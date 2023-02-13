Đừng dại làm điều này trước khi tắm nếu không muốn mời vi khuẩn xâm nhập da, tắc nghẽn lỗ chân lông khó trị

Hóa ra, rửa mặt trước khi tắm cũng không phải là ý tưởng tốt nhất vì các sản phẩm dành cho tóc có thể trôi ra da của bạn. Bạn nên làm sạch da mặt sau khi tắm xong và đây là một số nghiên cứu để tìm hiểu lý do tại sao.

Chọn sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp sẽ giúp mái tóc của bạn trông thật lộng lẫy, nhưng gần như không thể gội đầu và tránh để một ít sản phẩm chảy xuống mặt. Nhiều sản phẩm chăm sóc tóc có chứa các thành phần có tác dụng kỳ diệu đối với tóc nhưng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến làn da của bạn.

Ví dụ, dầu giúp dưỡng ẩm cho tóc, nhưng một khi dầu ngấm vào da, nó có thể gây tắc lỗ chân lông và nổi mụn.

2. Nó có thể gây kích ứng da

Có thể bạn không thể tưởng tượng được việc làm sạch da mặt bằng dầu gội đầu, nhưng đây chính xác là điều xảy ra khi bạn gội đầu dưới vòi hoa sen. Các sản phẩm dành cho tóc tiếp xúc với da của bạn khi bạn gội đầu và nhiều thành phần nhân tạo trong dầu gội có thể khiến da bạn bắt đầu phản ứng.

3. Nó có thể làm cho làn da trở nên nhạy cảm

Làn da phản ứng mạnh hơn bình thường có thể dễ dàng bị kích ứng bởi các sản phẩm mỹ phẩm và thậm chí cả ánh nắng mặt trời hoặc gió. Da quá nhạy cảm có thể nhanh chóng chuyển sang màu đỏ và cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu.

4. Nó có thể khiến da nổi mụn

Nhiều thành phần trong dầu gội và dầu xả rất tốt cho mái tóc của bạn. Nhưng nếu bạn sử dụng chúng khi tắm, chúng có thể gây ra mụn trứng cá. Tốt hơn hết bạn nên sử dụng sữa rửa mặt ở bước cuối cùng trong quy trình chăm sóc da để đảm bảo không còn cặn sản phẩm trên da.

Theo Brigthside