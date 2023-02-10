Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng nghệ cũng có thể được sử dụng để giảm mụn trứng cá. Về lợi ích của nghệ đối với da, loại gia vị này có thể giúp bạn có một làn da sáng. Hơn nữa, nghệ cũng có thể giúp chống lại các vấn đề về da phổ biến như đốm đen, nổi mụn và mụn trứng cá.

Củ nghệ có thể được biết đến như một loại gia vị kỳ diệu với những đặc tính chữa bệnh tuyệt vời. Từ việc tăng cường khả năng miễn dịch đến tăng tốc độ chữa lành vết thương, không có gì mà nghệ không thể làm được.

Ngoài việc tránh những thực phẩm này, bạn có thể sử dụng nghệ để điều trị mụn nhọt và giảm viêm do chúng gây ra. Hãy tiếp tục đọc để biết nhiều cách sử dụng nghệ để giảm mụn trứng cá:

Khi nói đến mụn trứng cá, điều quan trọng là chế độ ăn uống đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát mụn trứng cá. Một số tác nhân gây mụn phổ biến bao gồm sữa và các sản phẩm từ sữa, carbs tinh chế, thực phẩm có chỉ số đường huyết cao, thực phẩm chiên rán, chế biến sẵn và đóng gói.

Bột nghệ và nước hoa hồng

Ảnh minh họa: Internet

Tạo hỗn hợp sệt với 1 thìa bột nghệ, 2-3 thìa nước hoa hồng hoặc sữa chua. Thoa hỗn hợp lên mụn và để yên trong 15-20 phút. Lặp lại hai lần một tuần để có được kết quả tốt.

Nghệ và mật ong trị mụn

Trộn 1 thìa cà phê bột nghệ với 1/2 thìa cà phê mật ong. Tạo một hỗn hợp sệt và bôi lên vùng bị mụn. Để nó trong khoảng 10-12 phút và rửa sạch với nước. Lặp lại vài lần một tuần để có được kết quả mong muốn.

Sữa và bột nghệ

Ảnh minh họa: Internet

Đây là một cách khá đơn giản. Thêm 1/2 thìa bột nghệ vào 2 thìa sữa. Thoa hỗn hợp lên mụn bằng bông gòn. Để nó trong 10 phút và rửa sạch. Sử dụng cách này hàng ngày để giảm mụn trứng cá và ngăn ngừa mụn bùng phát.

Nghệ và nha đam

Nha đam là một loại cây tuyệt vời cho làn da, có thể điều trị nhiều bệnh ngoài da. Tạo hỗn hợp bột nghệ (1/2 muỗng cà phê) và lô hội (2 muỗng canh). Cố gắng lấy lô hội tự nhiên từ phần giữa của lá lô hội. Thoa hỗn hợp lên mụn của bạn và để yên trong 10 phút. Rửa sạch bằng nước thông thường. Hãy thử biện pháp khắc phục này mỗi ngày và xem nó có làm giảm nổi mụn của bạn không.

Chanh và nghệ

Ảnh minh họa: Internet

Lấy 1 thìa nước cốt chanh 1/2 thìa bột nghệ. Trộn chúng và đắp lên nốt mụn của bạn, để yên trong 10 đến 12 phút. Rửa bằng nước thường. Bạn có thể thử phương pháp này thường xuyên để giảm mụn nhọt hiệu quả.

Nghệ và sữa chua

Bạn có thể chuẩn bị mặt nạ bằng cách trộn 1/2 thìa bột nghệ với 2 thìa sữa chua. Trộn đều và thoa lên mụn của bạn. Rửa sạch sau 15 phút. Hãy thử phương pháp điều trị ba lần hoặc bốn lần trong một tuần để có kết quả tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Những biện pháp khắc phục này rất nhanh chóng và đơn giản. Chúng được chế biến từ những nguyên liệu thường có sẵn ở nhà bạn. Trước tiên, chỉ cần thực hiện một thử nghiệm vá để xem liệu nghệ và các thành phần khác có phù hợp với làn da của bạn hay không. Nếu bạn bị đỏ, sưng hoặc ngứa, hãy loại bỏ các thành phần ngay lập tức.

Quá nhiều kích ứng có thể báo hiệu rằng nghệ không phù hợp hoặc các thành phần khác không phù hợp với làn da của bạn. Hãy tham khảo bác sĩ da liễu trong trường hợp này để tìm ra phương án tốt nhất cho làn da của bạn.

Theo NDTV