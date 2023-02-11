Lựa chọn hoàn hảo trị quầng thâm mắt tại nhà, vừa nhanh vừa rẻ, chị em nên lưu lại ngay

Vùng da quanh mắt không chỉ vô cùng nhạy cảm mà còn khá mỏng manh so với các vùng da khác trên cơ thể. Vì vậy, nhiều thay đổi xảy ra trong các lớp sâu hơn của da sẽ bắt đầu hiển thị giống như một tấm gương ở bề mặt bên ngoài.

Cùng với sự lão hóa, chúng ta bắt đầu mất collagen và chất béo bên dưới mắt, kết quả là da trở nên mỏng hơn và làn da của chúng ta, tấm gương phản chiếu tồi tệ nhất có thể thực hiện nhiệm vụ của nó, bắt đầu cho thấy mọi thứ nằm bên dưới da của bạn, cụ thể là các tế bào máu sẫm màu.

Bạn có thấy điều này thường xảy ra trong gia đình mình không? Rất có thể bạn đang làm mọi thứ có thể nhưng không hiệu quả vì di truyền đóng một phần khá lớn trong đó. Da mỏng thúc đẩy và khuếch đại khả năng hiển thị của màu xanh lam và tím từ các tĩnh mạch nằm bên dưới da của bạn. Hơn nữa, làn da giàu sắc tố melanin khá dễ bị tăng sắc tố có thể gây ra quầng thâm.

Bạn có cảm thấy mình bị cảm lạnh dai dẳng không? Nó có thể là một lý do khác cho quầng thâm. Nghẹt mũi hoặc dị ứng dẫn đến giảm lưu thông máu đến vùng dưới mắt có thể dẫn đến tĩnh mạch giãn ra và trở nên sẫm màu hơn.

Thời gian nhìn trên màn hình, là một thứ mà chúng ta không thể thoát khỏi trong cuộc sống công nghệ số ngày nay. Đương nhiên, điều đó khiến mắt chúng ta căng thẳng và cảm giác nhẹ nhõm nhất thời mà chúng ta có được khi dụi mắt cũng không giúp được gì.

Chất gây dị ứng trong các sản phẩm chúng ta sử dụng, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhu cầu ngủ không được đáp ứng của cơ thể, căng thẳng chồng chất, các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn như thiếu sắt và thói quen sinh hoạt như hút thuốc làm trầm trọng thêm quầng thâm.

Quầng thâm là một vấn đề về sắc tố da phổ biến, trong đó vùng da ngay dưới mắt bạn bị sẫm màu. Tuy nhiên, một số nguyên nhân phổ biến bao gồm tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời và thiếu máu. Bên cạnh đó, vùng da dưới mắt mỏng đi, sốt cỏ khô, lão hóa, thói quen hút thuốc và mệt mỏi cũng là một số nguyên nhân gây ra vấn đề này. Cũng có khả năng quầng thâm của bạn có thể được đảm bảo bởi một số yếu tố di truyền.

Cách trị quầng thâm mắt

Chườm lạnh

Ảnh minh họa: Internet

Chườm lạnh là người bạn mới của bạn! Áp dụng phương pháp này trong 10 phút hai lần một ngày có thể giúp giảm quầng thâm.

Đắp dưa chuột

Dưa chuột có đặc tính làm se nhẹ và làm sáng da. Cắt nhỏ loại rau ngon ngọt đó, để trong tủ lạnh trong 30 phút rồi đắp lên mắt. Đừng quên sử dụng nó hàng ngày để có kêt quả tốt nhanh.

Đắp túi trà xanh

Ảnh minh họa: Internet

Hãy sử dụng túi trà lạnh để đánh bay quầng thâm mắt. Ngâm chúng trong nước, làm lạnh và để nó trên da trong 10 phút hai lần một ngày. Trà xanh là một chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm giúp làm dịu các mao mạch căng thẳng dưới vùng mắt.

Dùng lá bạc hà

Lá bạc hà sẽ để lại cho bạn cảm giác tươi mát. Chúng chứa tinh dầu bạc hà giúp cải thiện lưu thông máu, làm dịu và trẻ hóa làn da. Là chất làm se, nó làm co các mạch máu quanh mắt, làm giảm màu xanh. Thêm vào đó, vitamin C trong bạc hà chỉ giúp vùng da quanh mắt sáng hơn. Xay nhuyễn lá bạc hà và đắp lên vùng bị ảnh hưởng trong 10 phút.

Sữa

Các vitamin A và B6 trong sữa giúp xây dựng các tế bào da mới trong khi vitamin B12 làm sáng da tối màu một cách tự nhiên và selen bảo vệ da khỏi các gốc tự do có hại và tác hại của ánh nắng mặt trời. Chỉ cần ngâm hai miếng bông trong sữa lạnh và vắt bớt nước. Đặt miếng bông lên mắt che quầng thâm. Để nó trong 20 phút và rửa sạch bằng nước lạnh. Lặp lại ba lần một tuần.

Ăn sô cô la đen

Ảnh minh họa: Internet

Bao gồm sô cô la đen trong thói quen của bạn vì nó giàu flavonol giúp bảo vệ bạn khỏi tia UV và làm chậm quá trình lão hóa do dành quá nhiều thời gian dưới ánh nắng mặt trời.

Nha đam

Ảnh minh họa: Internet

Nha đam là một loại kem dưỡng ẩm hiệu quả và có đặc tính chống viêm. Làm sạch vùng da dưới mắt bằng bông ẩm và thoa bột lô hội mát xa dưới mắt trong 10 phút. Bạn không cần phải rửa sạch trừ khi bạn thấy nó dính.

Theo Femina