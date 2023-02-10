5 lỗi trang điểm phổ biến khiến da xuống sắc, hỏng toàn diện mạo, các quý cô cần lưu ý!

Những người tham gia nữ trong nghiên cứu này đồng ý rằng trang điểm làm tăng vẻ đẹp của họ và khiến họ trông khỏe mạnh hơn bằng cách làm giảm tất cả các đốm và sự nhợt nhạt mà nếu không có thể nhìn thấy được.

Đây là 5 lỗi trang điểm phổ biến nhất làm hỏng vẻ ngoài và hủy hoại làn da của chúng ta hàng ngày.

Theo cách đó, khá dễ hiểu tại sao phụ nữ cố gắng đạt được vẻ ngoài trang điểm hoàn hảo bằng cách thử các kỹ thuật khác nhau. Tuy nhiên, trang điểm là một loại hình nghệ thuật và giống như mọi hình thức thể hiện nghệ thuật khác, luyện tập sẽ tạo nên sự hoàn hảo! Để đạt được mức độ hoàn hảo này, bạn phải phạm một vài sai lầm để rút kinh nghiệm.

1. Trang điểm cho da khô

Nhiều phụ nữ mắc sai lầm khi trang điểm trên da khô hoàn toàn. Bước đầu tiên là tẩy tế bào chết mỗi tuần một lần và thoa kem dưỡng ẩm sau đó. Những phụ nữ có làn da cực kỳ khô nên thoa kem dưỡng ẩm và thậm chí là kem lót trước khi đánh phấn nền.

Sẽ rất có lợi nếu bạn mang theo một ít nước hoa hồng trong túi để làm mới lớp trang điểm của mình. Cuối cùng, da khô không phù hợp với phấn trang điểm, vì vậy tốt hơn hết bạn nên sử dụng các sản phẩm dạng kem hoặc nhờ chuyên gia tư vấn cho bạn.

2. Thoa son lì lên môi khô

Nếu môi bạn bị bong tróc sau khi tẩy son môi, có thể là do bạn đang sử dụng son lì mà không dưỡng ẩm cho môi trước. Giống như bạn cần làm với phần còn lại của khuôn mặt, bạn nên tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm cho môi mỗi tuần một lần và giữ cho chúng ở trạng thái tốt để thoa son môi.

Điều tốt nhất bạn có thể làm là thêm một lớp lót môi ngay trước khi tô son. Kem lót sẽ không ảnh hưởng đến hiệu ứng mờ của son môi giống như kem dưỡng ẩm, nó sẽ làm cho màu son trông đậm hơn.

3. Không thay đổi kem nền cho da

Khi bạn già đi, nhiều thứ thay đổi, bao gồm cả độ đàn hồi của da. Khuôn mặt của bạn chảy xệ ở một số điểm trước đây vốn rất căng và nếp nhăn xuất hiện ở nhiều vùng khác nhau.

Điều này có nghĩa là kem nền bạn đã sử dụng khi còn trẻ có thể làm nổi bật những khu vực này thay vì che giấu chúng. Thay đổi kem nền dựa trên nhu cầu của làn da là rất quan trọng và tốt hơn hết bạn nên sử dụng kem nền dạng lỏng vì nó sẽ giữ cho làn da của bạn ngậm nước.

4. Dùng mascara quá nhiều

Thói quen xấu khi đưa đầu cọ mascara vào và rút ra khỏi ống là một thói quen tồi tệ và bạn nên tránh. Việc nhúng quá nhiều buộc không khí vào trong ống, mời vi khuẩn vào bên trong khiến mascara của bạn bị khô sớm hơn.

Ngoài ra, lông của sản phẩm chải mi trở nên quá tải khi nhúng vào gel, khiến cho hàng mi của bạn trông bị vón cục. Những gì bạn cần làm là lấy cây cọ ra và vặn nhẹ ở cuối để loại bỏ hết sản phẩm thừa.

5. Không tán đều lớp trang điểm xuống cổ

Khi trang điểm, nhiều phụ nữ quên đánh phấn dưới đường viền hàm. Thói quen xấu này tạo nên cái nhìn không đẹp mắt vì sự khác biệt quá rõ ràng và không hề đẹp mắt chút nào.

Cách tốt nhất để khắc phục vấn đề này là trộn lớp trang điểm của bạn dưới đường viền hàm để nó không tạo ra một đường hằn đáng chú ý. Cho dù bạn đang sử dụng kem nền dạng lỏng hay phấn, hãy nhớ thoa một ít kem nền lên phần dưới của khuôn mặt cho đến giữa cổ.

Theo Brightside