Đừng bận tâm vì làn da mụn xấu xí khi đã có cách trị mụn thâm bằng mật ong siêu đơn giản tại nhà!

Mật ong là phần chất ngọt do ong mật góp nhặt từ các bông hoa. Khác với đường trắng tinh luyện, loại thực phẩm này được xếp vào loại chất làm ngọt tự nhiên, chứa nhiều chất chống oxy hóa và có đặc tính kháng khuẩn có lợi cho sức khỏe .

Mụn, vết thâm là nguyên nhân khiến cho làn da trở nên xấu xí hơn. Điều này làm chị em mất tự tin khi đứng trước người đối diện. Tuy đã cố gắng bỏ ra nhiều chi phí để sử dụng kem dưỡng chất lượng hay phương pháp công nghệ spa nhưng nó không mang lại hiệu quả lâu dài như ý. Vậy bạn nên dùng cách nào để chăm sóc làn da bị mụn của mình. Một gợi ý cho bạn đó là trị mụn thâm bằng mật ong , đây là công thức hiệu quả cao, lâu dài và còn đảm bảo an toàn cho làn da của bạn. Hãy tự mình trải nghiệm để xem công hiệu của nó khiến bạn hài lòng đến mức nào nhé.

Từ lâu, mật ong đã được xem là một trong những loại thuốc tuyệt vời, được sử dụng rộng rãi trong đời sống và y học. Bên cạnh đó, các chuyên gia dinh dưỡng cũng đánh giá mật ong là loại "thực phẩm vàng", bởi nó có các giá trị dinh dưỡng và công dụng hữu ích vô cùng hiệu quả cho sức khỏe con người.

Cụ thể, việc bổ sung mật ong vào thực đơn một cách thực tế, sẽ đem lại những công dụng tuyệt vời sau: chữa ho khan, ho đờm, chữa bỏng, tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa trào ngược dạ dày - thực quản, hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, làm dịu bệnh trĩ, nâng cao hiệu quả chữa lành vết thương, làm dịu bệnh vẩy nến,...

Đặc biệt, mật ong còn mang lại khả năng ngăn ngừa các tế bào ung thư hiệu quả, hỗ trợ điều trị ung thư gan, ung thư phổi,...nhờ vào thành phần “siêu” giàu các chất chống oxy hóa có trong mật ong.

Ngoài những công dụng tuyệt vời kể trên, mật ong còn có khả năng tuyệt vời giúp chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo từ duy trì vóc dáng đến dưỡng tóc. Đặc biệt phải kể đến đó là chăm sóc làn da đẹp toàn diện. Trong mật ong có hàm lượng cao vitamin E, nhiều khoáng chất và axit amin. Những thành phần này hỗ trợ nuôi dưỡng da căng mịn, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, loại bỏ khuẩn mụn, giảm vết thâm nám cũng như chăm sóc da ngày càng trắng mịn đều màu hơn. Sử dụng mật ong trị mụn thâm là biện pháp đơn giản và hiệu quả mà bạn nên trải nghiệm.

Cách trị mụn thâm hiệu quả bằng mật ong

Có khá nhiều cách sử dụng mật ong để trị mụn, tùy vào điều kiện cũng như sở thích mà bạn hãy chọn cho mình một công thức làm đẹp da tốt nhất. Dưới đây là một vài sự kết hợp phổ biến, mang lại hiệu quả cao mà các chị em dễ dàng thực hiện tại nhà.

1. Mật ong và chanh

Chanh có tính kháng khuẩn, chống viêm nên là sản phẩm phù hợp để loại bỏ mụn thâm Cùng với sự góp mặt của vitamin C giúp dưỡng da căng mịn, loại bỏ tế bào chết và giúp giảm thâm mụn hiệu quả. Kết hợp chanh với mật ong để trị mụn thâm là sự lựa chọn tuyệt vời và tiết kiệm chi phí nhất cho bạn.

Hiệu quả trị mụn thâm cao với mật ong và chanh!

Chỉ cần trộn 2 muỗng mật ong với 1 muỗng nước cốt chanh. Rửa mặt sạch rồi thoa đều hỗn hợp này lên da và massage nhẹ nhàng. Đợi khoảng 20 phút rồi hãy rửa sạch lại với nước ấm. Sau lần đầu tiên áp dụng, hiệu quả sẽ khiến bạn bất ngờ.

2. Mật ong và bột nghệ

Bột nghệ được ví như “thần dược” chăm sóc vẻ đẹp làn da hiệu quả. Với sự góp mặt của chất curcumin nên nghệ thành sản phẩm trị mụn thâm, dưỡng trắng da và ngăn ngừa lão hóa sớm tốt nhất. Mật ong và bột nghệ là bộ đôi ăn ý để điều trị mụn thâm trên gương mặt của bạn.

Cách áp dụng cũng khá đơn giản, trộn đều bột nghệ với mật ong theo tỷ lệ sao cho tao thành hỗn hợp sánh mịn là được. Áp dụng hỗn hợp này lên da tương tự như cách trên rồi rửa lại bằng nước ấm sau đó khoảng 20 phút.

3. Mật ong và trứng gà

Trứng gà cũng là loại thực phẩm hoàn hảo mà bạn không nên bỏ qua nếu muốn sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào như ý. Trứng gà cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp loại bỏ những nốt mụn thâm cứng đầu, trả lại cho bạn làn da trắng mịn không tỳ vết.



Công thức đơn giản trị mụn thâm bằng mật ong và trứng gà!

- Trứng gà tách lấy lòng trắng.

- Trộn 1 lòng trắng trứng gà với 1 muỗng mật ong và nửa muỗng nước cốt chanh.

- Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da và massage nhẹ nhàng.

- Đợi khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Mẹo chọn mật ong thật, chất lượng

- Khi mua, bạn phải chú ý xem mật ong còn hạn sử dụng hay không. Theo đó, mật ong đã hết hạn sẽ chuyển sang màu đen, trên bề mặt có nổi lên các bọt khí màu trắng, có mùi cay nồng khó chịu, khi nếm thử sẽ thấy có vị chua đắng.

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kiểm tra mật ong thật, giả bằng cách nhỏ một vài mật ong vào ly nước lọc, nếu những viên mật ong tròn, không tan và chìm xuống dưới đáy thì đó là mật ong thật. Ngược lại, nếu mật ong hòa tan với nước thì đó là mật ong giả.

- Hoặc bạn chuẩn bị sẵn một mẩu giấy thấm, sau đó nhỏ vài giọt mật ong lên giấy thấm. Trong trường hợp giọt mật vo tròn và tan chậm hoặc không tan thì đó chính là mật ong thật. Ngược lại, trường hợp giọt mật nhanh chóng loãng ra và thấm vào giấy thì đó là mật ong giả.

Trên đây là những cách điều trị thâm mụn bằng mật ong siêu hiệu quả và đơn giản tại nhà. Đối với những cách trị mụn thâm bằng mật ong này, bạn nên duy trì mỗi tuần 2 – 3 lần để thu được hiệu quả tốt nhất nhé, đảm bảo sau một thời gian ngắn sử dụng, làn da của các chị em sẽ trở nên trắng mịn, hồng hào và sạch bay những vết mụn thâm đáng ghét nhé. Chúc các chị em nhanh thành công nhé!