Điểm danh thức uống được lòng các tín đồ làm đẹp nhất hiện nay

Ngày nay, làn da phụ nữ chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của các tác nhân độc hại như ô nhiễm môi trường, áp lực công việc hay guồng quay bận rộn của cuộc sống khiến da lão hoá rất nhanh. Để níu kéo “tuổi thanh xuân” cũng như nét tươi tắn trên khuôn mặt, ngày càng có nhiều nữ giới quan tâm đến việc chăm sóc da - vấn đề trước đây không được để mắt đến nhiều.

Chăm sóc da hay nhan sắc là câu chuyện muôn hình, muôn vẻ như chính tính cách người phụ nữ. Có vô vàng cách khác nhau để dưỡng da như dùng mỹ phẩm, tập thể hình hay điều chỉnh chế độ ăn uống tuỳ vào lựa chọn của mỗi người. Song, dù áp dụng giải pháp nào đi chăng nữa, tính hiệu quả, an toàn, tiện lợi và giá cả phải chăng luôn là những yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Chị em phị nữ đã bắt dầu quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc da

Để chiều lòng các cô gái, tập đoàn KIRIN Nhật Bản đã cho nghiên cứu và ra mắt sản phẩm nước giải khát, thanh nhiệt và làm sáng da - KIRIN Ice+ Sơ Ri Beauti với những tích hợp hiệu quả về dưỡng chất, bao bì và giá cả. Sản phẩm đã nhanh chóng được đón nhận và trở thành “người bạn” dưỡng da thân thiết của mọi cô gái.



Thành phần nguyên liệu cải tiến làm sáng da

Điểm nổi bật của sản phẩm KIRIN Ice+ Sơ Ri Beauti là sự có mặt của dưỡng chất Glutathione trong thành phần nguyên liệu. Glutathione được xem là chất chống oxy hoá mạnh có khả năng bảo vệ tế bào, ngăn ngừa lão hoá, giải độc cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch. Nếu được bổ sung Glutathione, người dùng sẽ nhanh chóng lấy lại nét thanh xuân của làn da và luôn căng tràn sức sống. Thông thường, Glutathione là thành phần không thể thiếu trong liệu trình thẩm mỹ hoặc spa, tuy nhiên với hơn 35 nghiên cứu và phát triển của tập đoàn Kyowa Bakko Bio tại Nhật Bản, lần đầu tiên Glutathione có mặt trong nước giải khát tại Việt Nam giúp việc dưỡng da trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn.

Với hơn 35 năm nghiên cứu, KIRIN đã có bước cải tiến trong công thức sản phẩm với sự xuất hiện của dưỡng chất Glutathione

Bên cạnh đó, nhờ vào cơ chế ngăn chặn melainin (sắc tố làm đen da), Glutathinoe đặc biệt có khả năng hỗ trợ làm sáng da hiệu quả. Theo chuyên gia Nhật Bản đến từ Kyowa Bakko Bio, nếu người dùng liên tục hấp thu 250mg Glutathione thông qua việc uống mỗi ngày 01 chai KIRIN Ice+ Sơ Ri Beauti trong suốt 12 tuần, da sẽ trở nên tươi tắn và sáng hồng tự nhiên mỗi ngày.

KIRIN Ice+ Sơ Ri Beauti - sản phẩm của chất lượng

Không chỉ sở hữu “bậc thầy chống lão hoá” Gluthatione, KIRIN Ice+ Sơ Ri Beauti còn “đốn tim” các cô gái bởi thành phần sơ ri nguyên chất. Vốn được xem là “Vua Vitamin C”, sơ ri giúp thức uống mang đến cảm giác dịu nhẹ và sảng khoái. Đồng thời nhờ chứa đa dạng hàm lượng các vitamin khác như A, K, E, B1, B2, B3… sơ ri còn mang đến sức sống căng tràn và vẻ khoẻ đẹp cho cơ thể. Việc kết hợp cả Gluthatione và sơ ri trong KIRIN Ice+ Sơ Ri Beauti được xem là bước đột phá mới của tập đoàn KIRIN trong cải thiện lối sống lành mạnh của phụ nữ hiện đại.



KIRIN Ice+ Sơ Ri Beauti đang từng bước trở thành “người bạn” không thể thiếu của phụ nữ hiện đại.

Bên cạnh đó, dây chuyền sản xuất tiên tiến dựa trên nền tảng nguyên liệu tự nhiên được đúc kết hơn 100 năm kinh nghiệm của tập đoàn giúp kiểm định nghiêm ngặt chất lượng đầu ra của KIRIN Ice+ Sơ Ri Beauti, giữ trọn dưỡng chất tự nhiên cho nguyên liệu trái cây và mang đến vị ngon tươi mới. Hơn thế nữa, công nghệ chiết rót vô trùng Aspetic trong chai PET còn đảm bảo bảo vệ sinh thực phẩm và thân thiện với môi trường.

Với mức giá phải chăng chỉ 15,000 đồng cho dung tích 345ml, KIRIN Ice+ Sơ Ri Beauti dạng chai PET tiện lợi hoàn toàn phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. Cùng với những ưu điểm khác về nguyên liệu và sản xuất, KIRIN Ice+ Sơ Ri Beauti xứng danh là sản phẩm làm được đông đảo nữ giới tin dùng.

“

KIRIN Ice+Sơ Ri Beauti là sản phẩm mới vừa ra mắt thị trường vào tháng 6/2018 của công ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế (Interfood) thuộc tập đoàn KIRIN Nhật Bản.

KIRIN Ice+ Sơ Ri Beauti là thức uống thanh mát, có vị sơ ri nguyên chất, chứa Glutathione - dưỡng chất được nghiên cứu, phát triển hơn 35 năm bới Kyowa Hakko Bio thuộc tập đoàn KIRIN Nhật Bản, giúp mang lại làn da tươi sáng mịn màng tự nhiên.

Tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại đây

”