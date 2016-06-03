Đắp thứ này trước khi ngủ, da trắng mịn và không có một nếp nhăn hay thâm nám

Làm đẹp 03/06/2016 20:22

Để có làn da trẻ mãi tuổi đôi mươi, bạn cần thực hiện liệu trình này đều đặn tuần 2 lần.

Trứng gà và mật ong từ lâu đã được xem như những nguyên liệu dưỡng da thần kỳ mà nhiều phụ nữ ở khắp nơi tin dùng. Trứng gà chứa nhiều protein, trong đó, thành phần chính giúp làm sạch và mịn da là một enzyme tên là Lysozyme. Nó có khả năng tiêu diệt vi khuẩn giúp làm sạch sâu dưới da, rất tốt cho da nhờn. Nhờ làm sạch chất nhờn, se khít lỗ chân lông nên mặt nạ này còn có thể ngăn ngừa mụn.

Bên cạnh đó, việc đắp mặt với trứng gà kết hợp cùng mật ong còn tăng tính đàn hồi cho da, giúp da trẻ trung, không nếp nhăn và loại bỏ vết thâm nám. Sự kết hợp này là liệu pháp tốt nhất để có làn da trẻ trung hơn tuổi.

Nguyên liệu:

- Trứng gà (nên chọn trứng gà ta)

- Mật ong nguyên chất

- 2 viên Vitamin E (mua ở hiệu thuốc)

Cách làm:

B1: Lấy 1 cái chén, đập trứng gà vào chén cả lòng trắng và đỏ, dùng thìa đánh đều cho tan hết và hơi nổi bọt.

B2: Lấy phần dầu trong 2 viên Vitamin E ra, thêm vào phần trứng vừa đánh.

B3: Thêm 2 muỗng mật ong vào và khuấy đều.

B4: Rửa mặt thật sạch

B5: Đắp hỗn hợp lên da 10 phút, sau 10 phút massage nhẹ nhàng và rửa sạch với nước, lau khô, dùng toner.

Dùng 2-3 lần/ tuần, bạn sẽ có làn da căng bóng, trắng mịn và không có vết thâm nám nào. Nên dùng vào buổi tối để có kết quả tốt nhất.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:  

TIN MỚI NHẤT

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Hậu trường 11 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp QUƠ TAY LÀ CÓ TIỀN, tha hồ hưởng phúc, tài lộc thăng hoa trong 15 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp QUƠ TAY LÀ CÓ TIỀN, tha hồ hưởng phúc, tài lộc thăng hoa trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Thần Tài chiếu cố đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Thần Tài chiếu cố đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Đời sống 50 phút trước
Khoảnh khắc kinh hoàng, sạc dự phòng bốc cháy trên chiếc máy bay chật kín người

Khoảnh khắc kinh hoàng, sạc dự phòng bốc cháy trên chiếc máy bay chật kín người

Video 57 phút trước
Trong 1 năm tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 1 năm tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Video 1 giờ 57 phút trước
3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới