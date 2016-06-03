Đắp thứ này trước khi ngủ, da trắng mịn và không có một nếp nhăn hay thâm nám

Để có làn da trẻ mãi tuổi đôi mươi, bạn cần thực hiện liệu trình này đều đặn tuần 2 lần.

Trứng gà và mật ong từ lâu đã được xem như những nguyên liệu dưỡng da thần kỳ mà nhiều phụ nữ ở khắp nơi tin dùng. Trứng gà chứa nhiều protein, trong đó, thành phần chính giúp làm sạch và mịn da là một enzyme tên là Lysozyme. Nó có khả năng tiêu diệt vi khuẩn giúp làm sạch sâu dưới da, rất tốt cho da nhờn. Nhờ làm sạch chất nhờn, se khít lỗ chân lông nên mặt nạ này còn có thể ngăn ngừa mụn.

Bên cạnh đó, việc đắp mặt với trứng gà kết hợp cùng mật ong còn tăng tính đàn hồi cho da, giúp da trẻ trung, không nếp nhăn và loại bỏ vết thâm nám. Sự kết hợp này là liệu pháp tốt nhất để có làn da trẻ trung hơn tuổi.

Nguyên liệu:

- Trứng gà (nên chọn trứng gà ta)

- Mật ong nguyên chất

- 2 viên Vitamin E (mua ở hiệu thuốc)

Cách làm:

B1: Lấy 1 cái chén, đập trứng gà vào chén cả lòng trắng và đỏ, dùng thìa đánh đều cho tan hết và hơi nổi bọt.

B2: Lấy phần dầu trong 2 viên Vitamin E ra, thêm vào phần trứng vừa đánh.

B3: Thêm 2 muỗng mật ong vào và khuấy đều.

B4: Rửa mặt thật sạch

B5: Đắp hỗn hợp lên da 10 phút, sau 10 phút massage nhẹ nhàng và rửa sạch với nước, lau khô, dùng toner.

Dùng 2-3 lần/ tuần, bạn sẽ có làn da căng bóng, trắng mịn và không có vết thâm nám nào. Nên dùng vào buổi tối để có kết quả tốt nhất.

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