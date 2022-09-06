Đánh bay hiện tượng môi khô, nứt nẻ với những thủ thuật đơn giản cùng bạn sở hữu sắc môi hồng xinh

Làm đẹp 06/09/2022 07:53

Môi của chúng ta rất mềm, chúng không có sắc tố melanin, vì vậy chúng dễ bị cháy nắng và chúng ta có thể phá hủy lớp bảo vệ của chúng chỉ đơn giản bằng cách liếm chúng, các enzym trong nước bọt của chúng ta gây ra tổn thương lên môi. Nhưng chúng ta có thể sử dụng một hoặc 2 mẹo đơn giản sau để có một đôi môi mịn màng, khỏe mạnh hơn.

Một nụ cười đẹp luôn có sức lôi cuốn. Bạn có thể giữ nụ cười đẹp và tránh nứt nẻ hay khô môi với những thủ thuật sau.

Tránh dùng son môi mờ

Đánh bay hiện tượng môi khô, nứt nẻ với những thủ thuật đơn giản cùng bạn sở hữu sắc môi hồng xinh - Ảnh 1

Đúng là chúng hợp thời trang, nhưng son môi mờ sẽ làm khô môi của bạn. Đây là lý do tại sao các ngôi sao trên Instagram sử dụng các phương pháp điều trị rộng rãi và dùng kem lót dưỡng ẩm để tránh gây tổn thương cho môi trong khi khoe các sản phẩm hoặc xu hướng trang điểm mới.

Dùng tẩy tế bào chết

Đánh bay hiện tượng môi khô, nứt nẻ với những thủ thuật đơn giản cùng bạn sở hữu sắc môi hồng xinh - Ảnh 2

Tẩy da chết là rất quan trọng để có một đôi môi khỏe mạnh, tuy nhiên các chất tẩy da chết có tính axit lại gây hại, vì vậy tốt hơn hết bạn nên áp dụng các phương pháp điều trị tự nhiên. Bạn có thể mua chúng hoặc tự làm. Lớp nền nên là dầu (chẳng hạn như dầu hạt mỡ hoặc dầu dừa) với đường mịn tự nhiên như một chất tẩy tế bào chết. Để có hương vị hoặc sở thích cá nhân, bạn có thể thêm tinh dầu hoặc trái cây và rau nghiền vào hỗn hợp tẩy tế bào chết.

Công thức cứu chữa đôi môi

Đánh bay hiện tượng môi khô, nứt nẻ với những thủ thuật đơn giản cùng bạn sở hữu sắc môi hồng xinh - Ảnh 3

Sử dụng mặt nạ này qua đêm để có kết quả nhanh chóng.

  • Mật ong hữu cơ
  • Bơ ca cao
  • Dầu ô liu

Trộn các thành phần này thành hỗn hợp sệt và thoa lên môi trước khi đi ngủ. Điểm hay của công thức này là nó không sử dụng sáp ong hoặc Vaseline, vì vậy bạn có thể sử dụng những thứ trong tủ đựng thức ăn của mình để tạo thành hỗn hợp mặt nạ tuyệt vời cho môi.

Sử dụng các loại dầu có tính gây mụn cao

Đánh bay hiện tượng môi khô, nứt nẻ với những thủ thuật đơn giản cùng bạn sở hữu sắc môi hồng xinh - Ảnh 4

Khả năng gây mụn là một phép đo mà không phải ai cũng biết. Phép đo này cho thấy khả năng làm tắc nghẽn lỗ chân lông của dầu. Ví dụ, dầu dừa có tính gây mụn cao, vì vậy bạn không nên thoa lên mặt, nó sẽ làm tắc lỗ chân lông, nhưng nó rất tốt cho cơ thể và đôi môi của bạn vì nó lấp đầy các nếp nhăn nhỏ trên đó.

Dưỡng ẩm từ trong ra ngoài

Đánh bay hiện tượng môi khô, nứt nẻ với những thủ thuật đơn giản cùng bạn sở hữu sắc môi hồng xinh - Ảnh 5

Tình trạng cơ thể của bạn sẽ xuống cấp nếu da và bên trong cơ thể bạn thiếu nước, nó cũng sẽ xuất hiện trên môi của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn uống nhiều nước hàng ngày và sử dụng kem dưỡng ẩm.

Sử dụng máy tạo độ ẩm

Đánh bay hiện tượng môi khô, nứt nẻ với những thủ thuật đơn giản cùng bạn sở hữu sắc môi hồng xinh - Ảnh 6

Không khí khô trong nhà và nơi làm việc của bạn là nguyên nhân lớn gây ra tình trạng khô môi, đặc biệt là vào mùa đông. Ngoài sử dụng máy tạo đồ ẩm, còn có những cách làm cho không khí trong nhà trở nên ẩm ướt hơn bằng cách để cửa phòng tắm mở khi đang tắm, mua một ít cây trồng trong nhà và để bát nước trên quầy.

Mặt nạ dưa chuột

Đánh bay hiện tượng môi khô, nứt nẻ với những thủ thuật đơn giản cùng bạn sở hữu sắc môi hồng xinh - Ảnh 7

Bạn còn nhớ những cảnh hài hước trong những bộ phim mà phụ nữ ngồi với 2 lát dưa chuột trên mắt không? Điều đó cũng hiệu quả cho đôi môi của bạn! Lấy một lát dưa chuột mỏng hoặc một miếng dưa chuột và đắp lên môi trong 5–10 phút. Hãy thử điều này như một phần của thói quen làm đẹp cho mùa đông.

Dưỡng môi với ceramides

Đánh bay hiện tượng môi khô, nứt nẻ với những thủ thuật đơn giản cùng bạn sở hữu sắc môi hồng xinh - Ảnh 8

Đôi môi của bạn tự nhiên có một lớp bảo vệ bên ngoài, nhưng thực phẩm, phương pháp điều trị, trang điểm và thời tiết đều có xu hướng phá hủy nó. Ceramides có tác dụng giúp cơ thể phục hồi lớp bảo vệ này một cách tự nhiên.

Tránh thực phẩm và gia vị có tính axit cao

Đánh bay hiện tượng môi khô, nứt nẻ với những thủ thuật đơn giản cùng bạn sở hữu sắc môi hồng xinh - Ảnh 9

Thực phẩm có tính axit và cay làm phá vỡ lớp bảo vệ tự nhiên của đôi môi và khiến nó bị phá hủy. Nếu bạn đang cố gắng tránh đôi môi bị nứt nẻ và bị kích ứng, hãy tránh những thực phẩm như vậy.

Sử dụng son dưỡng chống nắng

Đôi môi của bạn cũng nhạy cảm với tia nắng như làn da trên khuôn mặt và cơ thể của bạn. Để bảo vệ chúng, hãy sử dụng son dưỡng chống nắng có chỉ số SPF ít nhất là 15.

Theo Brightside

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