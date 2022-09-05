Những thành phần làm đẹp từ tự nhiên có tất cả các đặc tính tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm, làm sáng, làm dịu và thậm chí làm mịn da. Dưới đây là danh sách 5 thành phần hàng đầu có thể mang lại vẻ tươi sáng bên trong của làn da nếu được sử dụng đều đặn.

Mật ong là chất dưỡng ẩm tốt nhất cho làn da của chúng ta. Nó có thể được sử dụng để làm mặt nạ, hoặc có thể được mát xa trên da như một loại kem dưỡng ẩm. Nếu bạn đang sử dụng nó như một gói mặt, bạn có thể kết hợp nó với đu đủ, chuối hoặc nước cam tươi. Nếu bạn đang sử dụng nó như một loại kem dưỡng ẩm, hãy trộn nó với một vài giọt chanh sẽ thấy làn da sáng và rạng rỡ.

Nguyên liệu cnày ó tất cả mọi thứ quý giá cho làn da. Nhúng miếng bông của bạn vào một thìa sữa tươi và làm sạch da mặt bằng nó. Nó là một chất tẩy rửa tự nhiên và sẽ làm cho làn da của bạn không có tì vết và tươi sáng. Nó có thể được sử dụng hàng ngày như dùng để tắm vào buổi sáng. Vào ban đêm, nó có thể được sử dụng để loại bỏ tất cả ô nhiễm và bụi bẩn. Nó mang lại cho da độ bóng tốt nhất.

Sữa đông

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Sữa đông có đặc tính chống lão hóa. Sử dụng sữa đông thường xuyên sẽ giúp cung cấp nước và dưỡng ẩm cho da một cách hiệu quả, giúp da không bị mụn và tươi trẻ. Nó cũng cải thiện độ đàn hồi của da và làm đều màu khuôn mặt. Đó là do axit lactic và một số chất tẩy trắng mà sữa đông mang lại kết quả tuyệt vời cho làn da.

Nghệ

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Củ nghệ mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe lẫn sắc đẹp. Nó có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, mang lại độ bóng và sáng cho da. Kết hợp với bột mì, sữa đông hoặc sữa, nghệ tạo nên hiệu quả của mặt nạ dưỡng da.

Nha đam

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Nha đam là một loại cây kỳ diệu. Nó có những đặc tính và lợi ích to lớn đối với sức khỏe và làn da. Mặc dù nha đam có sẵn trên thị trường trong các sản phẩm mỹ phẩm nhưng không có gì tốt hơn là lô hội tươi được nạo từ cây trong vườn của bạn. Nó không chỉ làm dịu làn da bị kích ứng do bỏng nắng mà còn chứa collagen giúp sửa chữa các tế bào da.

Vì vậy, đây là 5 thành phần hàng đầu có thể mang lại sự tươi sáng bên trong và phục hồi làn da một cách tự nhiên, giữ cho nó trẻ trung trong một thời gian dài hơn.

Theo Times of Inida