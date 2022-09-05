Thành phần siêu lợi từ từ nhiên này sẽ hỗ trợ đánh bật vẻ đẹp bên trong của làn da giúp bạn sở hữu vẻ ngoài trắng hồng rạng rỡ

Làm đẹp 05/09/2022 19:32

Làn da là vẻ ngoài được chú ý nhiều nhất với mọi người và chúng luôn cần được chăm sóc kỹ lương. Dù màu da là gì thì điều quan trọng là kết cấu. Ai lại không muốn có làn da sạch, sáng và không tỳ vết phải không nào? Có nhiều nguyên liệu khác nhau trong nhà bếp của chúng ta có thể mang lại làn da sáng khỏe một cách tự nhiên.

Thành phần siêu lợi từ từ nhiên này sẽ hỗ trợ đánh bật vẻ đẹp bên trong của làn da giúp bạn sở hữu vẻ ngoài trắng hồng rạng rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những thành phần làm đẹp từ tự nhiên có tất cả các đặc tính tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm, làm sáng, làm dịu và thậm chí làm mịn da. Dưới đây là danh sách 5 thành phần hàng đầu có thể mang lại vẻ tươi sáng bên trong của làn da nếu được sử dụng đều đặn.

Mật ong

Thành phần siêu lợi từ từ nhiên này sẽ hỗ trợ đánh bật vẻ đẹp bên trong của làn da giúp bạn sở hữu vẻ ngoài trắng hồng rạng rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong là chất dưỡng ẩm tốt nhất cho làn da của chúng ta. Nó có thể được sử dụng để làm mặt nạ, hoặc có thể được mát xa trên da như một loại kem dưỡng ẩm. Nếu bạn đang sử dụng nó như một gói mặt, bạn có thể kết hợp nó với đu đủ, chuối hoặc nước cam tươi. Nếu bạn đang sử dụng nó như một loại kem dưỡng ẩm, hãy trộn nó với một vài giọt chanh sẽ thấy làn da sáng và rạng rỡ.

Sữa tươi

Nguyên liệu cnày ó tất cả mọi thứ quý giá cho làn da. Nhúng miếng bông của bạn vào một thìa sữa tươi và làm sạch da mặt bằng nó. Nó là một chất tẩy rửa tự nhiên và sẽ làm cho làn da của bạn không có tì vết và tươi sáng. Nó có thể được sử dụng hàng ngày như dùng để tắm vào buổi sáng. Vào ban đêm, nó có thể được sử dụng để loại bỏ tất cả ô nhiễm và bụi bẩn. Nó mang lại cho da độ bóng tốt nhất.

Sữa đông 

Thành phần siêu lợi từ từ nhiên này sẽ hỗ trợ đánh bật vẻ đẹp bên trong của làn da giúp bạn sở hữu vẻ ngoài trắng hồng rạng rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sữa đông có đặc tính chống lão hóa. Sử dụng sữa đông thường xuyên sẽ giúp cung cấp nước và dưỡng ẩm cho da một cách hiệu quả, giúp da không bị mụn và tươi trẻ. Nó cũng cải thiện độ đàn hồi của da và làm đều màu khuôn mặt. Đó là do axit lactic và một số chất tẩy trắng mà sữa đông mang lại kết quả tuyệt vời cho làn da.

Nghệ

Thành phần siêu lợi từ từ nhiên này sẽ hỗ trợ đánh bật vẻ đẹp bên trong của làn da giúp bạn sở hữu vẻ ngoài trắng hồng rạng rỡ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Củ nghệ mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe lẫn sắc đẹp. Nó có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, mang lại độ bóng và sáng cho da. Kết hợp với bột mì, sữa đông hoặc sữa, nghệ tạo nên hiệu quả của mặt nạ dưỡng da.

Nha đam

Thành phần siêu lợi từ từ nhiên này sẽ hỗ trợ đánh bật vẻ đẹp bên trong của làn da giúp bạn sở hữu vẻ ngoài trắng hồng rạng rỡ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nha đam là một loại cây kỳ diệu. Nó có những đặc tính và lợi ích to lớn đối với sức khỏe và làn da. Mặc dù nha đam có sẵn trên thị trường trong các sản phẩm mỹ phẩm nhưng không có gì tốt hơn là lô hội tươi được nạo từ cây trong vườn của bạn. Nó không chỉ làm dịu làn da bị kích ứng do bỏng nắng mà còn chứa collagen giúp sửa chữa các tế bào da.

Vì vậy, đây là 5 thành phần hàng đầu có thể mang lại sự tươi sáng bên trong và phục hồi làn da một cách tự nhiên, giữ cho nó trẻ trung trong một thời gian dài hơn.

Theo Times of Inida

1 việc quan trọng nên làm trước khi bôi kem chống nắng để tránh tia UV và bảo vệ collagen tốt hơn

1 việc quan trọng nên làm trước khi bôi kem chống nắng để tránh tia UV và bảo vệ collagen tốt hơn

Có một mẹo bôi kem chống nắng của các chuyên gia da liễu mà bạn có thể không hề biết: Đó là bôi một lớp dưỡng ẩm vài phút trước khi bôi chống nắng lên mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   thành phần làm đẹp da bí quyết dưỡng da bí quyết dưỡng da trắng sáng

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 56 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới