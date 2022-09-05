Công dụng "thần sầu" của bạc hà trong hành trình chinh phục sắc đẹp, đặc biệt là đối với làn da mà bạn nhất định sẽ cần

Dưới đây là một số lợi ích chưa được biết đến của việc thêm lá bạc hà vào quy trình chăm sóc da của bạn.

Những người có làn da dầu dễ bị nổi mụn hơn.nLá bạc hà rất giàu axit salicylic và vitamin A giúp kiểm soát sự tiết dầu nhờn trên da. Các đặc tính chống vi khuẩn và chống nấm của lá bạc hà ngăn ngừa viêm nhiễm và cũng có thể chữa mụn trứng cá. Tất cả những gì bạn phải làm là đắp hỗn hợp lá bạc hà lên mụn và để trong 15 phút cho đến khi nó khô lại. Điều này sẽ loại bỏ các vết sẹo mụn trứng cá và cũng làm sạch các lỗ chân lông trên da.

Đặc tính chống viêm mạnh trong lá bạc hà giúp chữa lành vết cắt, vết thương, vết muỗi đốt và thậm chí là ngứa da. Bạn chắt lấy nước cốt lá bạc hà rồi thoa lên vùng da bị ngứa. Điều này sẽ giúp chữa lành vết thương và cũng sẽ làm dịu cảm giác khó chịu và đau rát trên da.

Dưỡng ẩm và làm đều màu da

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Lá bạc hà có thể hoạt động như một chất làm se nhẹ giúp làm săn chắc da một cách tự nhiên. Nó loại bỏ bụi bẩn từ các lỗ chân lông và cải tạo làn da trở nên mềm mại và được dưỡng ẩm tốt. Nó cũng sẽ có lợi trong việc cải thiện lưu thông máu cho da của bạn và cũng sẽ ngăn ngừa nếp nhăn và đường nhăn. Đắp mặt nạ lá bạc hà lên mặt và để khoảng 20 đến 25 phút trước khi rửa lại bằng nước sạch sẽ là bước chăm sóc lý tưởng cho da.

Giảm quầng thâm

Ảnh minh họa: Internet

Các chất chống oxy hóa trong lá bạc hà có tác dụng làm giảm quầng thâm dưới mắt rất tốt. Đây là một quá trình rất đơn giản vì tất cả những gì bạn phải làm là thoa hỗn hợp lá bạc hà lên vùng quầng thâm và để qua đêm. Điều này sẽ làm sáng màu da dưới mắt và làm giảm sự xuất hiện của quầng thâm.

Làm sáng da

Ảnh minh họa: Internet

Lá bạc hà rất giàu đặc tính chống nhiễm trùng, ngăn ngừa da phát triển các nốt mụn và mẩn ngứa dù thường xuyên tiếp xúc với ô nhiễm. Nó cũng làm giảm các tổn thương gây ra cho da trong thời gian dài dưới ánh nắng trực tiếp. Thoa chiết xuất lá bạc hà lên vùng da xỉn màu của bạn để có một vẻ ngoài hoàn hảo và rạng rỡ. Lặp lại quy trình mỗi tháng một lần để có kết quả hiệu quả.

Theo Times of Inida