Loạt thói quen xấu mà nhiều người vẫn hay làm này có thể đẩy nhanh tốc độ lão hóa không mong muốn

1. Bạn sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết trên da mặt quá thường xuyên

Đây là những sai lầm phổ biến nhất mà bạn cần phải dừng lại nếu bạn muốn giữ cho làn da của mình khỏe mạnh và trẻ lâu.

Thay vì tẩy tế bào chết có thể làm tổn thương lớp trên của biểu bì, hãy sử dụng các sản phẩm chứa axit có thể giúp bạn loại bỏ bụi bẩn từ lỗ chân lông.

2. Bạn sử dụng kem chống nhăn và nghĩ rằng đã đủ

Thật không may, cách duy nhất để loại bỏ hoàn toàn các nếp nhăn là đến gặp bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Để trì hoãn sự xuất hiện của nếp nhăn càng lâu càng tốt, hãy đảm bảo rằng bạn dưỡng ẩm da thường xuyên.

3. Sau khi rửa mặt sạch, bạn chà xát da bằng khăn

Không làm khô da mặt bằng cách chà xát bằng khăn vì điều này có thể làm tổn thương da. Nhẹ nhàng chạm vào mặt bằng khăn và sau đó để da khô trong không khí. Chỉ sử dụng khăn chuyên dụng cho da mặt của bạn.

4. Bạn xõa tóc khi ngủ

Tóc có nhiều bụi bẩn và dầu thừa có thể làm tổn thương da trên khuôn mặt của bạn.

5. Bạn không để ý đến chiếc gối và vỏ gối của mình

Bạn nên loại bỏ tế bào chết, bụi và mạt bụi trên vỏ gối một cách thường xuyên.

6. Bạn bỏ qua mặt nạ đất sét

Đất sét trắng phổ biến và tốt cho bất kỳ loại da nào. Nó làm cho làn da đẹp hơn rất nhiều vì nó làm thông thoáng lỗ chân lông khỏi bụi bẩn.

7. Bạn không ăn đủ trái cây và rau quả

Những loại thực phẩm này có thể mang lại cho bạn một làn da trắng đẹp nhờ các tính năng độc đáo của chúng:

Bông cải xanh - Giảm sưng tấy và mẩn đỏ da sau khi đi nắng.

Cà chua và mơ - Chúng bảo vệ khỏi tia UV có hại.

Cà rốt và đào - Ăn chúng thường xuyên có thể thay thế cho việc tắm nắng.

8. Bạn che giấu các vấn đề thay vì giải quyết chúng

Nếu bạn phải sử dụng kem che khuyết điểm thường xuyên thì có lẽ bạn cần đến gặp bác sĩ để có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề về da của mình.

Theo Brightside