Đánh bay gàu và da đầu bong tróc với 3 loại mặt nạ từ tự nhiên là 'chiến thần' trong làng diệt trừ hư tổn, phục hồi mái tóc

Làm đẹp 09/03/2022 18:00

Không gì khó chịu hơn việc da đầu bị ngứa và nhạy cảm, thường dẫn đến tình trạng da đầu bong tróc hoặc có gàu. 

Đánh bay gàu và da đầu bong tróc với 3 loại mặt nạ từ tự nhiên là 'chiến thần' trong làng diệt trừ hư tổn, phục hồi mái tóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Gàu là một tình trạng da đầu phổ biến, nó gây ngứa và bong tróc da đầu. Đây là một dạng nhẹ của bệnh viêm da tiết bã nhờn, một chứng rối loạn viêm da đặc trưng bởi sự gia tăng tình trạng khô da đầu, đóng vảy và bong tróc các tế bào da chết. 

Mặc dù gàu nói chung là một vấn đề thẩm mỹ, nhưng nó có thể gây đau và ngứa dữ dội ở một số người, khiến nó trở thành một nguồn đáng lo ngại. Gàu cũng làm cho tóc trông thiếu sức sống và xỉn màu, các vảy da có thể nhìn thấy trên da đầu có thể gây ra chứng lo âu xã hội ở một số người.

Những loại mặt nạ cho tóc từ nguyên liệu tự nhiên này sẽ góp phần thành công trong công cuộc diệt trừ gàu cho da đầu của bạn.

Đánh bay gàu và da đầu bong tróc với 3 loại mặt nạ từ tự nhiên là 'chiến thần' trong làng diệt trừ hư tổn, phục hồi mái tóc - Ảnh 2
Ảnh minh họa

1. Mặt nạ sữa chua và chanh

Đánh bay gàu và da đầu bong tróc với 3 loại mặt nạ từ tự nhiên là 'chiến thần' trong làng diệt trừ hư tổn, phục hồi mái tóc - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Sữa chua là một chất tẩy tế bào chết tự nhiên do axit lactic có trong nó. Nó giúp làm sạch da đầu khỏi bụi bẩn và tế bào chết trên da. Axit lactic cũng có đặc tính chống nấm, thực sự hữu ích để điều trị gàu. Sữa chua cũng rất giàu protein và rất tốt để dưỡng tóc. Chanh cũng là một phương pháp chữa trị gàu hiệu quả do có chứa axit citric. Nó cũng là vi sinh vật trong tự nhiên. 

Để làm mặt nạ cho tóc này, bạn trộn khoảng hai thìa sữa chua với hai thìa nước cốt chanh rồi nhẹ nhàng thoa lên da đầu. Gội sạch sau 30 phút và thực hiện tiếp phần còn lại trong quy trình chăm sóc tóc của bạn.

2. Mặt nạ lá Neem và Dầu dừa

Đánh bay gàu và da đầu bong tróc với 3 loại mặt nạ từ tự nhiên là 'chiến thần' trong làng diệt trừ hư tổn, phục hồi mái tóc - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Khi được sử dụng thường xuyên, lá neem này tạo ra kết quả kỳ diệu, đặc biệt là trong những tháng mùa hè. Phương pháp mặt nạ tự nhiên luôn tôn sùng lá neem vì khả năng kỳ diệu của chúng trong việc làm sạch cả da và tóc. Lá neem hoạt động như một chất chống nấm, khử trùng và chống viêm, hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh về da và da đầu, bao gồm cả da đầu khô và bong tróc. Dầu dừa đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để dưỡng tóc. 

Để làm mặt nạ này, bạn hãy xay khoảng 10 - 20 lá neem kết hợp với dầu dừa để tạo thành hỗn hợp đặc. Bạn nên thoa hỗn hợp này lên da đầu. Để yên trong 15-20 phút trước khi rửa sạch bằng nước.

3. Mặt nạ Baking Soda, trứng và dầu ô liu

Đánh bay gàu và da đầu bong tróc với 3 loại mặt nạ từ tự nhiên là 'chiến thần' trong làng diệt trừ hư tổn, phục hồi mái tóc - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Lạm dụng các sản phẩm tạo kiểu tóc đôi khi có thể khiến da đầu bị bít tắc, dẫn đến gàu. Mặt nạ baking soda có thể hữu ích để loại bỏ sản phẩm tích tụ. Baking soda cũng hoạt động như một chất khử trùng. Kết hợp nó với trứng và dầu ô liu để tránh làm khô tóc của bạn. Trứng là nguồn cung cấp protein dồi dào và rất tốt cho làn da của bạn. Dầu ô liu cực kỳ nhiều dưỡng. 

Để làm mặt nạ này, trong một cái bát trộn bạn hãy kết hợp một thìa cà phê muối nở và một lòng đỏ trứng gà. Thêm 2-4 muỗng canh dầu ô liu và khuấy đều để đạt được hỗn hợp đặc vừa phải. Để mặt nạ này trong 20 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm. Sau đó, gội đầu như bình thường.

Đánh bay gàu và da đầu bong tróc với 3 loại mặt nạ từ tự nhiên là 'chiến thần' trong làng diệt trừ hư tổn, phục hồi mái tóc - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Theo Femina

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