Sự thật ngọt ngào về việc gội đầu ngược sẽ khiến bạn muốn đổi ngay quy trình chăm sóc tóc của mình

Làm đẹp 09/03/2022 09:19

Khi bạn nghĩ đến việc chăm sóc tóc, gội đầu là điều quan trọng nhất và đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn. Dù là người đam mê làm đẹp hay không, mỗi người trong chúng ta đều quen với quy trình cơ bản là làm sạch da đầu và xã tóc sau.

Nhiều người trong chúng ta quen với bước sử dụng dầu xả sau dầu gội. Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu việc lật ngược các bước gội đầu có thể giúp ích cho mái tóc của bạn? Bước vào chế độ gội ngược - cách gội đầu mới nmang lại nhiều lợi ích hơn bạn có thể nghĩ ra.

Gội đầu ngược là gì?

Sự thật ngọt ngào về việc gội đầu ngược sẽ khiến bạn muốn đổi ngay quy trình chăm sóc tóc của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Thông thường, việc gội đầu bao gồm làm sạch tóc và da đầu bằng dầu gội trước, sau đó là thoa dầu xả, cuối cùng là gội sạch. Với cách gội ngược, quy trình bao gồm việc thoa dầu dưỡng, dầu xả lên thân tóc trước, sau đó gội sạch bằng dầu gội. Điều này giúp làm sạch tóc nhẹ nhàng hơn vì tóc được phủ một lớp dầu xả bảo vệ tóc khỏi các chất tẩy rửa mạnh có trong dầu gội. Do đó, nó rất tốt cho những người có mái tóc đã qua xử lý hóa học và tóc được tạo kiểu bằng nhiệt. Việc gội ngược có thể là cuộc cách mạng đơn giản nhưng hiệu quả mà mái tóc của chúng ta hằng khao khát.

Lợi ích của việc gội ngược

Sự thật ngọt ngào về việc gội đầu ngược sẽ khiến bạn muốn đổi ngay quy trình chăm sóc tóc của mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nó có lợi cho những người có tóc mỏng hoặc dầu vì dầu xả được gội sạch bằng dầu gội và do đó tóc không bị đè nặng bởi cặn của dầu xả. Thay vào đó, nó mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thư thái. Gội đầu ngược cũng là một chế độ được khuyến khích cho các khu vực bạn sinh sống mà sử dụng nước cứng hoặc nước có các ion kim loại như sắt. Lớp phủ ban đầu sẽ tránh được sự lắng đọng của các ion kim loại trên bề mặt tóc và giúp chúng luôn mềm mượt. 

Ai nên chọn phương pháp gội đầu ngược?

Sự thật ngọt ngào về việc gội đầu ngược sẽ khiến bạn muốn đổi ngay quy trình chăm sóc tóc của mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Bất kỳ ai có mái tóc mỏng, nhờn, khô hoặc xoăn và những người có mái tóc bị hư tổn do nhiệt và hóa chất đều có thể lựa chọn gội đầu ngược để có mái tóc khỏe mạnh, bồng bềnh hơn. Thành thật mà nói, gội ngược rất đáng để thử cho tất cả những cô gái thành phố chúng ta, những người thường xuyên phải vật lộn với mái tóc xơ xác, khô và hư tổn. Nó nên trở thành một tiêu chuẩn về quy tình gội cho những người đã điều trị hoặc nhuộm tóc của họ để duy trì độ ẩm trong lớp biểu bì tóc, giữ cho mái tóc không có sức sống.

Tại sao không có quy trình gội ngược trong tiệm gội đầu?

Sự thật ngọt ngào về việc gội đầu ngược sẽ khiến bạn muốn đổi ngay quy trình chăm sóc tóc của mình - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Ở các tiệm, cách gội đầu thông thường vẫn được tuân theo, có thể phù hợp với những người có mái tóc đã xơ và thô. Gội ngược giúp gội nhẹ nhàng hơn để tránh tác hại của chất tẩy rửa trong dầu gội đầu, nhưng các tiệm gội đầu thường làm sạch da đầu và tóc một cách triệt để, lấy đi độ ẩm cần thiết cho tóc. Tuy nhiên, vì gội đầu ngược có thể mang lại lợi ích lâu dài, nên các tiệm gội đầu nên kết hợp nó với một số loại tóc nhất định.

Theo Femina

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