Đánh bay gàu, trả lại da đầu sạch thơm với "cứu tinh" giá mềm từ thiên nhiên mà ai cũng thích

Làm đẹp 19/11/2022 12:01

Gàu có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, nó có nhiều khả năng xảy ra ở độ 20-30 tuổi. Tình trạng bất tiện như vậy thường có thể dẫn đến khô da đầu, rụng tóc và ảnh hưởng xấu đến sự tự tin của bạn.

Đánh bay gàu, trả lại da đầu sạch thơm với 'cứu tinh' giá mềm từ thiên nhiên mà ai cũng thích - Ảnh 1

Một số cách tự nhiên hiệu quả để loại bỏ gàu được ưa chuộng mà bạn nên thử để giảm thiểu tình trạng da đầu gàu ngứa.

1. Dầu cây tràm trà

 

Ngay cả khi chỉ với 5% dầu cây tràm trà trong dầu gội đầu của bạn cũng có thể cải thiện đáng kể tình trạng da đầu của bạn. Khi bị gàu, dầu cây tràm trà có thể là một cứu cánh vì nó mang lại hiệu quả tức thì nhờ đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm.

Đánh bay gàu, trả lại da đầu sạch thơm với 'cứu tinh' giá mềm từ thiên nhiên mà ai cũng thích - Ảnh 2

Cách sử dụng:

Một cách đơn giản là thêm 8-10 giọt dầu cây tràm trà vào chai dầu gội đầu 200 ml. Gội đầu theo cách bình thường, nhưng để dầu gội bám trên da đầu một chút để dầu hấp thụ các lợi ích của tinh dầu tràm trà. Sau đó, rửa lại thật sạch.

Một cách khác để sử dụng nó có thể là trong dầu hàng ngày của bạn như dầu hạnh nhân hoặc dầu dừa. Một phần tư lượng dầu thông thường sẽ cần 15 giọt dầu cây tràm trà. Cho hỗn hợp lên tóc, massage lên da đầu, ủ qua đêm, gội sạch vào sáng hôm sau.

2. Giấm táo

 

Đặc tính chống nấm của giấm táo chưa lọc và hoàn toàn hữu cơ có thể được sử dụng để điều trị ngứa và da khô gây ra gàu. Thành phần axit có trong giấm táo làm thay đổi độ pH của da đầu, khiến nấm men khó phát triển hơn.

Đánh bay gàu, trả lại da đầu sạch thơm với 'cứu tinh' giá mềm từ thiên nhiên mà ai cũng thích - Ảnh 3

Cách sử dụng:

  • Trộn giấm táo với nước theo tỷ lệ bằng nhau.
  • Sau khi gội đầu, thoa hỗn hợp lên tóc khi còn ướt.
  • Nên mát xa hỗn hợp này lên da đầu và để trong 15 phút trước khi gội sạch.

3. Dầu dừa

 

Dầu dừa thường được một số người gọi là "phước lành cho tóc" vì không có một vấn đề nào liên quan đến tóc mà không thể chữa khỏi. Dầu dừa có đặc tính kháng nấm giúp chữa gàu. Nó cũng chứa axit lauric, caprylic và capric nuôi dưỡng tóc hư tổn.

Đánh bay gàu, trả lại da đầu sạch thơm với 'cứu tinh' giá mềm từ thiên nhiên mà ai cũng thích - Ảnh 4

Cách sử dụng:

  • Làm ấm một lượng dầu dừa trong bát.
  • Xoa dầu vào da đầu và tóc trong 5 phút.
  • Để dầu ủ tóc qua đêm.
  • Vào buổi sáng, gội sạch đầu lại bằng dầu gội thông thường của bạn.

4. Mật ong nguyên chất

 

Mật ong mang lại rất nhiều lợi ích đáng ngạc nhiên khi nó được sử dụng ở dạng thô. Mật ong là một chất giữ ẩm tự nhiên giúp giữ độ ẩm của tóc giúp tóc không bị bết. Ngoài ra, nó còn truyền cho tóc một số loại vitamin như vitamin A, B, C, D, E và B-complex. Cùng với đó, nó cung cấp một số khoáng chất thiết yếu như canxi, magiê, kali. Mật ong nguyên chất cũng rất hiệu quả để chống lại gàu và viêm da tiết bã.

Đánh bay gàu, trả lại da đầu sạch thơm với 'cứu tinh' giá mềm từ thiên nhiên mà ai cũng thích - Ảnh 5

 

Cách sử dụng:

  • Làm ướt tóc.
  • Pha loãng mật ong (90% mật ong và 10% nước.)
  • Xoa vào da đầu trong 3-5 phút và sau đó để yên trên da đầu trong vài giờ.
  • Rửa sạch bằng nước.

5. Baking soda

 

Natri bicarbonate, hay thường được gọi là baking soda, đã được chứng minh là hữu ích trên 40 loại nấm da, 18 loại nấm men và 12 bệnh nhiễm trùng liên quan đến nấm mốc trên các bộ phận khác nhau của cơ thể. Baking soda cũng là một chất tẩy tế bào chết tuyệt vời vì vậy thoa lên da đầu sẽ loại bỏ các tế bào da chết. Baking soda cũng có tính chất cơ bản về kiềm nên giúp cân bằng độ pH của da đầu.

Đánh bay gàu, trả lại da đầu sạch thơm với 'cứu tinh' giá mềm từ thiên nhiên mà ai cũng thích - Ảnh 6

Cách sử dụng:

  • Thêm baking soda chất lượng tốt vào dầu gội đầu thông thường của bạn và sử dụng như bình thường.
  • Bạn cũng có thể sử dụng kết hợp giấm táo và baking soda với nhau. Chỉ cần tạo một hỗn hợp, thoa lên da đầu và gội sạch.
  • Tạo hỗn hợp baking soda và tinh dầu hoa hồng, thoa lên da đầu, giữ nguyên trong 2-3 phút rồi gội sạch bằng nước mát.

 

Theo Brightside

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