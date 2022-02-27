Da bị ngứa sau khi tắm phải làm sao? Đây là những gì bạn cần biết!

Nguyên nhân gây ngứa da sau khi tắm là gì? Nó là do một thành phần trong một trong những sản phẩm bạn đang sử dụng hay nó là do nhiệt độ của nước? Hay có lẽ là cả hai? Có nhiều yếu tố có thể gây ra phản ứng như vậy. Chúng ta hãy tìm hiểu những gì đang xảy ra nhé.

Có thể xà phòng bạn đang sử dụng quá mạnh đối với da của bạn. Đôi khi, chúng có xu hướng lấy đi lớp dầu tự nhiên trên da của bạn và điều này có thể dẫn đến khô da. Nếu bạn không rửa sạch đúng cách, cặn xà phòng có thể gây kích ứng da của bạn. Đảm bảo bạn đang xem xét kỹ lưỡng các thành phần của bất kỳ sản phẩm nào bạn đang mua, đặc biệt nếu da của bạn khô, hoặc dễ bị phản ứng và tránh xa xà phòng thơm.

Bệnh chàm

Chàm là một tình trạng gây viêm, phát ban, sưng tấy, ngứa ngáy trên da. Vòi sen nước nóng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng, xà phòng và các sản phẩm có mùi thơm cũng làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên da của bạn. Điều này làm cho vết chàm ngứa và đau hơn bình thường.

Viêm da tiếp xúc

Rất nhiều sản phẩm có thể gây ra các phản ứng dị ứng trên da. Đây được gọi là viêm da tiếp xúc. Hương thơm là một trong những thành phần phổ biến nhất để tạo ra phản ứng như vậy. Nếu xà phòng hoặc sản phẩm tẩy tế bào chết của bạn có mùi thơm, có thể đó là thủ phạm. Hãy thử chuyển sang các sản phẩm không có mùi thơm khác nhé.

Giặt là sau khi tắm

Nếu bạn sử dụng các sản phẩm có mùi thơm trên khăn tắm và da của bạn bị dị ứng với chúng, bạn có thể thấy rằng thói quen sau khi tắm là vấn đề. Khi bạn lau khô cơ thể, những mùi hương này có thể truyền sang da. Ví dụ, bạn phải sử dụng chất tẩy rửa không có mùi hương để giặt khăn tắm và quần áo của mình.

Xerosis

Xerosis là thuật ngữ y học về da khô bất thường. Bạn có thể thấy rằng da của bạn cảm thấy khô trong mùa đông. Điều này là do sự giảm nhiệt độ và mức độ ẩm cũng như gió thổi không ngừng , không có nhiều độ ẩm trong không khí để cung cấp nước cho da của bạn và lượng bã dầu do các tuyến bã nhờn tiết ra giảm xuống trong khi dầu này hình thành hàng rào bảo vệ giữ ẩm cho làn da của bạn. Tắm nước nóng quá lâu chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng và làm mất đi lớp dầu trên da của bạn, và điều này dẫn đến ngứa ngáy.

Thay đổi theo mùa có liên quan gì đến việc ngứa da?

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Sự thay đổi theo mùa có thể gây khô và ngứa. Vào mùa đông, nhiệt độ và độ ẩm giảm, kèm theo gió thổi thường xuyên sẽ làm khô da và gây ngứa. Đây được gọi là "phát ban mùa đông". Như chúng ta đã biết, hông khí lạnh có ít độ ẩm hơn không khí ấm và nguy cơ gây khô da cao hơn rất nhiều. Những cơn gió khắc nghiệt sẽ tước đi lớp dầu tự nhiên của da. Tình trạng này trở nên tồi tệ hơn khi tắm nước nóng lâu, thường xuyên và kết hợp với tất cả các yếu tố khác được liệt kê ở trên.

Làm thế nào để da hết ngứa sau khi tắm?

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Dưỡng ẩm

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Dưỡng ẩm da ngay sau khi tắm. Đó chính xác là cách bạn khóa lại toàn bộ độ ẩm. Bước này trong chế độ tự chăm sóc của bạn có tác dụng phục hồi lipid - một phần của hàng rào bảo vệ da và thúc đẩy sự phát triển trở lại của vi khuẩn khỏe mạnh trên da. Đừng làm khô cơ thể của bạn hoàn toàn. Chỉ cần vỗ nhẹ cho khô và thoa một lớp kem dưỡng ẩm lên da. Độ ẩm của da cho phép giữ ẩm thậm chí hiệu quả hơn so với khi da khô.

Đổi sản phẩm có mùi thơm với sản phẩm không có mùi thơm

Điều này bao gồm xà phòng, tẩy tế bào chết, kem dưỡng da, chất tẩy rửa và các sản phẩm còn lại của bạn, đặc biệt nếu da bạn nhạy cảm. Thay vào đó, hãy sử dụng các sản phẩm không có mùi thơm và không chứa cồn.

Vỗ nhẹ cho da khô

Thay vì lau cơ thể sau khi tắm bằng khăn, hãy thử vỗ nhẹ cho da khô. Chà xát da bằng khăn có thể làm sạch hết độ ẩm, đồng thời khiến da bạn bị ngứa và kích ứng.

Tắm nước ấm trong thời gian ngắn

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Nước ấm luôn là lựa chọn hợp lý cho làn da cần chăm sóc của bạn. Tắm nước nóng lâu có thể loại bỏ các chất béo và dầu quan trọng trên da của bạn nên hãy chỉ dùng nước ấm. Ngoài ra, sau khi tắm, nước còn sót lại trên da sẽ bay hơi và hút ẩm ngay khỏi da trong quá trình này. Mặt khác, nước mát giúp cung cấp độ ẩm trở lại làn da của bạn.

Các biện pháp khắc phục tại nhà cho da ngứa

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Chườm một túi đá

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Cách hiệu quả để làm mát vết ngứa là chườm túi đá lên vùng bị ảnh hưởng trong khoảng 5 phút. Hoặc thử làm lạnh kem dưỡng da và chất dưỡng ẩm trong tủ lạnh trước khi thoa. Điều này sẽ làm giảm lưu lượng máu đến vùng da bị viêm và ngăn chặn sự tiến triển của tình trạng viêm. Bạn cũng có thể dùng khăn ướt thay cho túi chườm. Ngay cả khi tắm nước lạnh cũng có tác dụng tốt.

Bột yến mạch

Không phải đề cập đến bữa sáng hàng ngày của bạn đâu. Bột yến mạch dạng sệt, được làm bằng cách nghiền yến mạch thành bột mịn sẽ có khả năng làm giảm khô và ngứa. Nó có chứa chất chống oxy hóa cũng như các đặc tính chống viêm khác. Chỉ cần hòa tan một ít trong nước tắm và sử dụng dung dịch thu được trên da trong khi tắm. Hỗn hợp này tạo thành một hàng rào bảo vệ trên da của bạn, ngăn chặn bụi bẩn xâm nhập vào da và giữ lại tất cả độ ẩm đó.

Các biện pháp thảo dược từ thực vật

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Lô hội được hầu hết chúng ta săn lùng vì lợi ích chăm sóc da của nó. Nó có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa, kháng khuẩn và kháng vi-rút có thể làm dịu viêm và giảm sự xuất hiện của phát ban. Bạn có thể tìm các loại gel không kê đơn có chứa lô hội hoặc thậm chí là tinh dầu bạc hà, long não và calamine để điều trị tại chỗ ngứa da. Tuy nhiên, hãy luôn kiểm tra độ kích ứng trước khi thoa bất cứ thứ gì lên da.

Một số loại dầu

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Dầu dừa và dầu ô liu là những phương pháp chữa ngứa da hiệu quả. Chúng giúp hydrat hóa, bảo vệ và làm dịu phát ban. Ngoài việc chữa lành phát ban, còn làm mới làn da, nó được sử dụng để điều trị phát ban viêm da tiếp xúc trong nhiều trường hợp.

Mua máy tạo độ ẩm

Máy tạo độ ẩm là câu trả lời cho tất cả những rắc rối của bạn. Đừng nhầm thiết bị này với lò sưởi. Máy sưởi làm ấm một căn phòng, nhưng nó cũng lấy đi độ ẩm của không khí xung quanh. Tuy nhiên, máy tạo độ ẩm giúp bù nước cho không khí trong phòng của bạn và làn da của bạn cần độ ẩm này để chống lại tình trạng khô và ngứa.

Khi nào đến gặp bác sĩ

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Nếu tình trạng ngứa của bạn vẫn còn, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu để tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại xảy ra hiện tượng này. Nó có thể là triệu chứng của một tình trạng tiềm ẩn như chàm, phát ban, vẩy nến hoặc viêm da tiếp xúc.

Ngứa cũng được cho là do mãn kinh, tuy nhiên, bạn không thể xử lý chúng đơn giản. Bạn phải nhờ đến sự hỗ trợ của chuyên gia nếu tình trạng ngứa vẫn còn mãn tính. Hãy tự hỏi bản thân xem liệu vấn đề có đang ảnh hưởng đến thói quen hàng ngày của bạn hay không. Đã hơn hai tuần mà không thuyên giảm? Ngứa có kèm theo các yếu tố khác như sốt hoặc sụt cân không? Có biện pháp tự chăm sóc nào hữu ích không? Những câu hỏi này đưa ra quan điểm về mức độ nghiêm trọng của tình trạng bạn đang gặp phải.

Đừng bỏ qua vấn đề ngứa ngáy kéo dài, nó có thể chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Sau khi được chẩn đoán, bạn có thể tìm cách giải quyết vấn đề. Vì vậy, hãy đặt lịch hẹn sớm với bác sĩ da liễu nếu cần thiết!

Theo Bebeautiful.in