Cứu cánh đôi bàn tay khô ráp, nứt nẻ chỉ với những phương pháp vừa đơn giản vừa rẻ tiền này mà nhất định bạn nên thử

Chúng ta cố gắng thoa kem dưỡng ẩm tốt nhất của mình trước khi đi ngủ cho da tay nhưng không có kết quả vì nó không có đủ thời gian để hấp thụ đúng cách. Điều này có nghĩa là sáng hôm sau, tay bạn vẫn còn khô và nứt nẻ. Ngoài việc luôn chuẩn bị sẵn kem dưỡng ẩm trong túi, có một số thủ thuật khác có thể giúp bạn cải thiện bàn tay khô ráp.

Dầu hạt hướng dương đã được chứng minh có khả năng dưỡng ẩm và làm trẻ hóa làn da khô và nứt nẻ. Nó được sử dụng như một thành phần trong kem dưỡng ẩm hoặc chính nó cũng là thành phần dưỡng ẩm hữu hiệu, nó có khả năng bảo vệ da khỏi bị khô. Mặt khác, yến mạch cũng có khả năng dưỡng ẩm tối ưu và sự kết hợp của cả hai có thể làm nên điều kỳ diệu cho làn da của bạn.

Tất cả những gì bạn cần làm là trộn một ít yến mạch nấu chín hoặc sống với vài giọt dầu hạt hướng dương và thoa hỗn hợp lên da. Nếu bạn không thể tìm thấy loại dầu cụ thể này, hãy cẩn thận để không sử dụng bất kỳ loại dầu nào có thể gây hại da tay. Ví dụ, dầu ô liu được phát hiện là có hại cho da tay khô thay vì có lợi.

2. Bôi một lượng nhỏ keo siêu dính lên vùng da bị khô nứt

Điều này nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng nó thực sự là thứ mà các bác sĩ da liễu cho biết có tác dụng trên các vết cắt và vết nứt trên bề mặt da. Bây giờ, bạn vẫn cần phải thận trọng với việc sử dụng nó và không áp dụng nó thường xuyên hoặc trên vùng da siêu nứt nẻ. Bạn có thể bôi một lượng rất nhỏ keo lên vùng da bị mụn để vết thương không bị khô thêm. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn làm sạch khu vực đó và giữ vết nứt khô đóng lại cho đến khi keo khô.

3. Bôi mật ong nguyên chất

Mật ong Manuka được phát hiện có nhiều đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa. Ngoài việc sử dụng nó theo cách truyền thống, chúng ta cũng có thể áp dụng nó trên da khô và nứt nẻ, vì nó có thể tái tạo da hoàn hảo. Đầu tiên, nó làm sạch và khử trùng khu vực bị khô và sau đó kích thích hệ thống miễn dịch bắt đầu xây dựng lại các mô bị tổn thương. Đó cũng là lý do tại sao mật ong được sử dụng phổ biến để chữa bỏng.

4. Sử dụng găng tay

Làm các món ăn hàng ngày là một hoạt động có thể làm khô tay của chúng ta, vì nó làm da chúng ta mất đi lớp dầu tự nhiên được tạo ra. Bằng cách sử dụng găng tay cao su khi rửa bát, chúng ta không chỉ bảo vệ làn da của mình mà còn có thể rửa bát trong nước nóng hơn, làm cho rửa bát kéo dài ngắn hơn nhiều so với bình thường. Ngoài ra, "hàng rào" cao su này có thể giúp chúng ta không bị ốm và có thể bảo vệ chúng ta khỏi bị bỏng do hóa chất.

5. Bôi sáp dầu khoáng

Các sản phẩm làm từ sáp dầu khoáng như Vaseline là cứu cánh tuyệt đối khi điều trị và dưỡng ẩm cho làn da của chúng ta. Bạn nên thoa một lượng lớn Vaseline lên bàn tay bị tổn thương vào ban đêm và đeo một đôi găng tay cotton. Bằng cách này, bạn đảm bảo rằng Vaseline vẫn còn trên tay và không bị thấm vào chăn của bạn. Găng tay không có bất kỳ đặc tính chữa bệnh nào, nhưng chúng được sử dụng để giữ cho Vaseline không bị ảnh hưởng.

6. Sử dụng máy tạo độ ẩm

Nếu bạn sống trong một môi trường khô hoặc nếu mùa đông đột ngột đến, máy tạo độ ẩm có thể là một bổ sung tuyệt vời cho gia đình bạn. Nó cung cấp một cách dễ dàng để bổ sung độ ẩm cho làn da khô. Các bác sĩ khuyên dùng máy tạo độ ẩm để bảo vệ da khỏi bị khô.

7. Tạo mặt nạ bơ cho da tay

Trái bơ có khả năng dưỡng ẩm tuyệt vời và chứa nhiều vitamin. Trộn nửa quả bơ chín với 1 thìa cà phê dầu dừa, 1 thìa cà phê dầu jojoba và nửa thìa nước cốt chanh có thể cứu được đôi bàn tay khô ráp của bạn. Bạn có thể tăng cường hỗn hợp hơn nữa bằng cách thêm một ít yến mạch .

Bạn có thể đắp mặt nạ trên tay trong vòng 10-15 phút và dùng giấy bạc bọc chúng lại để da được hấp thụ tốt hơn. Sau 15 phút trôi qua, bạn có thể rửa sạch mặt nạ bằng một ít nước ấm và thoa thêm kem dưỡng da tay.

8. Chọn sản phẩm có chứa Vitamin B3

Hoặc bạn tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin B3 hoặc bạn áp dụng các sản phẩm chăm sóc da có chứa niacinamide, loại vitamin này sẽ cải thiện độ ẩm cho da của bạn. Bạn sẽ nhận thấy làn da của mình mịn màng và săn chắc hơn. Ngoài ra, các bác sĩ da liễu nói rằng B3 giúp củng cố hàng rào bảo vệ da và duy trì độ ẩm lâu hơn. Nếu bàn tay của bạn quá khô, bạn có thể cần thử các loại kem bôi ngoài da, nhưng bạn sẽ thấy kết quả sau vài tuần.

Theo Brightside