Bật mí những bí mật trong cách dưỡng da của phụ nữ Châu Á để thanh lọc cơ thể, trẻ hóa làn da

Làm đẹp 01/03/2022 09:22

Từ Hàn Quốc đến Thái Lan, người châu Á có ngoại hình trẻ trung của riêng họ và chắc chắn để sở hữu vẻ đẹp ấy sẽ không thể lười biếng trong việc chăm da. Động lực và sự kiên định của họ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho mình vẻ ngoài xinh đẹp, ngay cả khi đã 50 tuổi.

Chúng ta không còn xa lạ gì với các mỹ nhân châu Á sở hữu vẻ đẹp tinh khôi đáng ngưỡng mộ. Đối với danh sách này sẽ là những mẹo mà tin rằng có thể giúp bạn nắm giữ tuổi xuân lâu dài.

1. Dùng nước vo gạo

Bật mí những bí mật trong cách dưỡng da của phụ nữ Châu Á để thanh lọc cơ thể, trẻ hóa làn da - Ảnh 1

Nước gạo là một thành phần nổi tiếng trong nhiều sản phẩm chăm sóc da của Nhật Bản và Hàn Quốc và một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước gạo có chứa các đặc tính chống lão hóa và làm sáng da của bạn. Bạn có thể thử các sản phẩm chăm sóc da chúa thành phần chiết xuất nước vo gạo hoặc đơn giản là tự làm tại nhà. Bạn có thể rửa mặt với nó trước khi làm sạch hoặc sử dụng nó như một lớp sương để cung cấp nước cho da.

Nước vo gạo cũng có thể được sử dụng để làm mềm và bóng tóc của bạn. Điều quan trọng là sử dụng nước vo gạo sạch vì bạn sẽ không muốn có tạp chất trên da hoặc tóc.

2. Làm sạch hai lần trên khuôn mặt

Bật mí những bí mật trong cách dưỡng da của phụ nữ Châu Á để thanh lọc cơ thể, trẻ hóa làn da - Ảnh 2

Làm sạch hai lần là một kỹ thuật được yêu thích ở Hàn Quốc và Nhật Bản vì nó đảm bảo da mặt của bạn sạch sẽ khỏi tạp chất và bụi bẩn sau khi trang điểm và chống nắng cho cả ngày. Loại sữa rửa mặt đầu tiên thường là chất tẩy rửa gốc dầu vì chất làm sạch dầu giúp làm dịu da mặt đồng thời loại bỏ các chất nhờn và không mong muốn từ lỗ chân lông của bạn.

Chất tẩy rửa thứ hai là chất tẩy rửa gốc nước thông thường của bạn, giúp loại bỏ thêm bất kỳ chất cặn bã nào còn sót lại. Điều này giúp các sản phẩm chăm sóc da khác dễ dàng thẩm thấu vào da và làm mềm cấu trúc của da.

3. Sử dụng các sản phẩm có chất nhầy ốc sên

Bật mí những bí mật trong cách dưỡng da của phụ nữ Châu Á để thanh lọc cơ thể, trẻ hóa làn da - Ảnh 3

Việc sử dụng tinh chất ốc sên đã có từ thời Hy Lạp cổ đại và chuyển nhanh sang những ngày hiện đại. Tinh chất ốc sên được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da của người châu Á vì hỗn hợp phức hợp của axit hyaluronic và glycolic trong ốc sên rất tốt cho da. Chất mucin của ốc sên cũng chứa kẽm giúp làm dịu kích ứng da, sự kết hợp của các thành phần này làm cho làn da của bạn sáng và rạng rỡ hơn.

4. Hãy thử tẩy tế bào chết toàn thân của Hàn Quốc

Bật mí những bí mật trong cách dưỡng da của phụ nữ Châu Á để thanh lọc cơ thể, trẻ hóa làn da - Ảnh 4

Tẩy tế bào chết toàn thân Hàn Quốc khác với tẩy tế bào chết toàn thân thông thường vì thay vì chỉ sử dụng tay không và gel tẩy tế bào chết, nó cần có kết cấu giống như giấy nhám để loại bỏ tế bào chết và cặn bã thừa trên cơ thể bạn.

Bạn có thể tìm kiếm các spa Hàn Quốc xung quanh nơi bạn sống hoặc mua găng tay đặc biệt trên mạng. Nó có thể gây rát tùy thuộc vào khả năng chịu đau của bạn. Nhưng, nó làm trẻ hóa và làm cho làn da của bạn mềm mại hơn, cùng với việc sử dụng các loại sữa dưỡng thể để dưỡng ẩm cho làn da của bạn.

5. Uống trà sả

Bật mí những bí mật trong cách dưỡng da của phụ nữ Châu Á để thanh lọc cơ thể, trẻ hóa làn da - Ảnh 5

Sả được sử dụng rộng rãi trong các món ăn châu Á, đặc biệt là ẩm thực Thái Lan. Mùi thơm của nó mang lại hương vị hấp dẫn và nó có rất nhiều lợi ích. Trà sả là một chất giải độc tuyệt vời cho cơ thể của bạn và có thể thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh. Nó cũng có thể giúp giảm đau bụng kinh và đầy hơi.
Ăn uống lành mạnh là điều cần thiết để thúc đẩy làn da rạng rỡ và trà sả là một thức uống bổ dưỡng mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình.

6. Bôi tinh dầu thầu dầu lên tóc và da

Bật mí những bí mật trong cách dưỡng da của phụ nữ Châu Á để thanh lọc cơ thể, trẻ hóa làn da - Ảnh 6

Dầu thầu dầu nguyên chất giúp khóa ẩm cho tóc khô và hư tổn, giúp tóc mềm mượt hơn. Nó cũng có thể giúp giải quyết các vấn đề về gàu bằng cách xoa bóp dầu trên da đầu của bạn. Bôi dầu thầu dầu lên lông mi của bạn cũng có thể thúc đẩy mi dài hơn.

Là một loại dầu bôi mặt, dầu thầu dầu thúc đẩy quá trình dưỡng ẩm và làm mịn da. Nó có chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa nếp nhăn và ngăn đường nhăn xuất hiện nhanh hơn nếu bạn sử dụng nó sớm hơn ở tuổi trưởng thành.

7. Massage mặt bằng cây lăn ngọc bích hoặc đá gua sha

Bật mí những bí mật trong cách dưỡng da của phụ nữ Châu Á để thanh lọc cơ thể, trẻ hóa làn da - Ảnh 7

Gua sha hay con lăn ngọc bích đang ngày càng trở nên phổ biến trên khắp thế giới và chúng đáng được quảng cáo khắp nơi. Có nguồn gốc từ Trung Quốc, gua sha theo truyền thống được sử dụng trên cơ thể để giảm đau cơ, đau mãn tính và giảm viêm sau khi thoa dầu xoa bóp. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng một lực nhẹ hơn, nó có thể được thực hiện trên mặt để  cải thiện lưu thông máu. Bằng cách đó, nó làm giảm bọng mắt và giải phóng căng cơ trên khuôn mặt.

8. Thêm mặt nạ vào thói quen chăm sóc da 

Bật mí những bí mật trong cách dưỡng da của phụ nữ Châu Á để thanh lọc cơ thể, trẻ hóa làn da - Ảnh 8

Một trong những cách tốt nhất để chăm sóc da là sử dụng mặt nạ giấy và đặc biệt là mặt nạ giấy với các thành phần chống lão hóa giúp bổ sung collagen. Chúng thực tế để sử dụng và đi kèm với nhiều lợi ích bao gồm làm sáng da. Chúng cũng rất hoàn hảo khi làm giảm nếp nhăn nếu bạn thường xuyên sử dụng.

Theo Brightside

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