Có được mái tóc óng mượt bồng bềnh siêu dễ dàng với những loại mặt nạ cấp dưỡng cực 'thân thiện' với túi tiền của bạn

Làm đẹp 07/08/2022 11:12

Có một mái tóc dài và khỏe có lẽ là một trong những điều dễ dàng nhất đạt được chỉ với một sự thay đổi nhẹ trong chế độ ăn uống, thói quen chăm sóc tóc và sử dụng mặt nạ tóc tự chế để tăng trưởng và làm dày tóc. 

Có được mái tóc óng mượt bồng bềnh siêu dễ dàng với những loại mặt nạ cấp dưỡng cực 'thân thiện' với túi tiền của bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể thử bất kỳ kiểu tóc nào nếu bạn có một mái tóc dài, dày và khỏe mạnh, đó là lý do tại sao bạn phải nỗ lực vào thói quen chăm sóc tóc và tuân theo nó một cách nhất quán là hoàn toàn xứng đáng!

Có rất nhiều mặt nạ tóc tự làm và các phương pháp điều trị tại nhà để giúp tóc mọc dài và dày hơn. Tuy nhiên, trên tất cả, những cách được đề cập dưới đây là hiệu quả nhất khi nói đến tóc dày. 

Mặt nạ tóc đến từ nhà bếp của bạn  

Các vấn đề về tóc có thể bao gồm từ hư tổn đến khô, và bong tróc đến xoăn cứng. Những thay đổi này có thể do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm nhiệt trong nhà, chuyển mùa, dụng cụ làm tóc nóng và các yếu tố ngoài trời. Tự làm mặt nạ tóc tự làm có thể được làm bằng các nguyên liệu hàng ngày có trong nhà bếp của bạn. Da đầu và các sợi tóc của bạn có thể được hưởng lợi từ các giải pháp tự chế. Dưới đây là một số mặt nạ tóc tự chế tốt nhất cho sự phát triển và độ dày của tóc và các cách để sử dụng mặt nạ tóc.  

Mặt nạ tóc bằng bột mì Gram 

Có được mái tóc óng mượt bồng bềnh siêu dễ dàng với những loại mặt nạ cấp dưỡng cực 'thân thiện' với túi tiền của bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trộn 100g bột mì với 1/2 cốc nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sử dụng tương tự lên gốc và sợi tóc, để nó trong 30 phút hoặc cho đến khi nó khô. Khi mặt nạ khô, nhẹ nhàng xả lại bằng nước lạnh để tránh tóc bị rụng. Bột mì là một thành phần không chứa hóa chất, rất tốt để nuôi dưỡng tóc của bạn và ngăn ngừa rụng tóc. Nó cũng là một chất làm sạch tóc tuyệt vời!  

Mặt nạ tóc với nước ép hành tây 

Có được mái tóc óng mượt bồng bềnh siêu dễ dàng với những loại mặt nạ cấp dưỡng cực 'thân thiện' với túi tiền của bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để làm cho tóc dày, hành tây được biết đến như một phương pháp khắc phục tại nhà để có được mái tóc dày. 

Nó cũng thúc đẩy sự phát triển của tóc vì nó được cho là làm tăng lưu thông máu khi thoa lên da đầu. 

Những gì bạn sẽ cần để làm mặt nạ tóc tự chế này:

  • Chiết xuất hành tây của 1 củ hành tây 

  • 2 thìa dầu dừa 

  • 1/2 thìa chiết xuất  nước chanh 

  • 1 thìa mật ong 

Trộn hỗn hợp mặt nạ tóc và thoa lên tóc. Để trong nửa giờ rồi gội sạch bằng dầu gội nhẹ nhàng. Mặt nạ này, khi sử dụng ba lần một tháng sẽ cho bạn mái tóc dài và dày hơn ngay lập tức và là một loại mặt nạ tóc tự chế tuyệt vời để mọc tóc dày và đpẹ óng ả.

Mặt nạ ủ tóc bằng giấm táo 

Có được mái tóc óng mượt bồng bềnh siêu dễ dàng với những loại mặt nạ cấp dưỡng cực 'thân thiện' với túi tiền của bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo được sử dụng rộng rãi để chăm sóc da và giảm cân, nhưng bạn có biết nó cũng có thể mang lại cho bạn mái tóc dài và khỏe mạnh hơn không? 

Các đặc tính axit của giấm táo xua đuổi vi khuẩn và tẩy tế bào chết trên da đầu, thúc đẩy sự phát triển của tóc và mái tóc khỏe mạnh hơn. Để chuẩn bị mặt nạ cho tóc này, hãy trộn giấm táo với nước để tạo hỗn hợp. Sau khi gội đầu bằng dầu gội, hãy sử dụng dầu gội này như một lần xả cuối cùng. Giấm táo sẽ làm sạch da đầu và đẩy nhanh tốc độ phát triển của tóc trong khi vẫn duy trì sự cân bằng độ pH.  

Mặt nạ tóc với trứng và mật ong 

Có được mái tóc óng mượt bồng bềnh siêu dễ dàng với những loại mặt nạ cấp dưỡng cực 'thân thiện' với túi tiền của bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Chứa nhiều vitamin, protein và khoáng chất B-complex, trứng rất tốt để duy trì sức khỏe của tóc. Tất cả các chất dinh dưỡng này giúp hạn chế rụng tóc bằng cách củng cố chân tóc. Hơn nữa, trứng còn giúp kích thích mọc tóc mới và tăng thêm độ bồng bềnh cho tóc. 

Để chuẩn bị mặt nạ dưỡng tóc bằng trứng này, hãy đập một quả trứng vào bát và thêm một thìa mật ong vào đó. Trộn đều hỗn hợp để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa nó trên da đầu và tóc của bạn và để nó trong 15 phút. Gội sạch và sau đó gội đầu với dầu gội đầu và dầu xả thơm để loại bỏ mùi hôi. Các chất béo tự nhiên có trong trứng cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho các nang tóc và mặt nạ trứng này là một trong những biện pháp khắc phục tốt nhất cho sự phát triển của tóc. 

Mặt nạ tóc bằng chuối  

Có được mái tóc óng mượt bồng bềnh siêu dễ dàng với những loại mặt nạ cấp dưỡng cực 'thân thiện' với túi tiền của bạn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Dừa luôn là vị cứu tinh cho mái tóc, với sự góp mặt của các chất chống oxy hóa trong đó. Nó không chỉ nuôi dưỡng tóc và da đầu, mà còn thúc đẩy sự phát triển của tóc. Chuối giàu kali ngăn ngừa tóc gãy rụng và giúp mọc tóc. 

Để chuẩn bị mặt nạ chuối này, bạn trộn dầu dừa và một quả chuối chín với nhau. Thêm một chút nước cốt dừa vào hỗn hợp này. Thoa hỗn hợp lên tóc và da đầu và để một lúc trước khi gội sạch. Đây là một mặt nạ tuyệt vời cho mái tóc của bạn. 

Theo Be Beautiful

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