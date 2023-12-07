Chuyên gia làm đẹp chỉ ra 7 bí quyết giúp da căng bóng, ẩm mượt giữa tiết trời hanh khô

Làm đẹp 07/12/2023 05:00

Muốn da căng bóng như ngậm nước không khó, chị em chỉ cần áp dụng những mẹo làm đẹp dưới đây.

Uống đủ nước

Bước đầu tiên để có làn da ngậm nước là cung cấp đủ nước cho cơ thể. Uống đủ nước giúp duy trì tuần hoàn khỏe mạnh và điều này giúp cung cấp các chất dinh dưỡng và oxy quan trọng cho da, giúp da luôn đủ nước và trẻ trung. Uống nhiều nước, ăn thực phẩm giàu nước và tránh thức ăn mặn đều có thể góp phần giữ cho làn da mềm mại và ngậm nước.

Chuyên gia làm đẹp chỉ ra 7 bí quyết giúp da căng bóng, ẩm mượt giữa tiết trời hanh khô - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đắp lotion mask hàng ngày

Lotion mask là một phần quan trọng của chế độ chăm sóc da hàng ngày trong mùa lạnh. Hãy đắp một lớp lotion mask mỏng lên toàn bộ khuôn mặt trong 3 phút, bạn sẽ thấy làn da thay đổi đáng kể. Lotion mask giúp tăng cường độ ẩm, khóa chặt nước trong da và làm dịu làn da bị kích ứng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đồng thời còn giúp các bước dưỡng khác hoạt động hiệu quả hơn.

Thoa kem dưỡng ẩm khi làn da còn ẩm

Thời điểm tốt nhất để thoa kem dưỡng ẩm đó là sau khi làm sạch da trong vòng 60 giây. Vì lúc này bề mặt da vẫn còn độ ẩm và sẽ thẩm thấu nhanh hơn, không bị bay hơi. Nhờ đó tác dụng chăm sóc, nuôi dưỡng da tăng lên đáng kể. Ngược lại, nếu thoa kem dưỡng ẩm khi da quá khô sẽ khiến da khó hấp thụ, tồn đọng kem trên bề mặt, lâu ngày gây nổi mụn và lỗ chân lông to, mất thẩm mỹ.

Chuyên gia làm đẹp chỉ ra 7 bí quyết giúp da căng bóng, ẩm mượt giữa tiết trời hanh khô - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn thực phẩm giàu nước

Trái cây và rau quả không chỉ cung cấp nước mà còn có lợi cho da theo nhiều cách. Các loại trái cây có múi như cam và chanh chứa nhiều nước ép và giàu vitamin C, rất quan trọng để duy trì kết cấu làn da. Ngoài ra, thực phẩm giàu vitamin A và B3 cũng rất cần thiết để cải thiện sức khỏe làn da tổng thể.

Xịt khoáng giữa các bước dưỡng da

Khi dưỡng da, hãy thêm bước xịt nước khoáng vào quy trình của bạn. Xịt khoáng giữa các bước dưỡng da không chỉ giúp làm mát da mà còn cung cấp độ ẩm cần thiết. Bạn nên chọn sản phẩm chứa khoáng chất tự nhiên để tạo ra lớp vật lý bảo vệ cho da và giảm tình trạng da căng, khô.

Chuyên gia làm đẹp chỉ ra 7 bí quyết giúp da căng bóng, ẩm mượt giữa tiết trời hanh khô - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Massage nhẹ nhàng toàn bộ da mặt sau khi thoa kem dưỡng ẩm

Trong quá trình thoa kem dưỡng ẩm, bạn nên tán đều kem và massage nhẹ nhàng theo chiều xoáy ốc, hướng từ dưới lên trên trong 1 - 2 phút. Điều này sẽ giúp kem hấp thụ tốt, kích thích tế bào da mới sản sinh, tăng cường lưu thông khí huyết và thư giãn cơ mặt.

Tẩy da chết thường xuyên

Tẩy tế bào chết cho da thực sự là chìa khóa để giữ cho da ngậm nước. Tẩy tế bào chết sẽ loại bỏ các tế bào da chết, làm thông thoáng lỗ chân lông và cho phép làn da hấp thụ tốt hơn các thành phần dưỡng ẩm. 

Chuyên gia làm đẹp chỉ ra 7 bí quyết giúp da căng bóng, ẩm mượt giữa tiết trời hanh khô - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, chìa khóa để tẩy tế bào chết là không lạm dụng vì có thể phá vỡ hàng rào bảo vệ da tự nhiên, dẫn đến mất độ ẩm. Đối với chất tẩy da chết hóa học, hãy sử dụng dung dịch nhẹ nhàng (tối đa 10–15% đối với AHA như axit glycolic hoặc tối đa 5% đối với BHA như axit salicylic) và chỉ sử dụng chúng 2–3 lần mỗi tuần. 

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