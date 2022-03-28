Chiến thần làm đẹp 'bí mật' từ thiên nhiên đến từ nguyên liệu siêu rẻ lại có công dụng tuyệt vời với mái tóc hư tổn mà ít ai ngờ tới

Thực sự vậy. Đây là một lựa chọn đáng lẽ bạn phải cân nhắc từ lâu. Ngay cả khi bạn chưa biết, đây là lúc để biết tất cả về nó.

Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về loại tinh dầu kỳ diệu này có thể thực sự biến đổi vẻ đẹp của bạn ra sao nhé.

Dầu mè cho tóc rất tốt, nhưng chính xác thì dầu mè là gì? Đây là một trong những loại dầu lâu đời nhất được chúng ta sử dụng. Trên thực tế, hạt vừng là một phần không thể tách rời và quan trọng trong thần thoại Hindu và thậm chí gắn liền với sự bất tử (mặc dù chúng ta không biết tính xác thực của tuyên bố đó!).

Tại sao sử dụng dầu mè cho tóc?

Dầu mè là một trong những phương thuốc lâu đời nhất cho làn da, mái tóc và sức khỏe. Nó có rất nhiều lợi ích như chống nhiễm trùng tóc và da đầu, loại bỏ các yếu tố độc hại, bảo vệ khỏi tia UV và hơn thế nữa. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn tất cả những gì dầu mè mang lại cho mái tóc đẹp.

1. Ngăn tóc bạc

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Dầu mè có đặc tính làm đen tóc. Điều này làm cho nó trở thành một tác nhân hiệu quả trong việc ngăn ngừa bạc sớm. Nó cũng giúp giữ màu tự nhiên cho tóc của bạn. Tóc bạc thường xảy ra do tuổi tác, nhưng cũng có thể xảy ra trước thời gian do các yếu tố bên trong và bên ngoài.

Các yếu tố bên trong chủ yếu liên quan đến căng thẳng và lo lắng, trong khi các yếu tố bên ngoài chủ yếu liên quan đến ô nhiễm. Dầu mè với tất cả các chất chống oxy hóa mà nó có sẽ giúp chống lại các gốc tự do dẫn đến tóc bạc sớm.

2. Thúc đẩy sự phát triển của tóc

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Nếu bạn đang bị thưa tóc và sau đó là chứng hói đầu, hãy thoa dầu mè lên da đầu thường xuyên sẽ làm tăng tốc độ mọc tóc và mang lại cho bạn mái tóc dày và rậm. Dầu mè được nhiều người khuyên dùng như một phương pháp điều trị rụng tóc hiệu quả và an toàn. Có nhiều nghiên cứu để sao lưu giống nhau. Việc xoa bóp bằng dầu dưỡng tóc cũng giúp cải thiện lưu thông máu, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tóc.

3. Ngăn chấy trên tóc

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Không ai thích chí. Chúng hút máu, theo đúng nghĩa đen, rất bẩn và không hợp vệ sinh. Có rất nhiều sản phẩm có sẵn trên thị trường để điều trị chấy tóc. Tuy nhiên, chúng chứa đầy các chất hóa học nhằm mục đích tiêu diệt chấy rận. Thông thường, trong khi tóc của bạn sạch chấy, kết cấu của nó có thể bị ảnh hưởng.

Dầu mè có tính chất kháng nấm và kháng khuẩn và loại bỏ chấy một cách nhẹ nhàng. Nó có thể được kết hợp với các loại tinh dầu khác như tinh dầu trà để có tác dụng trị chấy trên tóc hiệu quả hơn.

4. Làm dịu tóc khô xơ

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Nóng và khô ảnh hưởng đến tóc của bạn, làm cho tóc trở nên xỉn màu và dễ gãy. Dầu mè cũng rất hiệu quả trong việc chăm sóc da đó! Nó có đặc tính làm mát và dưỡng tóc để đảm bảo tóc của bạn không bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhiệt độ quá cao. Dầu mè cũng đảm bảo rằng độ ẩm được khóa trong các sợi tóc của bạn. Nó tạo thành một lớp bảo vệ, do đó đảm bảo rằng ô nhiễm không ảnh hưởng đến tóc của bạn nữa.

5. Bảo vệ tóc khỏi tia UV

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Tia UV ảnh hưởng xấu đến cả da và tóc. Dầu mè cũng có hiệu quả trong việc bảo vệ tóc khỏi ánh nắng mặt trời. Nó là một chất chống nắng tự nhiên. Nó tạo thành một lớp bảo vệ xung quanh tóc và đảm bảo tóc được bảo vệ khỏi tia nắng mặt trời. Nó cũng giúp bảo vệ tóc khỏi ô nhiễm.

6. Ngăn ngừa gàu

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Dầu mè có bản chất kháng nấm và kháng khuẩn. Điều này có nghĩa là nó cũng có hiệu quả chống lại nhiễm trùng da đầu dẫn đến da bong tróc và gàu. Nó cũng giúp làm dịu da, kiểm soát cảm giác ngứa da đầu. Nó đảm bảo rằng da đầu không bị nhiễm trùng và ngứa, do đó giúp mọc tóc khỏe và đẹp.

7. Ngăn rụng tóc

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Một khía cạnh khác mà dầu mè cực kỳ có lợi là ngăn ngừa rụng tóc. Hai trong số những yếu tố chính góp phần gây ra rụng tóc là căng thẳng và lo lắng. Xoa bóp bằng dầu mè rất hữu ích trong việc làm dịu các dây thần kinh. Nó giúp giảm căng thẳng, giảm rụng tóc. Bạn thậm chí có thể tạo ra một loại thần dược bằng cách trộn dầu mè với dầu ylang ylang hoặc thậm chí là dầu bạch đàn. Nó cũng giúp điều trị các tình trạng như đau nửa đầu và khó ngủ.

Cách sử dụng dầu mè để có lợi ích tối đa

Có một số cách mà bạn có thể sử dụng dầu mè để bạn có được những lợi ích tốt nhất. Bạn có thể sử dụng nó như một loại dầu hoặc như một phương pháp điều trị, tùy thuộc vào mối quan tâm mà bạn đang nhắm mục tiêu. Bạn thậm chí có thể sử dụng kết hợp với các loại dầu khác để phát huy tối đa tác dụng. Dưới đây là một vài gợi ý:

1. Massage bằng dầu mè

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Làm ấm một ít dầu mè và xoa bóp tóc và da đầu với dầu mè. Giữ nguyên trong khoảng 15-20 phút và sau đó gội sạch bằng dầu gội nhẹ. Bạn có thể làm điều này hai lần một tuần.

2. Dầu mè với dầu dừa để dưỡng sâu

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Bạn muốn dưỡng ẩm sâu mà không cần phải sử dụng các loại dầu dưỡng chứa đầy hóa chất mua ở hiệu thuốc? Đây là giải pháp của bạn. Thêm dầu mè vào dầu dừa, thoa lên và giữ nguyên khoảng 40 phút trước khi gội sạch đầu.

3. Dầu mè với dầu hạnh nhân để phục hồi hư tổn

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Đây là một công thức pha chế khác để dưỡng da sâu. Giữ nguyên trong 30 phút trước khi rửa sạch.

4. Dầu mè với dầu neem để làm sạch da đầu

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Dầu Neem được biết đến với đặc tính kháng nấm và rất tốt để chống lại các vết tróc vảy và nhiễm trùng. Nó cũng giúp loại bỏ chấy và gàu. Cùng với dầu mè, nó thậm chí còn hiệu quả hơn. Trộn các phần bằng nhau của cả hai loại dầu, thoa và giữ nguyên trong nửa giờ. Rửa sạch lại da đầu sau đó.

Theo Be Beautiful.in