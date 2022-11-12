Chị em muốn giảm cân nhanh mà an toàn chắc chắn không thể bỏ qua top 5 thực phẩm 'diệt mỡ' hàng đầu này

Một số siêu thực phẩm ít được biết đến sau lại là những bổ sung hoàn hảo cho chế độ ăn kiêng giảm cân của bạn.

Khoai lang rất ngon và đầy đủ dinh dưỡng . Nó chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin như A, C, B và mangan. Vì chúng có nhiều chất xơ nên giúp làm no cơn đói, giúp tăng cường giảm cân và giảm mỡ. Bạn có thể thưởng thức chúng như một món ăn phụ hoặc món ăn nhẹ tùy thuộc vào bạn.

2. Nghệ

Uống trà nghệ thường xuyên giúp tăng sản xuất mật trong dạ dày. Nghệ tạo ra một loại nước tiêu hóa không chỉ giúp nhũ hóa chất béo mà còn cả quá trình trao đổi chất. Thêm nghệ vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp bạn giảm cân nhanh chóng.

3. Ổi

Ảnh minh họa: Internet

Những cơ thể đầy đủ vitamin C sẽ oxy hóa chất béo nhiều hơn 30% trong khi tập thể dục vừa phải so với những người tiêu thụ ít vitamin C. Do đó, những người thiếu vitamin C có thể chống lại việc giảm khối lượng chất béo cao hơn. Ăn ổi có thể ảnh hưởng đến cảm giác đói và cảm giác no sau bữa ăn.

4. Quả óc chó

Quả óc chó là một trong những siêu thực phẩm rất tốt cho việc giảm cân. Chúng rất giàu chất chống oxy hóa và axit béo omega 3 có khả năng kiểm soát sự thèm ăn đáng kinh ngạc. Quả óc chó cũng làm giảm nguy cơ đau tim bằng cách giữ cho trái tim khỏe mạnh. Chúng có thể giúp kích thích giảm mỡ và tăng trọng lượng cơ thể khỏe mạnh.

5. Hạt sen

Ảnh minh họa: Internet

Một trong những lý do tại sao hạt sen là một món ăn nhẹ phổ biến trong bữa trà là chúng có hàm lượng calo thấp. Hạt sen cũng tăng cường trao đổi chất vì nó có tác dụng giải độc gan, giúp đốt cháy mỡ thừa.

Theo Times of Inida