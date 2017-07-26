Chân voi đùi to cũng hóa thon thả như người mẫu chỉ với mẹo đơn giản sau

Làm đẹp 26/07/2017 21:36

Mẹo đơn giản sau giúp làm giảm mỡ bắp chân hiệu quả, cho bạn đôi chân thon thả nuột nà đáng mơ ước.

Ngày nay, nhu cầu sở hữu đôi chân nuột nà đã không còn quá khó khăn đối với chị em phụ nữ khi mà các trung tâm thẩm mỹ mọc lên ngày càng nhiều với vô số các phương pháp hiện đại.

Chân voi đùi to cũng hóa thon thả như người mẫu chỉ với mẹo đơn giản sau - Ảnh 1
 Nhu cầu sở hữu đôi chân nuột nà đã không còn quá khó khăn đối với chị em phụ nữ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nếu không thể đáp ứng được chi phí đắt đỏ, bạn vẫn có thể biến bắp chân thô kệch thành thon gọn nuột nà chỉ với 2 thứ nguyên liệu đơn giản, dễ tìm: dầu dừa và tinh dầu bưởi.

Làm chân thon gọn với dầu dừa và tinh dầu bưởi

Dầu dừa và tinh dầu bưởi được đông đảo chị em sử dụng trong việc làm đẹp. Dầu dừa ngoài tác dụng làm đẹp da còn có thể giảm mỡ thừa hiệu quả. Axit béo trong dầu dừa có khả năng làm tăng tốc độ trao đổi chất vì chúng rất dễ tiêu hóa và chuyển đổi thành năng lượng.

Tinh dầu bưởi cũng là loại nguyên liệu lý tưởng trong làm đẹp bởi tác dụng giảm chất béo, đốt cháy lượng calo dư thừa trong cơ thể. Khi kết hợp dầu dừa với tinh dầu bưởi, mỡ đùi, bắp chân to cũng hóa thon thả nuột nà ngay lập tức.

Chuẩn bị:

- Dầu dừa

- Tinh dầu bưởi

Chân voi đùi to cũng hóa thon thả như người mẫu chỉ với mẹo đơn giản sau - Ảnh 2
Kết hợp dầu dừa và tinh dầu bưởi, mỡ đùi, bắp chân to cũng hóa thon thả nuột nà ngay lập tức - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Làm nóng dầu dừa và tinh dầu bưởi trong lò vi sóng.

- Thoa 1 lớp dầu dừa lên bắp chân và mát xa trong vòng 10 -15 phút.

- Sau đó, tiếp tục mát xa bắp chân bằng tinh dầu bưởi.

- Áp dụng mẹo này trước khi đi ngủ đều đặn trong vòng 1 tháng, bắp chân sẽ thon gọn rõ rệt.

Chân voi đùi to cũng hóa thon thả như người mẫu chỉ với mẹo đơn giản sau - Ảnh 3
Mát xa dầu dừa và tinh dầu bưởi đều đặn trong vòng 1 tháng, bắp chân sẽ thon gọn và nuột nà rõ rệt - Ảnh: Internet

- Sau khi dùng phương pháp này thấy hiệu quả, các bạn có thể áp dụng khoảng 2 - 3 lần/tuần để duy trì bắp chân không to ra.

Song song với việc áp dụng giảm mỡ bắp chân bằng dầu dừa và bưởi, các bạn cũng nên thường xuyên luyện tập thể thao và ăn uống một cách khoa học để có một cơ thể khỏe mạnh, dáng đẹp và chân thon như mong ước.

Mẹo để giữ cho đôi chân luôn thon thả nuột nà

Không ngồi khoanh chân hoặc bắt chéo chân

Ngồi khoanh chân hay bắt chéo chân khiến máu di chuyển xuống chân khó khăn do các mạch máu bị chèn ép. Điều này dẫn đến việc tích tụ tế bào mỡ trong máu, làm bắp chân ngày càng to ra. Do vậy, nếu không phải bắt buộc ngồi khoanh chân thì bạn hãy chọn tư thế khác để ngồi, hoặc cố gắng tập làm quen với việc duỗi chân thường xuyên hơn và mát xa để tránh tích tụ mỡ.

Chân voi đùi to cũng hóa thon thả như người mẫu chỉ với mẹo đơn giản sau - Ảnh 4
Ngồi khoanh chân hay bắt chéo chân khiến máu di chuyển xuống chân khó khăn, tích tụ tế bào mỡ trong máu, làm bắp chân ngày càng to ra - Ảnh: Internet

Thường xuyên vận động

Lười vận động là nguyên nhân chính khiến các vùng cơ thể phát phì, đặc biệt là vùng bụng, bắp chân và đùi. Hãy thường xuyên tập thể dục và vận động lành mạnh để bắp chân nuột nà, thon thả.

Ăn uống khoa học

Chị em thường có thói quen ăn vặt, và đó chính là lý do chính khiến cân nặng tăng lên chóng mặt, lúc đó không chỉ có bắp chân với đùi to mà còn cả bụng, bắp tay, mặt….cũng cùng chung số phận.

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