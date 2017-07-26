Không cần phẫu thuật thẩm mỹ, 6 mẹo sau khiến bạn lột xác xinh đẹp đến mức khó nhận ra

Làm đẹp 26/07/2017 21:53

Không phải dao kéo hay mỹ phẩm đắt tiền, 6 mẹo sau đây sẽ giúp bạn thay đổi diện mạo xinh đẹp, lột xác đến khó nhận ra.

1. Tỉa lông mày

Lông mày có ảnh hưởng lớn đến vẻ bề ngoài của bạn. Chúng đóng vai trò tạo nét, cân bằng cho đôi mắt và cả khuôn mặt. Vậy nên, việc chăm chút và đổi dáng cho lông mày sẽ khiến vẻ ngoài của bạn mới mẻ hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, bạn phải cân nhắc và suy xét kỹ trước khi tỉa lông mày. Không nên chỉ chạy theo xu hướng, bạn cần cân nhắc xem dáng lông mày đó có phù hợp với khuôn mặt của mình hay không.

Chăm chút và đổi dáng cho lông mày sẽ khiến vẻ ngoài của bạn mới mẻ và xinh đẹp hơn rất nhiều - Ảnh: Internet
Chăm chút và đổi dáng cho lông mày sẽ khiến vẻ ngoài của bạn mới mẻ và xinh đẹp hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

2. Đổi ngôi tóc

So với việc uốn tóc hay nhuộm màu thì đổi ngôi tóc là cách thay đổi vẻ ngoài nhanh, hiệu quả và tiết kiệm hơn hẳn. Tóc ngôi giữa giúp bạn trông dịu dàng, nền nã, trong khi đó tóc ngôi lệch lại tạo vẻ trưởng thành, quyến rũ. Thậm chí, bạn có thể bỏ luôn ngôi tóc chuyển sang tóc mái thưa trẻ trung, nữ tính. 

Sau khi gội đầu, bạn hãy rẽ ngôi tóc mà bạn muốn, dùng máy sấy khô theo ngôi tóc mình vừa định hình. Thực hiện xong, bạn sẽ thấy tóc mình phồng và bồng bềnh hơn rất nhiều. 

Đổi ngôi tóc giúp thay đổi diện mạo và tóc trông bồng bềnh hơn rất nhiều - Ảnh: Internet
Đổi ngôi tóc giúp thay đổi diện mạo và tóc trông bồng bềnh hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

3. Đeo thêm phụ kiện

Thay vì bỏ tiền mua thêm nhiều quần áo mới, bạn có thể dùng phụ kiện để tạo điểm nhấn khác lạ cho bộ quần áo cũ. Chỉ cần đeo thêm một chiếc vòng cổ, vòng tay hay túi/giày mới cũng đủ để khiến bạn trông mới mẻ, khác lạ trong mắt người đối diện. 

Dùng phụ kiện giúp tạo điểm nhấn cho trang phục và tạo điểm mới mẻ cho vẻ bề ngoài - Ảnh: Internet
Dùng phụ kiện giúp tạo điểm nhấn cho trang phục và tạo điểm mới mẻ cho vẻ bề ngoài - Ảnh: Internet

4. Đi đứng dáng điệu chỉn chu

Cách đi đứng ảnh hưởng không nhỏ tới phong thái của mỗi người. Dù bạn mặc một bộ đồ thật đẹp nhưng dáng đi gù lưng, rề rà, chậm chạp sẽ phá hỏng toàn bộ. Hãy giữ cho lưng và vai lúc nào cũng thẳng, tiếp theo là dáng đi nhẹ nhàng, bình tĩnh sẽ tạo cho bạn một phong cách tinh tế, tự tin.

Dáng điệu chỉn chu, tinh tế sẽ cộng điểm cho bạn rất nhiều - Ảnh: Internet
Dáng điệu chỉn chu, tinh tế sẽ cộng điểm cho bạn rất nhiều - Ảnh: Internet

5. Thường xuyên thay đổi kiểu tóc

Tóc đuôi ngựa sẽ tạo cho bạn vẻ trẻ trung năng động, tóc dài buông xõa thì tạo ấn tượng dịu dàng, nữ tính. Hoặc bạn có thể đổi mới diện mạo hoàn toàn với tóc tết vừa sang trọng lại tinh tế.

Tóc đuôi ngựa trẻ trung, năng động - Ảnh: Internet
Tóc đuôi ngựa trẻ trung, năng động - Ảnh: Internet

Tóc tết nữ tính, sang trọng - Ảnh: Internet
Tóc tết nữ tính, sang trọng - Ảnh: Internet

6. Đổi màu son
 
Giống như kiểu tóc, nhiều bạn nữ cũng thường chỉ muốn gắn liền với 1 màu son đã hợp sẵn với màu da và phong cách của mình. Tuy nhiên, việc thay đổi màu son sẽ khiến vẻ ngoài của bạn đổi mới rõ rệt.

Nếu bạn đã quen dùng màu hồng dịu dàng nữ tính, hãy thử đổi qua sắc đỏ quyến rũ, trông bạn sẽ sắc sảo và xinh đẹp lên rất nhiều. 

Linh hoạt thay đổi màu son giúp bạn luôn xinh đẹp và nổi bật hơn người - Ảnh: Internet
Linh hoạt thay đổi màu son giúp bạn luôn xinh đẹp và nổi bật hơn người - Ảnh: Internet

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