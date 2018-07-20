C.E.O Kim Kelly: “Phụ nữ ngoài đẹp ra phải làm chủ được kinh tế”

Làm đẹp 20/07/2018 08:00

Phụ nữ thông minh luôn biết phấn đấu vì sự nghiệp, biết tự làm cho bản thân lẫn những phụ nữ quanh họ thấy hạnh phúc. Phụ nữ ngốc thì luôn dựa đàn ông để thấy hạnh phúc.

Nổi tiếng vì là tiểu thư nhà giàu học giỏi

Được biết ngay từ nhỏ chị đã xuất thân từ gia đình có điều kiện giữ vai trò cộm cán trong bộ máy Nhà Nước nhưng không vì thế mà chị dựa dẫm vào nền kinh tế gia đình mà đã có tính tự lập từ rất sớm để chuẩn bị cho công việc kinh doanh sau này của chính mình.

C.E.O Kim Kelly: “Phụ nữ ngoài đẹp ra phải làm chủ được kinh tế” - Ảnh 1

   C.E.O Kim Kelly tiểu thư xuất thân từ gia đình làm việc trong bộ máy Nhà Nước

Kim Kelly tên thật là Nguyễn Cao Kim Anh (sinh năm 1988) được biết đến như là một hotgirl 8X nhan sắc vẹn toàn và hiện nay chị đang đảm đương vai trò C.E.O công ty mỹ phẩm Be Nature và thực phẩm dinh dưỡng Kim Nutri do chính chị đứng tên và là mẹ một con đầy quyến rũ.

Xuất thân từ một chuyên gia đào tạo làm đẹp với 9 năm kinh nghiệm từ các Tập Đoàn mỹ phẩm chị có một nền tảng cơ bản và là bàn đạp cho sự thành công sau này khi tự kinh doanh riêng.

Kim Kelly chia sẻ: “Nếu bảo phụ nữ thông mình không cần đàn ông giàu có là nói dối, nhưng phụ nữ độc lập về tài chính sẽ chẳng cần đến một người đàn ông giàu nhưng tồi.”

C.E.O Kim Kelly: “Phụ nữ ngoài đẹp ra phải làm chủ được kinh tế” - Ảnh 2

Bà mẹ một con tài sắc vẹn toàn

Hôn nhân thay đổi cuộc đời

Sau đám cưới xa hoa cuộc sống của chị thay đổi chóng mặt cùng việc liên tục có những chuyến du lịch sang chảnh khắp mọi nơi. Điều đáng nói là chồng chị - anh Nguyễn Quốc Huy xuất thân từ gia đình có truyền thống kinh doanh vải thời trang bậc nhất Sài Gòn, anh luôn hỗ trợ chị trong việc kinh doanh và chăm sóc con cái. Đặc biệt anh hay dành tặng cho chị những món quà sang trọng mà bất kỳ phụ nữ nào cũng ao ước.

C.E.O Kim Kelly: “Phụ nữ ngoài đẹp ra phải làm chủ được kinh tế” - Ảnh 3

Anh Nguyễn Quốc Huy người đã hỗ trợ chị rất nhiều trong việc kinh doanh

Không thể phủ nhận tài kinh doanh của Kim Kelly trên các lĩnh vực mà chị “nhúng tay” vào đều rất thành công từ phụ kiện, thời trang, mỹ phẩm và giờ đến thực phẩm dinh dưỡng. Chỉ mới kinh doanh trong vòng hơn 1 năm chị đã tậu được 3 xế hộp đẳng cấp với tổng giá trị lên đến gần 10 tỷ.  Điều này càng thấy rõ được khả năng kinh doanh đặc biệt từ chị Kim Kelly.

C.E.O Kim Kelly: “Phụ nữ ngoài đẹp ra phải làm chủ được kinh tế” - Ảnh 4

Tậu 3 xế hộp đẳng cấp trị giá 10 tỷ chỉ sau hơn 1 năm kinh doanh

Cùng nghe một số tâm sự của Kim Kelly: “Với tôi, phụ nữ xấu cũng chẳng sao, không giỏi kiếm tiền cũng không vấn đề. Nhưng nhất thiết không bao giờ được phép sống trong cái tư tưởng là lấy chồng để sống dựa vào chồng. “Phụ nữ ở đời sinh nhất thiết phải làm được hai việc, một là kiếm thật nhiều tiền và hai là phải thật xinh đẹp”. Câu nói đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và tôi thấy nó rất đúng. Vốn dĩ tiền bạc là thứ bạn có thể cố gắng kiếm và tích góp dần nhưng nhan sắc thì không thể từ từ rồi chăm sóc được. Tuổi xuân trôi qua cái vèo, không biết giữ gìn đã là một sự hối tiếc, không biết chăm sóc bản thân lại càng đáng thương.”

C.E.O Kim Kelly: “Phụ nữ ngoài đẹp ra phải làm chủ được kinh tế” - Ảnh 5

Chị C.E.O Kim Kelly là một minh chứng sống cho thấy rằng chị không những có tài kinh doanh mà còn được chồng thương yêu chiều chuộng hết mực. Xuất thân từ gia đình khá giả nhưng chị không hề phụ thuộc vào gia đình của mình mà tự thân phát triển công việc kinh doanh riêng cho chính mình để gặt hái được những thành công như ngày hôm nay. 

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Từ khóa:   doanh nhân mỹ phẩm công ty mỹ phẩm Be Nature

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