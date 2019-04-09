Thông thường, thời gian tiết sản dịch có thể kéo dài tới 1 tháng, có nhiều trường hợp thì có thể kéo dài hơn. Nếu không vệ sinh vùng kín thường xuyên và đúng cách mùi hôi của sản dịch này sẽ còn dai dẳng hơn, kèm theo đó là những nguy cơ viêm nhiễm âm đạo.

Hôi vùng kín là tình trạng phổ biến nhiều chị em gặp phải sau khi sinh. Điều này gây ra những phiền muộn và ảnh hưởng đến đời sống cá nhân cũng như chuyện “chăn gối” vợ chồng. Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi mùi ở khu vực nhạy cảm này là do sau sinh hầu hết phụ nữ đều xuất hiện dịch tiết hậu sản. Loại dịch này là một hỗn hợp bao gồm máu, lớp thành nội mạc tử cung bong tróc, dịch nhờn và cả vi khuẩn. Nó khá giống với kinh nguyệt. Tuy nhiên, sản dịch ở những ngày đầu tiên thường có màu đỏ tươi vì còn nhiều máu.

Lá trà xanh có thể trị hôi vùng kín rất tốt vì nó chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa và chất diệt khuẩn, giúp khử mùi hôi và kháng viêm nhanh chóng. Bên cạnh đó, còn giúp ngăn ngừa sự tấn công của vi khuẩn gây mùi cũng như có tác dụng phòng chống bệnh phụ khoa cho các mẹ sau sinh.

Chính vì vậy, để nhanh chóng làm mất mùi hôi, các chị em cần phải chăm sóc vùng kín sau khi sinh cẩn thận và chu đáo. Bên cạnh việc sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ, các chị em nên kết hợp với những cách trị hôi vùng kín bằng các liệu pháp thiên nhiên như dùng lá trầu không, trà xanh hay húng quế. Những cách này vô cùng an toàn và hiệu quả.

Để thực hiện cách này, bạn cần chuẩn bị một nắm lá trà xanh, một ít muối tinh, 1 lít nước lọc. Sau đó, lấy lá trà xanh rửa sạch, ngâm với muối loãng để khoảng 5 – 10 phút rồi vớt lá trà xanh cho vào bát, vò nát cho vào nồi. Tiếp theo đổ nước vào rồi đun sôi khoảng 10 phút thì tắt bếp. Đổ nước ra một cái chậu, để nguội bớt rồi rửa vùng kín. Duy trì trong vài ngày liên tục sẽ thấy tình trạng hôi vùng kín sau sinh được cải thiện rõ rệt.

Cách trị hôi vùng kín sau sinh bằng lá húng quế

Lá húng quê khử hôi vùng kín sau sinh nhanh chóng

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, húng quế là nguồn cung cấp vitamin C, canxi, magiê, kali và chất sắt dồi dào cho cơ thể. Đồng thời, nó còn chứa các chất hóa học có khả năng làm giảm đau và giảm viêm, tăng hệ miễn dịch nên có tác dụng rất tốt trong việc khử mùi hôi vùng kín sau sinh hiệu quả, trở nên thơm tho và dễ chịu hơn rất nhiều.

Bạn cần chuẩn bị 1 nắm lá húng quế và 1 lít nước. Sau đó, lấy lá húng quế rửa sạch, vò nát cho vào nồi cho thêm nước, đun sôi nhỏ lửa khoảng 10 phút rồi tắt bếp. Đổ nước ra một cái chậu, để nguội và sử dụng để vệ sinh âm đạo hàng ngày, 1 – 2 lần/ngày. Chỉ cần kiên trì thực hiện, sau vài ngày mùi hôi vùng kín sẽ giảm dần và biến mất hoàn toàn.

Chữa hôi vùng kín sau sinh bằng lá trầu không

Ngoài dùng lá húng quế và trầu không, các chị em cũng có thể sử dụng lá trầu không để trị mùi hôi vùng kín sau sinh. Bởi trong lá trầu không có các thành phần kháng viêm, kháng khuẩn, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mùi vùng kín hiệu quả.

Cách trị hôi vùng kín bằng lá trầu không cũng rất dễ thực hiện, chỉ cần chuẩn bị 10 lá trầu không, 1 ít muối tinh. Sau đó mang lá trầu không đi rửa sạch. Tiếp theo vò nát lá trầu không, cho thêm muối rồi cho tất cả vào nồi, đun sôi khoảng 10 phút thì tắt bếp.

Là trầu không "thần dược" trị hôi, diệt vi khuẩn cho vùng kín

Khi đã nấu xong thì hãy đổ nước lá trầu không ra một cái chậu để nguội bớt rồi xông hơi. Đến khi nào nước nguội hẳn thì vệ sinh vùng kín thật sạch. Kiên trì thực hiện cách này thì sau một thời gian ngắn, mùi hôi ở âm đạo sẽ giảm hẳn. Đồng thời, vùng kín cũng hồng hào hơn.

Trong quá trình áp dụng các cách này, các chị em cũng cần lưu ý đến vấn đề ăn gì để vùng kín không bị hôi để làm tăng hiệu quả điều trị. Hàng ngày, các chị em nên kết hợp ăn nhiều sữa chua, uống nước ép dứa hoặc nước ép việt quất… để giảm tình trạng vi khuẩn gây hại phát triển nhiều và gây ra mùi hôi cơ thể, đặc biệt là mùi hôi “vùng kín” sau sinh.