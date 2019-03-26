Cách làm đẹp da mặt sau sinh bằng dầu oliu

Làm đẹp da mặt sau sinh bằng dầu oliu giúp bổ sung các dưỡng chất đặc biệt tạo độ mịn, làm chậm quá trình lão hóa và hồi phục da hiệu quả.

Nếu như mang dầu oliu đi so sánh với các loại dầu thực vật khác thì loại dầu này được xem là “Nữ Hoàng”. Bởi trong thành phần dinh dưỡng 100g dầu oliu chứa hàm lượng chất béo đơn chưa bão hòa (mono-unsaturated fat) rất cao. Bên cạnh đó còn chứa 73 g acid oleic còn gọi là omega 9, chất béo chưa bão hòa 11g, omega 3 là 1,5g và omega 6 từ 2,5-21g, trong khi chất béo no (polysaturated fat) chỉ có 14g. Thêm nữa là trong dầu oliu cũng chứa rất nhiều loại vitamin tan trong dầu như A, E, K, D, nhiều khoáng tố vi lượng như canxi, phốt pho, magiê, kẽm, sắt, bore, đồng. Chính vì nhờ có những thành phần dinh dưỡng này dầu oliu có tác dụng làm đẹp da mặt sau sinh vô cùng hiệu quả. Làn da sẽ mịn màng, mềm mại và trắng sáng. Đặc biệt khi dầu oliu kết hợp với các nguyên liệu khác sẽ làm gia tăng công hiệu làm đẹp cho các chị em. Để lấy lại được sự mịn màng, giúp da căng tràn sức sống thì các mẹ có thể thực hiện một số cách đơn giản sau. Làm sáng da mặt với dầu oliu Dầu oliu có tác dụng làm đẹp da hiệu quả Để làm sáng da mặt, loại bỏ được làn da xỉn màu sau sinh thì các chị em hãy dùng mặt nạ dầu oliu. Đây là cách làm đẹp nhanh chóng, đơn giản, rất phù hợp với những phụ nữ bận rộn, nhất là với các chị em đang phải chăm con nhỏ.

Với cách này các chị em chỉ cần lấy một lượng dầu oliu vừa đủ thoa lên vùng da mặt và cổ, sau đó massage nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút để các dưỡng chất có thể thấm vào da rồi dùng khăn mềm lau sạch đi lớp dầu này. Mặt nạ oliu sẽ giúp loại bỏ các chất cặn bã, bụi bẩn trên mặt, lỗ chân lông thông thoáng hơn và bắt đầu se khít lại. Nhờ đó mà làn da sẽ mịn màng và dần trắng sáng hơn. Để đạt được hiệu quả tốt nhất các chị em nên kiên thực hiện đều đặn 1-2 lần/tuần.

Da tươi trẻ và ngừa lão hóa với mặt nạ dầu oliu và sữa chua Dầu oliu làm đẹp da mặt sau sinh nhanh chóng Đây là cách làm đẹp da mặt sau sinh vô vùng hiệu quả cho các chị em. Cách này chỉ cần thực hiện thường xuyên khoảng 2-3 lần/tuần, đảm bảo chỉ một thời gian ngắn các chị em sẽ thấy ngay sự thay đổi rõ rệt của làn da. Loại mặt nạ này sẽ cấp ẩm và bổ sung các dưỡng chất để tái tạo da và ngăn ngừa việc lão hóa. Đồng thời, nó còn giúp làm sạch da, trị mụn để giúp da tươi trẻ, mịn màng hơn. Để thực hiện cách này các chị em hãy trộn dầu oliu với sữa chua theo tỷ lệ 1:3. Sau khi rửa sạch da mặt thì hãy lấy hỗn hợp thoa đều lên mặt, massage nhẹ nhàng và thư giãn khoảng 15 phút, cuối cùng rửa sạch lại với nước ấm. Da căng bóng, đều màu với mặt nạ dầu oliu và giấm táo Các chị em hãy trộn dầu oliu theo tỷ lệ 2:1, sau đó hãy thoa hỗn hợp này lên mặt và massage nhẹ nhàng, sau 15 phút thì hãy rửa lại với nước sạch. Mặt nạ giấm táo và dầu oliu có tác dụng tốt trong việc đánh tan các vết thâm, sạm, nám trên da, đồng thời cấp ẩm mang đến làn da trắng hồng đều màu, căng bóng tự nhiên. Da căng mướt khi dùng dầu oliu dưỡng da Trên khuôn mặt, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chính vì vậy các chị em không nên bỏ qua việc làm đẹp cho bộ phận này. Do đó, các chị em có thể dùng dầu oliu kết hợp với vitamin E để xóa mờ nếp nhăn vùng mắt. Đầu tiên, hòa một thìa dầu oliu với 1 viên vitamin E rồi thoa đều lên vùng da có vết chân chim và quanh hốc mặt. Thư giãn khoảng 10 phút thì các chị em hãy dùng bông gòn thấm nước lau lại nhẹ nhàng. Sự kết hợp tuyệt vời của 2 nguyên liệu này giúp da chống oxy hóa, hạn chế quá trình lão hóa, đẩy lùi được nếp nhăn, vết nám và cải thiện vùng da mắt. Hy vọng với những thông tin trên đã giúp các chị em biết được nhiều cách làm đẹp da mặt sau sinh bằng dầu oliu hiệu quả, để sớm áp dụng, có làn da mịn màng, hồng hào như thời còn con gái mà không hề ảnh hưởng đến chất lượng sữa cho bé.

Kinh nghiệm làm đẹp sau sinh mổ đang được các mẹ chia sẻ So với sinh thường, các mẹ sinh mổ sẽ lâu hồi phục hơn. Hơn nữa cũng cần chú ý hơn rất nhiều trong việc chăm sóc sức khỏe lẫn nhan sắc.

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