Cách trị chai tay vô cùng đơn giản để có đôi tay mềm mịn

Đối với phụ nữ, những vết chai tay khiến đôi bàn tay mất đi sự mềm mại. Tuy nhiên, bàn tay là bộ phận thường xuyên tiếp xúc, cầm nắm các đồ vật nên rất dễ bị chai. Vậy cách trị chai tay như thế nào để loại bỏ những vết chai cứng đầu? Chị em hãy theo dõi thông tin dưới đây.

Các vết chai thường xuất hiện trên lòng bàn tay, nguyên nhân chủ yếu là do ma sát nhiều lần, thường xuyên trong thời gian dài. Áp lực từ bên ngoài tác động lên vùng da tay, làm tổn thương bề mặt da, cơ thể phản ứng bằng cách làm cho vùng da tiếp xúc dày lên để bảo vệ các mô bên trong tay.

Thường xuyên cầm các đồ vật như: Bút viết, dụng cụ lao động như máy móc.

Chai tay do cầm bút viết - Ảnh minh họa: Internet.

Lái xe máy, xe đạp: Tay cầm nắm chặt vào tay lái thường xuyên khiến lòng bàn tay chai.

Tập thể thao bằng các dụng cụ như máy móc tập gym: Vì đa phần các bài tập cường độ cao và liên tục nên dẫn tới chai tay.

Tập gym thường xuyên không dùng găng tay dễ chai tay - Ảnh minh họa: Internet.

Các công việc lao động chân tay như: Kho hàng, bốc vác, làm nông nghiệp, công nhân,... tiếp xúc nhiều với hàng hóa dễ khiến lòng bàn tay và đầu ngón tay bị chai sần.

Cách trị chai tay vô cùng đơn giản tại nhà

Làm thế nào để hết chai tay? Bạn có thể áp dụng ngay các công thức trị chai tay tại nhà như sau:

Dấm trắng trị chai tay

Dấm là nguyên liệu có tính kháng khuẩn tốt và an toàn, giúp tẩy tế bào chết trên da mà ít gây kích ứng. Sử dụng dấm trắng, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại làn da mềm mịn tự nhiên mà không cần dùng thêm bất cứ mỹ phẩm nào.

Dấm trắng làm mềm da và trị chai tay - Ảnh minh họa: Internet.

Cách trị chai tay bằng dấm trắng: Bạn pha dấm trắng với nước theo tỷ lệ 1 phần dấm, 3 phần nước sau đó dùng bông thấm và bôi lên vùng da tay bị chai và dùng băng dính y tế cố định lại. Bạn thực hiện trước khi đi ngủ, sáng hôm sau bạn gỡ bông ra sau đó tẩy da chết, phần da bị chai sẽ dễ dàng bị loại bỏ. Bạn nên dùng dầu dừa, dầu oliu hoặc vaseline để bôi sau khi tẩy da chết để dưỡng da.

Cách trị chai tay bằng nước cốt chanh

Trong chanh có một lượng axit tự nhiên rất tốt trong các công thức tẩy da chết. Vì vậy, bạn có thể sử dụng chanh để loại bỏ chai tay. Đồng thời, vì chanh có chứa rất nhiều vitamin C nên còn có công dụng làm sáng da, giúp da tay của bạn hồng hào, giảm các vết thâm sạm.

Chanh trị chai tay và làm da sáng hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Cách trị chai tay bằng chanh vô cùng đơn giản: Bạn chỉ cần cắt nửa quả chanh tươi sau đó chà xát lên vùng da tay trong khoảng vài phút sau đó rửa lại với nước ấm. Các tế bào chết trên bàn tay sẽ được tẩy sạch nhanh chóng, khiến da mịn màng và sáng hơn. Công thức này bạn chỉ nên áp dụng 2-3 lần một tuần để đảm bảo an toàn cho da.

Trị chai tay bằng muối

Muối có tính sát khuẩn rất tốt, đây là nguyên liệu tẩy da chết được chị em ưa chuộng vì sử dụng được cả cho mặt và body. Với những vết chai tay cứng đầu, bạn có thể sử dụng muối hạt to để loại bỏ lớp da thô ráp.

Muối vừa sát khuẩn vừa giúp loại bỏ các lớp da chai cứng đầu - Ảnh minh họa: Internet.

Cách dùng rất đơn giản, bạn chỉ cần hòa muối với nước ấm, ngâm khoảng vài phút cho da tay mềm. Kế tiếp, bạn dùng muối hạt massage trên vùng da tay bị chai để loại bỏ các lớp sừng dày trên da. Cuối cùng, bạn rửa sạch lại với nước ấm và bôi kem dưỡng lên da tay.

Cách trị chai tay bằng hành củ

Trong Đông y, hành có công dụng kháng viêm, giảm mụn nhọt và nhiễm trùng khá tốt. Theo các kinh nghiệm dân gian, sử dụng hành củ để đắp sẽ khiến da tay mềm hơn do đặc tính của hành là vị cay.

Bạn có thể giã nhỏ hành, đắp lên các vết chai tay, băng lại và để qua đêm. Sáng hôm sau bạn rửa sạch với nước lạnh và bôi một lớp mỏng dầu oliu để da mềm mịn hơn.

Hành củ làm mềm da tay và loại bỏ vết chai - Ảnh minh họa: Internet.

Cách trị chai tay bằng gấc

Hạt gấc từ trước đến nay vẫn được xem là nguyên liệu trị bệnh khá tốt. Hạt gấc có khả năng kháng viêm và làm mềm các tế bào bị chai, trị các vết thâm hoặc bầm tím do va đập. Bạn có thể lấy hạt gấc giã nhỏ, ngâm rượu sau đó đắp lên vùng da bị chai và quấn lại cho đến khi da mềm thì rửa lại với nước ấm. Bạn chỉ nên đắp hạt gấc ở vùng da bị chai vì các vùng da khác nhạy cảm hơn có thể bị rát.

Trên đây là các cách trị chai tay đơn giản mà bạn có thể áp dụng tại nhà. Đối với phụ nữ, đôi bàn tay mềm mại cũng góp phần quan trọng để tôn vinh nên vẻ đẹp nữ tính. Vì vậy bạn đừng quên áp dụng các công thức trên để loại bỏ các vết chai tay cứng đầu.