Cách chữa dị ứng mỹ phẩm khẩn cấp chị em cần biết

Chăm sóc da 15/03/2020 20:13

Là phụ nữ, điều bạn luôn luôn cần phải biết đó là cách chữa dị ứng mỹ phẩm để sử dụng bất cứ lúc nào.

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Con gái ai cũng thích được trở nên xinh đẹp vì vậy luôn luôn tìm kiếm các sản phẩm chăm sóc dalàm đẹp để sử dụng. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn chọn được một sản phẩm phù hợp với mình bởi cơ địa của mỗi người là khác nhau. Chính vì thế mà hiện tượng dị ứng mỹ phẩm là điều không thể tránh khỏi. Nếu không may gặp phải thì cách chữa dị ứng mỹ phẩm như thế nào? Chị em hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

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Cách chữa dị ứng mỹ phẩm khẩn cấp chị em cần biết - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu dị ứng mỹ phẩm

Có 5 loại da khác nhau đó là: da thường, da khô, da dầu, da hỗn hợp và da nhạy cảm. Mỗi một loại da lại có những tính chất khác nhau. Cộng với đó là cơ địa của từng người cũng hoàn toàn không giống nhau vì vậy không phải cứ cùng một kiểu da thì mọi người đều có thể dùng chung một loại mỹ phẩm và trở nên đẹp giống nhau. Chính vì vậy sẽ gây nên hiện tượng dị ứng mỹ phẩm.

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Dấu hiệu của dị ứng mỹ phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Khi chị em bị dị ứng mỹ phẩm  sẽ xuất hiện những dấu hiệu sau: 

  • Nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy vùng da sử dụng mỹ phẩm. 
  • Nổi mụn do tăng tiết bã nhờn, lỗ chân lông bị bịt kín. 
  • Viêm da dị ứng: Là loại dị ứng nghiêm trọng. Da phát ban, cùng với đó là mụn nhọt, mụn trứng cá, bọng nước gây khó chịu. Nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến nhiễm trùng da.
  • Mề đay: Da bị sưng nề, ban đỏ, ngứa rát.
  • Chàm tiếp xúc: Phát ban từng mảng cùng với bỏng nước.
  • Khô da: Da khô ráp và bong tróc.
  • Sạm da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
  • Lão hóa da: Da bị nhăn, khô, nổi các đốm nâu và xuất hiện ngày càng nhiều.

Mẹo sử dụng mỹ phẩm không bị dị ứng

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Bạn cần phải hiểu loại da của mình để lựa chọn đúng sản phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Để sử dụng mỹ phẩm không bị dị ứng thì các nàng phải ghi nhớ những điều sau đây:

  • Hiểu được làn da của mình thuộc loại da nào. Mỗi một loại da lại có đặc điểm khác nhau và bạn phải biết cách chăm sóc mới đẹp được. Khoanh vùng lựa chọn các sản phẩm chăm sóc cho nhóm da đó.
  • Biết được tình trạng da của mình hiện nay là gì để lựa chọn đúng loại mỹ phẩm phù hợp. Người da đen sẽ sử dụng sản phẩm khác với người bị mụn hoặc lỗ chân lông to.
  • Tìm hiểu rõ về các thành phần của mỹ phẩm. Điều này vô cùng quan trọng nhưng hầu hết những người sử dụng mỹ phẩm đều không để ý. Bạn phải biết là sản phẩm này được làm từ những thành phần nào, có chất gì dị ứng với mình không chứ không nên mua theo sở thích hay qua lời giới thiệu.
  • Tìm hiểu kỹ về cách sử dụng của các sản phẩm. Toner thì phải dùng ngay sau khi rửa mặt. Dầu dưỡng nên cho ra lòng bàn tay, xoa ấm rồi áp lên mặt. Luôn luôn phải sử dụng kem chống nắng. Tóm lại là phải biết các sản phẩm sử dụng như thế nào và trình tự ra sao.
  • Thử trước sản phẩm lên 1 vùng da sau đó mới sử dụng cho toàn bộ mặt hoặc cả người. Đối với 1 sản phẩm mới, bạn sử dụng lần đầu hãy áp dụng điều này để đảm bảo không bị dị ứng.
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Chọn loại mỹ phẩm phù hợp với da - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa dị ứng mỹ phẩm tại nhà

Khi bị dị ứng mỹ phẩm, các chị em hãy thực hiện ngay lập tức những cách sau đây:

  • Làm sạch da: Sau khi sử dụng mỹ phẩm lên trên da, nếu thấy đỏ, ngứa rát, là bạn đã bị kích ứng với sản phẩm đó. Việc đầu tiên cần làm đó chính là rửa sạch ngay mỹ phẩm vừa sử dụng. Có thể rửa bằng nước muối sinh lý hoặc lấy khăn mềm ấm để lau nhẹ nhàng.
  • Ngừng việc sử dụng loại mỹ phẩm đó: Không nên đánh cược hay quá tin tưởng vào những gì mà nhà sản xuất quảng cáo. Họ nói rằng khi sử dụng sản phẩm này, da bạn phải bị nổi mụn để đẩy các chất bẩn lên. Điều này đúng với 1 số loại. Nhưng nếu tình trạng da quá tệ thì hãy dừng lại ngay việc sử dụng.
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Khi bị dị ứng phải rửa sạch mặt ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet
  • Xông hơi: Quá trình này giúp cho da giảm bớt những tổn thương, thải độc tố thông qua các lỗ chân lông. Chỉ nên dùng nước ấm để xông không dùng nước quá nóng. Có thể xông cùng với các loại tinh dầu hoặc trà, hoa cúc…
  • Sử dụng nước quả mướp đắng: Hãy mua 2 quả mướp đắng rồi bỏ ruột và thái nhỏ. Đem nấu cùng với nước khoảng 15 phút và lọc lấy nước. Dùng nước này và rửa nhẹ lên vùng da bị dị ứng mỹ phẩm. Thực hiện khoảng 10 đến 15 phút sau đó lau sạch mặt. 
  • Thao nha đam: Dùng nha đam giúp dịu da, dưỡng ẩm và làm giảm triệu chứng mẩn đỏ, cấp nước cũng như phục hồi phần da bị tổn thương.
  • Thay đổi chế độ sinh hoạt bằng cách ăn nhiều các loại hoa quả để tăng cường vitamin, độ ẩm cũng như độ đàn hồi của da. Tập thể dục để giúp da toát mồ hôi, thải độc. Hạn chế cho da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
  • Đến gặp bác sĩ để nghe lời khuyên và có cách chữa hiệu quả. Trong trường hợp bạn không yên tâm khi chữa dị ứng mỹ phẩm tại nhà, hãy đến gặp các bác sĩ để kiểm tra.
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Đến gặp bác sĩ để được kiểm tra cụ thể - Ảnh minh họa: Internet

Với những cách chữa dị ứng mỹ phẩm trên đây hy vọng bạn đã có thể biết cách xử lý nếu gặp phải tình trạng này, để da không bị tổn thương quá nặng.

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