Trẻ bị dị ứng nổi mẩn đỏ khắp người có nguy hiểm không?

Dị ứng nổi mẩn đỏ khắp người là một dạng dị ứng không hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Dị ứng là một bệnh liên quan đến vấn đề miễn dịch của cơ thể, do một tác nhân nào đó mà kích hoạt hệ thống miễn dịch và gây ra các triệu chứng như mẩn ngứa, nổi mề đay, hắt hơi, sổ mũi, ngứa, sốt…

Trẻ có thể bị nổi mẩn đỏ từng mảng, nổi mẩn đỏ nhỏ li ti, cũng có thể nổi mẩn thành từng đám lớn, các nốt to hoặc nhỏ nhiều kích thước khác nhau, có vết như muỗi đốt. Có trường hợp trẻ bị ngứa, có trường hợp trẻ không ngứa.

- Do viêm da dị ứng: Quá trình da trẻ tiếp xúc với một số vật dụng như quần áo, chăn màn, bỉm, tã, sữa tắm, thức ăn… những thứ này rất có thể chứa chất gây kích ứng cho da bé, gây ra triệu chứng dị ứng, mẩn đỏ, gây viêm da một khu vực hoặc toàn thân. Trong trường hợp này, trẻ bị dị ứng nổi mẩn đỏ khắp người không sốt.

- Do sốt phát ban: Trẻ bị phát ban thường nổi mẩn đỏ khắp người và sốt. Tuy nhiên, phát ban thường xảy ra sau giai đoạn sốt. Phát ban nguyên nhân là do virus herpes 6, 7 gây ra. Trong trường hợp này, những nốt ban nhỏ li ti màu hồng đỏ thường xuất hiện trên lưng, bụng, ngực, cổ, lan cả tới hai tay và hay chân của bé. Nhiều bé còn bị nổi mẩn cả trên mặt hay lòng bàn chân,.. những vết mẩn đỏ này thường không gây ngứa, nhưng thường khiến bé quấy khóc, biếng ăn, tiêu chảy, ho khan,...

Trẻ thường nổi mẩn đỏ li ti khắp người và phát sốt khi bị sốt phát ban!

- Do thời tiết quá nắng nóng: Mùa hè khi thời tiết quá nắng nóng khiến cho làn da vốn mỏng mảnh và nhạy cảm của bé dễ bị kích ứng, dẫn đến rôm sẩy. Hiện tượng này thường kèm theo dấu hiệu là bé bị nổi mẩn đỏ gây ngứa ở nhiều vị trí trên cơ thể.

- Do bé bị côn trùng đốt, cắn hoặc dính phải lông côn trùng: Bé bị côn trùng như muỗi, kiến ba khoang, kiến đốt, cắn hoặc do da tiếp xúc với lông của các loại sâu, bướm,… Khi gặp phải tình trạng này, các vết mẩn đỏ thường nổi thành mảng do bị lan rộng ra khi bé gãi ngứa.

Bé bị côn trùng như muỗi, kiến đốt cũng gây dị ứng mẩn ngứa!

- Các bệnh trong cơ quan nội tạng: Đây là điều mà cha mẹ cần phải dặc biệt lưu ý. Ngoài những bệnh lý ngoài da như kể trên thì một số những bệnh nguy hiểm cũng có thể khiến trẻ bị dị ứng nổi mẩn đỏ khắp người có thể kể đến là các bệnh như: đái tháo đường bẩm sinh, các bệnh về gan mật, ứ đọng độc tố trong cơ thể, bé bị nhiễm giun sán, bé bị dị ứng hoặc tác dụng phụ của thuốc điều trị,…

Trẻ bị dị ứng nổi mẩn đỏ khắp người có nguy hiểm không?

Khi trẻ bị dị ứng nổi mẩn đỏ khắp người, cha mẹ rất lo lắng và có chung câu hỏi là tình trạng này có nguy hiểm hay không. Câu trả lời là còn tùy vào từng trường hợp.

Cụ thể, các trường hợp dị ứng mẩn ngứa do nguyên nhân là các bệnh ngoài da thì cha mẹ không cần phải quá lo ngại. Đa số các trường hợp này chỉ cần chăm sóc đúng cách là trong khoảng vài ngày bé sẽ khỏi mà không để lại mối nguy hại nào về sức khỏe.

Tuy nhiên, các trường hợp trẻ bị dị ứng nổi mẩn đỏ khắp người nếu không xác định được sớm nguyên nhân, áp dụng các biện pháp điều trị kịp thời và vệ sinh đúng cách thì có thể gây ra nhiễm trùng sâu hơn và gây biến chứng. Khi đó, tình trạng dị ứng nổi mẩn ngứa của trẻ trở thành nguy hiểm.

Điều này có nghĩa là, khi cha mẹ vệ sinh, chăm sóc trẻ sai cách hoặc trẻ gãi ngứa có thể dẫn đến tình trạng nhiễm trùng sâu tới lớp da, gây bội nhiễm và có nguy cơ dẫn tới những hậu quả khôn lường như:

- Nhiễm trùng máu: Là biến chứng nguy hiểm rất dễ xảy ra khi có sự xâm nhập của các vi khuẩn gây bệnh chứa độc tố. Nếu bị dị ứng nổi mẩn dẫn đến nhiễm trùng máu thì tỉ lệ tử vong có thể từ 20 - 50% các trường hợp. Trong đó, bị sốc nhiễm khuẩn là tình trạng nghiêm trọng nhất của bệnh này.

Nhiễm trùng máu là một biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra!

- Viêm màng phổi: Viêm màng phổi hay bệnh viêm phổi do tụ cầu là biến chứng hết sức nguy hiểm. Các vi khuẩn có hại xâm nhập vào gây tổn thương phổi dẫn đến phổi tiết nhiều dịch đờm, tạo ra nhiều bóng khí. Lúc này, khi lượng dịch, đờm này tăng lên, bóng khí sẽ vỡ ra gây cản trở đường hô hấp, gây ra hiện tượng khó thở. Bệnh này rất khó điều trị và ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sự phát triển bình thường của trẻ, ba mẹ cần đặc biệt lưu ý nhé.

- Viêm màng não mủ: Vi khuẩn khi tấn công lên hệ thần kinh của trẻ sẽ dẫn đến biến chứng nặng nề ở màng bao bọc bên ngoài não và tủy sống. Bệnh được xếp vào nhóm bệnh lý cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tử vong ở trẻ rất cao.

- Gây tràn mủ màng tim: Vi khuẩn có hại xâm nhập sau qua da, xâm nhập tới màng tim, làm viêm màng tim và chèn ép tim. Tim bị chèn ép khiến bé bị tức ngực, khó thở, gây ra thiếu máu đi nuôi các tế bào và bộ phận trong cơ thể. Về lâu dài có thể khiến trẻ bị suy tim, suy gan, suy thận,...

Vậy đâu là giải pháp tốt nhất khi trẻ bị nổi mẩn đỏ, nhầm điều trị dứt điểm và tránh những biến chứng và sức khỏe cho bé?

Hướng dẫn cha mẹ khi con bị dị ứng nổi mẩn đỏ

Khi trẻ bị dị ứng nổi mẩn đỏ khắp người thường kèm theo các triệu chứng như quấy khóc, ăn uống kém, có thể kèm sốt, khiến bố mẹ chăm sóc bé khiến rất mệt mỏi. Tuy khó là thế, nhưng ba mẹ hãy cố gắng chăm bé theo những chỉ dẫn dưới đây nhé:

- Mẹ hãy xác định nguyên nhân gây ra dị mẩn đỏ cho con bằng đặc điểm những vết mẩn đỏ, có lan rộng hay không để có cách khắc phục hợp lý.

- Cách ly con ra khỏi các nguyên nhân có thể gây dị ứng, ví dụ: sữa tắm, thảm len, áo lông,… và kiểm tra lại nguồn nước, đồng thời cũng hạn chế cho bé tiếp xúc với vật nuôi như chó, mèo,...

- Bên cạnh đó, mẹ cũng nên theo dõi cẩn thận diễn biến ngứa của bé, xem những vết mẩn đỏ có lan rộng thêm không, có sưng, có mưng mủ không hay có bất cứ dấu hiệu bất thường khác không.

- Lưu ý cho trẻ uống nhiều nước và bổ sung thêm nhiều trái cây để tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

Cho bé uống nhiều nước và bổ sung trái cây để tăng đề kháng cho bé!

- Cha mẹ chú ý giữ cho những vùng da mà con đang bị nổi mẩn của con luôn sạch sẽ. Hãy tắm cho bé bằng sữa tắm chuyên dùng cho trẻ hoặc nấu những nước tắm từ thảo dược thiên nhiên như lá kinh giới, mướp đắng, sài đất, cúc tần,… Chú ý tắm nhanh cho bé dưới 10 phút với nước vừa đủ ấm, không nên quá nóng. Sau khi tắm có thể dùng thêm kem cấp độ ẩm xoa lên da bé để làm mềm da.

- Giữ một không gian thoáng đãng, mát mẻ và sạch sẽ cho trẻ, không cho trẻ mặc những quần áo bó sát, không thấm mồ hôi.

- Mẹ cho bé ăn nhiều thực phẩm có tính mát (bột sắn, đậu đen, đậu xanh, rau má, diếp cá,…) và tránh những thực phẩm có tính nóng.

Mẹ nên cho bé ăn nhiều đồ mát hơn nhé!

- Ngoài ra, mẹ cũng có thể tham khảo ý kiến bác sĩ về một số sản phẩm kem bôi ngoài da lành tính để trị mẩn ngứa cho trẻ.

Mẹ lưu ý theo dõi diễn biến những vết mẩn đỏ của bé!

- Nếu bé đang trong giai đoạn bú mẹ thì mẹ không nên ăn những đồ ăn dễ gây dị ứng như hải sản, đồ cay, nóng, chiên, rán…

- Đưa bé tới ngay cơ sở y tế để gặp bác sĩ nếu những vết mẩn đỏ xuất hiện nhiều lên kèm theo biểu hiện lạ như: có mủ trắng, mủ xanh, chảy nước vàng, vùng mẩn đỏ lan rộng,…

Tóm lại, trẻ bị dị ứng nổi mẩn đỏ khắp người là hiện tượng không hiếm gặp, tuy nhiên cha mẹ cần nắm được phương pháp phòng tránh và cách chăm sóc trẻ để tránh biến chứng. Khi trẻ có biểu hiện lạ, mẩn đỏ thường xuyên và tái phát nhiều lần thì cần cho trẻ tới cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị sớm nhất. Hy vọng với các thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp mẹ có hướng chăm sóc hợp lý khi trẻ bị nổi mẩn đỏ nhé!