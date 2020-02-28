Phương pháp trị viêm da dị ứng thời tiết hiệu quả tại nhà

Viêm da dị ứng thời tiết thường xảy ra khi giao mùa hoặc thời tiết thay đổi nhiệt độ đột ngột, làm cơ thể không thích ứng kịp. Do đó, trung tâm điều hòa nhiệt độ ở não không phân tích hay hoạt động kịp, từ đó mất khả năng thích nghi rồi gây viêm da.

Khi bị viêm da dị ứng thời tiết, hệ miễn dịch của chúng ta bị suy yếu làm ảnh hưởng nhiều đến công việc cũng như sinh hoạt thường ngày của bệnh nhân. Vậy khi bị bệnh này chúng ta phải làm thế nào và cách điều trị ra sao? Cùng tìm câu trả lời trong bài viết sau!

Không khó để có thể nhận biết người bị viêm da dị ứng thời tiết. Khi da xuất hiện những biểu hiện sau, có thể bạn đã bị viêm da:

Đây là tình trạng viêm da gây tổn thương ở ngoài da. Viêm da có thể xuất hiện bất kỳ ở bộ phận nào trên cơ thể. Trong đó, vùng hay xuất hiện nhất là da mặt, da tay, da chân và ở những nơi tiết nhiều mồ hôi. Viêm da dị ứng thời tiết thường có 2 dạng đó là dị ứng thời tiết lạnh nổi mề đay và dị ứng thời tiết nổi mẩn đỏ. Nếu bệnh viêm da dị ứng này không được điều trị kịp thời có thể sẽ chuyển biến nghiêm trọng hơn, làm cho cơ thể bị sưng phù này, nhiễm trùng ở da, làm huyết áp, thậm chí có thể dẫn tới tử vong.

- Trên da có hiện những đốm ban đỏ trên diện rộng.

Trên da có xuất hiện những đốm ban đỏ - Ảnh minh họa: Internet

- Cảm thấy ngứa ngáy khi thời tiết thay đổi.

- Các sắc tố có trên da sẽ biến đổi

- Da bị khô và đóng vảy khi thời tiết hanh khô

- Khi trời nóng, da nổi những mụn nước li ti.

Ngoài ra, những biểu hiện của viêm da thường đi kèm với những triệu chứng sau như bị sổ mũi, hắt hơi nhiều lần, hay bị chảy nước mặt, thấy ngứa ở da mặt.

Trẻ em là đối tượng dễ bị viêm da dị ứng nhất vì trẻ em còn nhỏ, da của trẻ còn nhạy cảm nên rất dễ bị viêm da. Vì thế, bạn nên để ý đến sức khỏe và tình trạng da của trẻ khi thời tiết thay đổi thất thường. Nếu bạn thấy xuất hiện những biểu hiện trên thì nên đưa bé đến bác sĩ để chẩn đoán và chữa bệnh sớm.

Dị ứng thời tiết lạnh nổi mẩn đỏ và dị ứng thời tiết nổi mề đay là gì?

Dị ứng thời tiết lạnh nổi mẩn đỏ

Dị ứng thời tiết lạnh nổi mẩn đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày thời tiết lạnh làm cho độ ẩm thấp thì làn da của chúng ta bị tác động rất nhiều. Khi đó, độ ẩm trên da của chúng ta sẽ giảm rất nhanh, làm da bị đóng vảy, bong tróc, dễ bị kích ứng và gây viêm da. Không những vậy, da của chúng ta dễ bị tấn công nếu không được che chắn khi đi ra ngoài.

Dị ứng thời tiết nổi mề đay

Dị ứng thời tiết nổi mề đay - Ảnh minh họa: Internet

Khi thời tiết nóng bức, cơ thể của chúng ta dễ tiết ra mồ hôi, làm cho bụi bẩn và các yếu tố khác dễ bám vào da. Nếu lâu ngày, lỗ chân lông bị bít và gây viêm da. Thậm chí, nếu mồ hôi của chúng ta ra nhiều hơn bình thường thì rất dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm sinh sôi nhanh, gây nổi mề đay ở da.

Da mặt bị dị ứng thời tiết thì phải làm sao?

Da mặt là vùng da nhạy cảm nhất của cơ thể nên khả năng bị viêm da do thời tiết cao hơn những vùng khác.

Da mặt là vùng da nhạy cảm nên dễ bị viêm - Ảnh minh họa: Internet

Khi da mặt bị dị ứng, bạn không nên:

- Không sử dụng mỹ phẩm: Khi da mặt của bạn đã bị dị ứng, bạn không nên sử dụng những loại mỹ phẩm vì trong mỹ phẩm có chứa nhiều hóa chất có thể làm tình trạng thêm nặng hơn.

- Không sờ tay lên mặt, không đắp mặt nạ.

Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng những biện pháp sau để làm giảm tình trạng viêm da ở mặt:

Dùng khoai tây trị viêm da dị ứng thời tiết

Dùng khoai tây trị viêm da dị ứng thời tiết - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể dùng một ít bột khoai tây và thoa lên vùng da bị dị ứng. Mỗi ngày bạn thực hiện đều đặn 2 lần cho đến khi da mặt bạn hết bị viêm thì thôi.

- Uống chanh với mật ong: Mỗi buổi sáng, bạn hãy dành cho mình ít thời gian để pha 1 ly cốc nước chanh pha với mật ong để uống. Hãy dùng mật ong đều đặn mỗi ngày để tốt cho da mặt. Việc uống chanh và mật ong sẽ giúp bạn cải thiện lại hệ thống miễn dịch của mình.

- Uống nước trái cây: Uống nước trái cây mỗi ngày cũng là một biện pháp chống lại việc dị ứng da. Trong nước trái cây có chứa nhiều vitamin cùng khoáng chất có thể hỗ trợ quá trình phục hồi hệ thống miễn dịch và giúp da của chúng ta khỏe hơn.

Nói chung, viêm da dị ứng thời tiết không phải là căn bệnh khó trị. Nhưng nếu viêm da để lâu không chẩn đoán và điều trị kịp thời có thể gây nên những biến chứng khác.