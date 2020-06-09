Cách làm vai nhỏ lại chỉ trong vài ngày đơn giản

Một bờ vai to, tích tụ mỡ luôn là nỗi ám ảnh của phái nữ mỗi lần muốn diện đồ sexy, khoe khoe body. Vì vậy, làm sao để thu nhỏ bờ vai mà không cần phải trải qua sự khổ luyện nghiêm ngặt hay bất kì động chạm dao kéo nào luôn là một câu hỏi được nhiều chị em đặt ra. Hôm nay, chúng mình sẽ chia sẻ bí kíp cách làm vai nhỏ lại đơn giản, hiệu quả tức thì mà chị em có thể áp dụng ngay tại nhà. Đọc ngay kẻo lỡ!

Việc có một bờ vai không được mảnh khảnh, “xương xẩu” cũng là một nguyên nhân gây stress cho chị em. Sự mặc cảm, tự tin vì không thể diện quần áo đẹp ngày càng là nỗi ám ảnh về thể xác lẫn tinh thần. Vì vậy, để loại bỏ nỗi lo này, cần có những phương pháp khoa học để lấy lại vùng da săn chắc và thân hình thon gọn.

Theo các chuyên gia nghiên cứu hàng đầu, xương vai thô tô gây mất tự tin ở các chị em phần lớn là do: bẩm sinh, chế độ ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh làm tích trữ mỡ ở vai và khiến vai trở nên thô, trông to hơn bình thường.

Vai tích mỡ là nỗi buồn phiền của nhiều chị em - Ảnh minh họa: Internet

Những cách làm vai nhỏ lại hiệu quả ngay tại nhà

Không cần đến những cuộc trùng tu nhan sắc, không cần phải tốn tiền ra phòng gym bạn cũng có thể giảm mỡ để vai thon theo một số cách sau đây.

Chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng, lành mạnh

Thực đơn hằng ngày có ảnh hưởng trực tiếp tới sự hình thành bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, không chỉ là vai. Vì vậy để giảm tối đa lượng mỡ dư hình thành, chị em nên tránh ăn các chất đường bột, thịt mỡ, bơ động vật, nên hạn chế lượng đường và muối vào cơ thể.

Bạn nên ăn ăn chính bằng các loại rau xanh, hoa quả, củ, ngũ cốc nguyên hạt. Sử dụng dầu thực vật để chế biến món ăn là một bí quyết để giúp cơ thể tránh tích mỡ nhanh nhất. Ngoài ra, chị em nên tránh uống các thứ không lành mạnh như rượu, bia, cà phê mà hãy thay bằng nước ép, sinh tố, nước đậu, detox để có làn da tươi trẻ và sức khỏe dẻo dai hơn.

Cách làm cho vai thon gọn với bài tập tại nhà

Chống đẩy trên tường

Bạn đứng thẳng người sao cho thân song song với tường, cánh tay đặt vuông góc với mặt tường, các ngón tay không để hở, giữ độ rộng của hai tay chống trên tường bằng với độ rộng của vai. Hít thở sâu rồi đẩy cơ thể vào tường như động tác chống đẩy và sau đó trở lại vị trí ban đầu. Ngoài ra, ra chị em cũng có thể làm tương tự thành bài tập chống đẩy trên sàn. Mỗi ngày 2-3 lần, mỗi lần 10 nhịp, duy trì đều đặn là đã có thể khiến cho vai nhỏ gọn và đẹp hơn.

Chống đẩy mỗi ngày để có bờ vai gọn gàng và đôi tay săn chắc - Ảnh minh họa: Internet

Hít xà đơn nhẹ nhàng

Đây là bài tập cho vai thon gọn - Hít xà đơn. Bài tập này khá quen thuộc, có thể thấy đa số phòng gym, tác dụng chủ yếu lên vùng thân trên, trong đó chủ yếu là cơ lưng, vai và bắp tay. Để thực hiện bài tập này, chị em cần một cây xà được treo ở độ cao 2m.

Đầu tiên, giữ cơ thể thẳng, hơi ưỡn ngực, dùng lực ở cánh tay và vai đưa thân lên sao cho đầu ngang xà là được. Giữ khuỷu tay gần với thân, khi lên xà hít thở chậm, đều mỗi nhip, sau đó cố gắng di chuyển thân lên xuống. Gồng cơ vai khoảng 2 giây rồi từ tù thả lòng hạ thân xuống vị trí ban đầu đến khi hoàn toàn cơ thể chạm đất kết hợp hít thở từ từ. Thực hiện bài tập này khoảng 2 lần mỗi lần 20 nhịp để có bờ vai quyến rũ.

Hít xà đơn cũng là một phương pháp giúp vai bớt thô và tụ mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Đẩy tạ lên cao - Bài tập cho vai thon gọn

Đây là cách làm vai thon gọn, nhỏ lại được hay được các gymer áp dụng hiệu quả. Bạn cần chuẩn bị cho mình một chiếc tạ phù hợp, tầm 1-2kg là vừa tầm.

Thực hiện bằng cách dang hai chân rộng bằng vai, người đứng thẳng, mỗi tay cầm một tạ ở tư thế đứng tấn, giữ hai tay rộng bằng vai. Tiếp theo hạ thân, chùng chân, đồng thời giữ hai tay tại chỗ, thở đều. Đứng thẳng và giơ tay lên đầu, tiếp tục giữ nhịp thở rồi đưa về vị trí ban đầu. Chị em nên thực hiện bài tập đều đặn mỗi ngày với 15 lần mỗi hiệp, tập 2 hiệp là cách làm bờ vai thon gọn tại nhà nhanh nhất.

Bài tập đẩy tạ cho nữ - Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết lựa chọn trang phục làm sao để vai thon thả, gợi cảm

Phụ nữ vai thô, to thường có dáng người hơi lệch, khiến dáng đi trông có vẻ nam tính, mạnh mẽ. Vai to thì nhìn eo không được nhỏ, vòng ba lại không săn chắc sẽ làm cho phái nữ khó khăn trong việc chọn đồ.

Để khắc phục khuyết điểm này, chị em nên chọn những chiếc váy có phần tay không quá bó sát, phom thoải mái sẽ giúp body trông gọn gàng hơn. Nên tránh các chất liệu vải lụa, voan, ren và ưu tiên trang phục vải cứng như cotton.

Trang phục phù hợp cho người vai thô - Ảnh minh họa: Internet

Gợi ý trang phục:

Đầm/ váy ba lỗ, cổ chữ V.

Áo sơ mi cổ cách tân, đầm tay lỡ.

Mix thêm áo khác ngắn.

Chọn váy họa tiết tươi sáng như base hồng nhạt hoặc trắng, đen, họa tiết kẻ.

Trên đây là bài viết cách làm vai nhỏ lại chỉ trong vài ngày, giúp chị em “bỏ túi” các bí quyết hay ho. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giải đáp được thắc mắc và là động lực cho phái nữ giảm cân, lấy lại vóc dáng xuân thì.