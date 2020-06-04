Hiếm lắm mới diện bikini khoe vóc dáng, Phan Như Thảo bị anti-fan chê mập và cách đáp trả của người đẹp

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Phan Như Thảo bất ngờ đăng tải loạt khoảnh khắc diện bikini khoe dáng nóng bỏng. Cô còn gây chú ý với dòng trạng thái ngọt ngào gửi đến ông xã Đức An: “Và như thế ta đã yêu nhau”.

Dưới bài đăng, không ít cư dân mạng dành lời khen cho bà xã Đức An: “Còn chân dài miên man là còn đẹp nha gái ơi”, “Vẫn eo ót, vòng nào ra vòng đấy. Béo đẹp thế bảo sao ông An cứ khen vợ đẹp”, “Chị sao cũng đẹp vậy. Em cực thích chị luôn”, “Mập mà vẫn xinh vậy trời”, “Mũm mĩm dễ thương”…

Qua hình ảnh được chia sẻ, Phan Như Thảo vẫn chưa thực sự lấy lại được vóc dáng thon gọn trước đây. Tuy nhiên, thần thái sang chảnh cùng đôi chân dài miên man của nữ diễn viên vẫn ghi điểm với người hâm mộ.

Người hâm mộ khen ngợi vẻ đẹp của Phan Như Thảo - Ảnh: FB

Tuy nhiên, giữa vô số lời khen tặng, vẫn có một số người lên tiếng chê bai ngoại hình của Phan Như Thảo: “Phát tướng vậy trời”, “Sao mà không cố gắng giảm cân đi trời, người nổi tiếng gì để mập dữ thần vậy nè, sinh con cũng mấy năm rồi mà vẫn không giảm nổi”…

Thay vì phớt lờ những bình luận tiêu cực này, Phan Như Thảo đã thẳng thắn đáp trả: “Người nổi tiếng phải ốm hả? Không được mập hả? Phát ngôn thật thông minh ý”.

Ngay khi người này vặn vẹo lại rằng bản thân chỉ đang góp ý, đồng thời khuyên Phan Như Thảo bớt sân si, nữ diễn viên liền cho biết: “Tại bạn góp ý một việc chỉ dành cho những người thân thiết và tôi yêu thương mới nên góp ý ấy, không phải việc dành cho một người qua đường nói đâu, bạn bị hơi đánh giá cao bản thân của bạn đó”.

Bà xã Đức An thẳng thừng đáp trả anti-fan - Ảnh: FB

Sau đó, người hâm mộ cũng đã lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Nhiều cư dân mạng cho rằng Phan Như Thảo đã không còn tham gia nghệ thuật mà chỉ tập trung cho công việc kinh doanh nên cô có thể thoải mái sống theo cách mình muốn.