Khoe vóc dáng thon gọn và nhan sắc trẻ trung ở tuổi 50, Cẩm Ly khiến người hâm mộ trầm trồ

Hậu trường 07/06/2020 09:38

Nhiều cư dân mạng không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ trước nhan sắc trẻ trung bất chấp thời gian của nữ ca sĩ Cẩm Ly.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Cẩm Ly hào hứng chia sẻ khoảnh khắc đời thường đến khán giả kèm dòng trạng thái: “Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé”.

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Hình ảnh mới nhất của ‘chị Tư’ – Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, giọng ca “Chim trắng mồ côi” diện trang phục thể thao đơn giản đầy trẻ trung. Dù chỉ để mặt mộc nhưng làn da mịn màng không tì vết của Cẩm Ly đủ khiến người hâm mộ bấn loạn. Ở tuổi 50, nữ ca sĩ vẫn chăm chỉ luyện tập thể dục để giữ vóc dáng thon gọn.

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Làn da mịn màng của nữ ca sĩ - Ảnh: FB
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Dù đã 50 tuổi nhưng ca sĩ Cẩm Ly vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn – Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi sắc vóc của Cẩm Ly: “Tư ơi ngày càng trẻ đẹp à nha”, “Chị xinh quá”, “Chị mình ngày càng xinh đẹp”, “Đẹp cứ như gái 18”, “Chị Tư bữa nay gầy nhìn trẻ quá”, “Chị nhìn Tư lúc nào cũng yêu đời dễ thương quá”…

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Cẩm Ly được nhận xét ngày càng trẻ đẹp - Ảnh: FB
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Cư dân mạng thi nhau dành những lời khen có cánh cho giọng ca 'Chim trắng mồ côi' - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ Cẩm Ly được khán giả biết đến và yêu thích qua những bài hát trữ tình ngọt ngào đầy sâu lắng. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô liên tục giành được giải thưởng nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại các lễ trao giải lớn. Bên cạnh sự nghiệp thành công, Cẩm Ly còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã là nhạc sĩ Minh Vy và các con.

U40 vẫn trẻ đẹp gợi cảm như thiếu nữ nhưng Hiền Thục ngày càng khiến fan phát hoảng với thân hình gầy trơ xương

U40 vẫn trẻ đẹp gợi cảm như thiếu nữ nhưng Hiền Thục ngày càng khiến fan phát hoảng với thân hình gầy trơ xương

Chia sẻ hình ảnh mới nhất lên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Hiền Thục nhận về nhiều lời chê bai vì thân hình gầy gò, thiếu sức sống.

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Từ khóa:   Cẩm Ly nhạc sĩ Minh Vy cuộc sống sao Việt

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