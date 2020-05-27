U40 vẫn trẻ đẹp gợi cảm như thiếu nữ nhưng Hiền Thục ngày càng khiến fan phát hoảng với thân hình gầy trơ xương

Hậu trường 27/05/2020 14:49

Chia sẻ hình ảnh mới nhất lên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Hiền Thục nhận về nhiều lời chê bai vì thân hình gầy gò, thiếu sức sống.

Ở tuổi 39, nữ ca sĩ Hiền Thục vẫn khiến hội chị em “đỏ mắt” ghen tỵ vì nhan sắc trẻ trung thách thức thời gian. Trên mạng xã hội, giọng ca “Nhật ký của mẹ” thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gợi cảm với body mướt mát đến khán giả.

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Nhan sắc trẻ trung như thiếu nữ của Hiền Thục – Ảnh: FB

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Gần chạm ngưỡng 40 nhưng nữ ca sĩ vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn – Ảnh: FB

Tuy nhiên, hình ảnh mới đây của Hiền Thục đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Cụ thể, nữ ca sĩ đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân bức ảnh với vóc dáng gầy trơ xương kèm dòng trạng thái: “Khi bạn còn 43kg, và bạn muốn xuống 42kg. Nghĩa là bạn phải buộc giảm tới 40kg”.

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Hiền Thục để lộ vóc dáng gầy trơ xương cùng vòng 1 xẹp lép kém gợi cảm – Ảnh: FB

Qua chia sẻ của Hiền Thục, nhiều người không khỏi ái ngại khi cô ngày càng giảm cân quá đà. Nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng tiếc nuối với vóc dáng đầy sức sống trước đó của nữ ca sĩ.

Dưới bài đăng, hầu hết người hâm mộ đều để lại bình luận khuyên Hiền Thục không nên giảm cân nữa mà hãy tăng thêm cân để tốt cho sức khỏe: “Cứ mập chút cho khỏe đẹp quyến rũ”, “Dáng chị đẹp chuẩn lắm rồi chị ơi, chị đừng ép cân nữa nha”, “Ốm quá không tốt người đẹp ơi, chú ý giữ sức khỏe chứ”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Bên cạnh đó là một số ý kiến chê bai ngoại hình hiện tại của nữ ca sĩ: “Lúc đầu còn đẹp, riết như bộ xương, mất hình tượng”, “Nhìn như cây tăm không đẹp chút nào em ơi”, “Toàn là xương với da không đẹp đâu”, “Gầy như con cá khô mà còn muốn giảm”…

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