Qua rồi cái thời bị chê gầy gò, Hà Tăng khoe dáng xinh khi tăng 5kg

Hậu trường 25/05/2020 17:48

Diễn viên Tăng Thanh Hà nhận được nhiều lời ngợi khen bởi thân hình "có da có thịt" hơn sau khi tăng cân thành công.

Dù không còn hoạt động trong showbiz Việt, nhưng diễn viên Tăng Thanh Hà luôn là cái tên được công chúng quan tâm. Ngoài cuộc sống hôn nhân bên ông xã đại gia, thì sắc vóc của "ngọc nữ màn ảnh Việt" một thời luôn được mọi người chú ý. Nổi tiếng xinh đẹp, nhưng đôi lúc nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" vẫn lộ thân hình gầy gò đáng lo ngại. Người hâm mộ vẫn thường xuyên khuyên Tăng Thanh Hà nên tăng cân thêm để đảm bảo sức khỏe.

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Sau 8 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn có với nhau 2 con đủ nếp đủ tẻ - Ảnh: FB

Trước tình cảm của fan hâm mộ, diễn viên Tăng Thanh Hà đã không phụ lòng mọi người và tăng cân thành công. Trên trang cá nhân, bà xã doanh nhân Louis Nguyễn vừa khoe loạt ảnh trông đầy đặn, tràn trề sức sống khi tăng 5kg. Cô được mọi người khen ngợi hết lời bởi sắc vóc ngày càng thăng hạng ở tuổi 34.

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Qua rồi những tháng ngày bị chê gầy nhom, Hà Tăng vô cùng rạng ngời và thần thái khi tăng 5kg - Ảnh: FB
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Nhìn ảnh mới nhất có thể thấy, vóc dáng nữ diễn viên đầy đặn hơn trước rất nhiều - Ảnh: FB

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Nhiều bạn bè dành lời khen cho nhan sắc của Hà Tăng - Ảnh: FB

Hà Tăng nhận được "cơn mưa" lời khen từ mọi người: "Xuất sắc luôn", "5 ký? Mập thế này đẹp", "Xinh lắm em ơi, nhìn em bầu bĩnh y như Trúc hồi xưa", "Mập lên nhìn em đẹp và tươi lắm đó em", "Em lên ký như vầy nhìn tươi nè chứ ốm là già đó em"... Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng khen ngợi: "Đẹp quá, con mập càng đẹp". NTK Đỗ Mạnh Cường bày tỏ: "Vòng eo nhìn thấy rõ là tăng ký đó em".

Đã lâu lắm rồi Tăng Thanh Hà mới diện bikini, khoe body ‘sương sương’ khiến fan ‘mất máu’

Đã lâu lắm rồi Tăng Thanh Hà mới diện bikini, khoe body ‘sương sương’ khiến fan ‘mất máu’

Hình ảnh diện bikini mới nhất của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà trên trang Instagram cá nhân đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

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