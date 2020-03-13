U40 Lệ Quyên lại khiến hội chị em ‘phát hờn’ với thân hình thon gọn đến khó tin khi diện bikini

Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini gợi cảm trong chuyến du lịch biển lên trang Facebook cá nhân: “Biển, nắng, gió, cát. Lấy năng lượng và tinh thần… khi chưa làm gì được trong mùa dịch. Cam thường, không app, không chỉnh. Người chụp và em”.

Qua hình ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ “Sầu tím thiệp hồng” diện bikini 2 mảnh quyến rũ khoe vóc dáng thon gọn cùng vòng eo “con kiến”. Dù ở tuổi 39 và đã là mẹ 1 con nhưng Lệ Quyên vẫn giữ được thân hình săn chắc, nuột nà như thiếu nữ. Được biết, nữ ca sĩ có chế độ tập luyện vô cùng nghiêm ngặt để giữ gìn sắc vóc.

Người đẹp rất chăm chỉ tập luyện để giữ dáng - Ảnh: FB

Ngay lập tức, những bức ảnh này của nữ ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Dưới bài đăng của Lệ Quyên, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc của cô: “Cùng tuổi mình mà đúng là nhìn phát hờn”, “Trời ơi body chị đẹp quá”, “Ngất mất thôi Quyên ơi”, “Rồi, bỏng mắt, nức lòng người hâm mộ quá”, “Mướt mát quá chị ơi, có chết người không cơ chứ”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Bên cạnh những lời tán thưởng nhan sắc từ khán giả, một số bạn bè của Lệ Quyên cũng khuyên nữ ca sĩ nên chú ý bảo vệ sức khỏe khi đi du lịch mùa dịch Covid-19.