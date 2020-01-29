U40 vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi, Lệ Quyên khoe vóc dáng thon gọn khiến fan trầm trồ

Hậu trường 29/01/2020 17:20

Loạt ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Lệ Quyên trên trang Facebook cá nhân đang thu hút sự quan tâm của không ít cư dân mạng.

Mới đây, nữ ca sĩ Lệ Quyên đã khiến dân tình “mắt tròn mắt dẹt” khi khoe vóc dáng thon gọn lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Cho hỏi: Body các nàng sau 3 ngày Tết sao rồi. Quyên vẫn ổn nè. Mừng quá, hết Tết”.

ca si le quyen 1
Bài đăng gây chú ý của ca sĩ Lệ Quyên - Ảnh: FB

ca si le quyen 2ca si le quyen 3

ca si le quyen 4

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng Lệ Quyên vẫn vô cùng quyến rũ nhờ vẻ đẹp gợi cảm của mình - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, Lệ Quyên diện trang phục vô cùng năng động với quần short jeans và áo croptop gợi cảm. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn “hack tuổi” với kiểu tóc uốn cúp kết hợp mái ngố đầy trẻ trung. Nhiều người nhận xét, Lệ Quyên chẳng khác gì một cô thiếu nữ đôi mươi: “Nom như gái hai chục ý”, “Em chưa 18, mấy em 18 tuổi nhìn chị khóc dài mất thôi”…

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất trong loạt ảnh này chính là vóc dáng “chuẩn không cần chỉnh” của Lệ Quyên. Ở tuổi 39, giọng ca “Nỗi đau ngự trị” vẫn khiến khán giả không ngừng xuýt xoa, trầm trồ trước thân hình thon gọn và vòng eo săn chắc của mình.

ca si le quyen 5

ca si le quyen 6

ca si le quyen 7

Lệ Quyên khiến chị em ‘đỏ mắt’ ghen tỵ với vòng eo ‘con kiến’ – Ảnh: FB

ca si le quyen 8
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của “Nữ hoàng phòng trà”, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi sắc vóc của Lệ Quyên: “Người chị đẹp quá, em ngưỡng mộ chị ghê”, “Sau mấy ngày Tết mà eo vẫn con ong con kiến thế này sao em? Em gái giỏi quá”, “18 tuổi chưa nàng ơi? Nhìn body mê quá đi”, “Càng ngày em càng trẻ ra”…

Lệ Quyên: 'Hiện tại vợ chồng tôi quá ổn'

Lệ Quyên: 'Hiện tại vợ chồng tôi quá ổn'

'Thực ra nó chưa có gì bất ổn nhưng một khi được sắp xếp một cách hợp lý hơn thì quá ổn' - ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hiện tại.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên Nữ hoàng phòng trà sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 10 giờ 18 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 33 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026