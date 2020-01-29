U40 vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi, Lệ Quyên khoe vóc dáng thon gọn khiến fan trầm trồ

Mới đây, nữ ca sĩ Lệ Quyên đã khiến dân tình “mắt tròn mắt dẹt” khi khoe vóc dáng thon gọn lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Cho hỏi: Body các nàng sau 3 ngày Tết sao rồi. Quyên vẫn ổn nè. Mừng quá, hết Tết”.

Qua hình ảnh được chia sẻ, Lệ Quyên diện trang phục vô cùng năng động với quần short jeans và áo croptop gợi cảm. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn “hack tuổi” với kiểu tóc uốn cúp kết hợp mái ngố đầy trẻ trung. Nhiều người nhận xét, Lệ Quyên chẳng khác gì một cô thiếu nữ đôi mươi: “Nom như gái hai chục ý”, “Em chưa 18, mấy em 18 tuổi nhìn chị khóc dài mất thôi”…

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng Lệ Quyên vẫn vô cùng quyến rũ nhờ vẻ đẹp gợi cảm của mình - Ảnh: FB

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất trong loạt ảnh này chính là vóc dáng “chuẩn không cần chỉnh” của Lệ Quyên. Ở tuổi 39, giọng ca “Nỗi đau ngự trị” vẫn khiến khán giả không ngừng xuýt xoa, trầm trồ trước thân hình thon gọn và vòng eo săn chắc của mình.

Lệ Quyên khiến chị em ‘đỏ mắt’ ghen tỵ với vòng eo ‘con kiến’ – Ảnh: FB

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của “Nữ hoàng phòng trà”, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi sắc vóc của Lệ Quyên: “Người chị đẹp quá, em ngưỡng mộ chị ghê”, “Sau mấy ngày Tết mà eo vẫn con ong con kiến thế này sao em? Em gái giỏi quá”, “18 tuổi chưa nàng ơi? Nhìn body mê quá đi”, “Càng ngày em càng trẻ ra”…