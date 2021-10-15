Cách dưỡng da mùa đông không bị nứt nẻ

Mùa đông đến gần kéo theo nhiệt độ giảm sâu cùng độ ẩm thấp trong không khí khiến cho làn da của các chị em rất dễ nứt nẻ và khô hanh nếu như không được chăm sóc đúng cách. Nếu như cứ để hiện tượng này kéo dài thì dần dần làn da của chúng ta sẽ trở nên thiếu sức sống và gia tăng khả năng lão hóa sớm. Vậy thì hãy cùng Cocolux tìm hiểu một vài cách dưỡng da cho mùa đông không bị nứt nẻ nhé!

Nếu như trong mùa hè nóng nực, làn da liên tục sản sinh tế bào thì việc tẩy da chết có tính bào mòn cao là điều không thể thiếu trong chu trình skincare của các bạn nữ nhằm đảm bảo cho làn da luôn thông thoáng. Thì nay trong mùa đông, việc sử dụng các sản phẩm tẩy da chết lại cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng.

Làn da lúc này vốn đã khô hanh nay lại chịu tác động của hoạt chất tẩy da chết có tính bào mòn cao như xà phòng hay sản phẩm tẩy da chết vật lý có chứa nhiều hạt scrub lớn thì da rất dễ bị tổn thương và trầy xước.

Thay vào đó, bạn nên lựa chọn những sản phẩm tẩy da chết hóa học 1-2 lần/ tuần vừa nhẹ nhàng lại đạt hiệu quả cao trên da.

2. Rửa mặt bằng nước ấm đúng cách

Chúng ta không nên rửa mặt quá nhiều lần trong ngày khiến da mất đi độ ẩm mà thay vào đó thì chỉ nên rửa mặt đúng cách bằng nước ấm vào sáng và tối để lấy đi bụi bẩn trên da nhưng vẫn đảm bảo làn da đủ độ ẩm. Có thể kết hợp sử dụng một vài sản phẩm sữa rửa mặt dịu nhẹ với độ pH dưới 5.0 giúp lưu lại độ ẩm trên da cũng như đảm bảo làn da luôn sạch sẽ thông thoáng.

3. Liên tục cấp nước cho cơ thể và tập thể dục thường xuyên

Có thể nói nước chính là vị cứu tinh của làn da trong những ngày mùa đông hanh khô này. Làn da được cung cấp đủ nước sẽ luôn căng mọng, giảm hiện tượng nứt nẻ, hanh khô trên khô trên da. Ngoài ra, nước còn giúp cơ thể đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào, đẩy lùi hiện tượng da kém sắc, xỉn màu và lão hóa nhanh. Chính vì thế dù có bận rộn đến đâu thì bạn cũng hãy nhớ nạp đủ 1,5 – 2 lít nước mỗi ngày nhé!

Không chỉ cần phải cấp đủ nước cho cơ thể mà trong mùa đông này chúng ta còn cần phải rèn thói quen tập thể dục thường xuyên như một liệu pháp đẹp từ bên trong vô cùng hữu hiệu. Mỗi ngày bạn nên dành ra 30 đến 40 phút để tập các bài tập nhẹ nhàng như chạy bộ, yoga hay workout để giúp duy trì sức khỏe dẻo dai ngăn được tình trạng chống lão hóa và còn có thể giúp làn da đẹp lên trông thấy.

4. Sử dụng mặt nạ dưỡng da có thành phần tự nhiên

Bên cạnh việc làm đẹp cho làn da từ bên trong thì phương pháp làm đẹp bằng mặt nạ cũng rất được các chị em ưa chuộng nhờ độ tiện lợi, giá thành phải chăng mà vẫn nhận được hiệu quả tức thì. Đặc biệt là các sản phẩm mặt nạ thiên nhiên có thành phần dịu nhẹ, cấp ẩm tốt cho da. Chỉ cần dành ra 10 – 15 phút đắp mặt nạ là chị em đã có thể ngay hiệu quả rõ rệt mà nó đem lại rồi.

5. Đừng ngại đầu tư cho kem dưỡng ẩm

Kem dưỡng ẩm là một bước không thể thiếu trong chu trình skincare của các chị em. Tuy nhiên vẫn có nhiều người lại ngó lơ việc thực hiện bước chăm sóc da quan trọng này. Đặc biệt là trong mùa đông, việc cấp ẩm cho da là điều hết sức cần thiết. Một làn da đủ ẩm sẽ giúp khuôn mặt trông căng tràn sức sống và giảm thiểu tình trạng lão hóa sớm ở trên da.

Hiện nay, các chị em đang vô cùng ưa chuộng sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên đặc biệt là trà xanh – một thành phần không thể thiếu trong bộ mỹ phẩm của chị em. Nhắc đến các sản phẩm làm đẹp từ trà xanh thì không thể nhắc tới thương hiệu Innisfree – một brand đang làm mưa làm gió trên thị trường mỹ phẩm Việt. Mặc dù cập bến thị trường mỹ phẩm Việt không lâu nhưng Innisfree đã cho ra mắt hàng loạt “siêu phẩm”, một trong số đó chính là dòng kem dưỡng cấp ẩm Innisfree trà xanh. Sản phẩm được chiết xuất chính từ lá trà xanh giúp cung cấp độ ẩm vừa đủ cho da cùng tinh chất trà xanh giúp giảm lượng dầu thừa có trên da, kháng viêm hạn chế khả năng gây mụn trên da vô cùng phù hợp khi sử dụng trong mùa đông này. Kem dưỡng trà xanh Innisfree có thành phần từ hơn 16 loại axit amin và sẽ cho ra kết quả gấp 4 lần so với lá trà xanh lúc đầu.

Kem dưỡng trà xanh Innisfree phù hợp với mọi làn da kể cả là làn da nhạy cảm, có mụn. Nhờ khả năng tái tạo làn da sáng đẹp, mịn màng cùng packaging hài hòa đẹp mắt, Kem dưỡng trà xanh Innisfree nhanh chóng chiếm được cảm tình của khách hàng với đủ mọi lứa tuổi.