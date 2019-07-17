Các loại mặt nạ trị mụn trắng da từ thiên nhiên

Người thuộc tuýp da nhờn thường có nhiều mụn trứng cá. Mụn xuất hiện là do da tiết nhiều bã nhờn, làm bít tắc lỗ chân lông và gây nên tình trạng viêm nhiễm. Tuy nhiên, nếu sở hữu làn da này, bạn cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần áp dụng những loại mặt nạ dưới đây thì mụn sẽ giảm tức thì, da cũng trắng sáng và khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Làn da của mỗi chị em sẽ có tính chất khác nhau, có người da nhờn, có người da nhạy cảm hoặc da khô. Dựa vào tính chất của mỗi loại da mà các chị em lựa chọn loại mặt nạ trị mụn trắng da từ thiên nhiên cho phù hợp. Theo đó:

Nước cốt chanh chứa hàm lượng lớn axit Citric và Vitamin C lớn, có tác dụng làm giảm tắc lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn phát triển. Đồng thời, nước cốt chanh còn có tính sát trùng, loại bỏ vi khuẩn, làm sạch da nhờn, tác động lên mụn có sẵn làm se và khô cồi mụn, loại bỏ nhân mụn một cách an toàn, giảm thâm hiệu quả, mang đến vẻ trắng hồng, rạng rỡ, tăng độ đàn hồi cho da.

Chính vì vậy mà mặt nạ trị mụn trắng da cho da dầu từ nước cốt chanh thường được nhiều chị em ưu tiên sử dụng. Tuy nhiên, bạn chỉ nên áp dụng công thức này từ 1 – 2 lần/tuần thôi. Bởi nước chanh có tính axit nhẹ có thể gây bào mòn da, lâu dần sẽ khiến cho vùng da bị mụn trở nên mỏng đi và rất dễ bắt nắng.

Mặt nạ trị mụn thâm cho da dầu từ tinh bột nghệ

Tinh bột nghệ được xem là “thần dược” làm đẹp da, đặc biệt trong việc trị mụn viêm và trị thâm cho da mặt. Để trị mụn thâm, bạn hãy lấy 2 muỗng cafe tinh bột nghệ trộn với mật ong nguyên chất, sau khi vệ sinh da mặt sạch sẽ thì hãy dùng tay thoa đều hỗn hợp tinh bột nghệ vàng trộn mật ong lên da mặt. Nằm thư giãn trong khoảng 20 – 25 phút, rồi dùng nước ấm rửa sạch mặt lần nữa. Áp dụng công thức mặt nạ trị mụn bằng tinh bột nghệ 2 lần/tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đây cũng là loại mặt nạ trị mụn cám cho da dầu vô cùng hiệu quả.

Sở dĩ, tinh bột nghệ có hiệu quả tốt trong việc trị thâm là do nó chứa hoạt chất Curcumin – 1 chất chống oxy hóa cực mạnh, giúp kháng viêm, sát trùng, diệt khuẩn gây mụn và kiềm hãm cũng như ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm trên da.

Mặt nạ trị mụn da dầu từ muối biển

Muối biển có tác dụng trị mụn hiệu quả cho da nhờn

Muối biển có khả năng làm giảm mụn và làm lành các tổn thương trên da. Vì thế, bạn hãy làm sạch da mặt bằng nước ấm hoặc sữa rửa mặt chuyên dụng. Sau đó hòa muối thoa đều khắp mặt, để khoảng vài phút rồi rửa sạch. Nước muối đẩy lùi vi khuẩn cư trú ở nang lông bị tắc và thúc đẩy quá trình phục hồi da.

Mặt nạ trị mụn cho da nhạy cảm

Da nhạy cảm là loại da dễ bị kích ứng bởi các sản phẩm có hóa chất hoặc các yếu tố gây hại, vì thế rất dễ bị nổi mụn. Nếu điều trị mụn trên da nhạy cảm không đúng cách có thể làm cho tình trạng mụn trở nên tồi tệ và da ngày càng nhạy cảm hơn. Do vậy, để trị mụn cho da nhạy cảm, các bạn nên ưu tiên các loại mặt nạ sau đây:

Yến mạch và sữa chua - mặt nạ trị mụn sáng da cho da nhạy cảm

Bột yến mạch có chứa avenanthramides, một hoạt chất có tính chống viêm, chống oxy hóa, chống ngứa và chống kích ứng da. Thêm nữa là sữa chua với hàm lượng axit lactic sẽ giúp dưỡng ẩm da, giảm mụn trứng cá, giảm kích ứng da do ánh nắng mặt trời và làm mềm da. Chính vì vậy, bột yến mạch và sữa chua là mặt nạ tự nhiên để trị mụn an toàn cho da nhạy cảm.

Bạn hãy cho bột yến mạch và sữa chua không đường vào một cái bát nhỏ, rồi trộn hai thành phần trên lại với nhau để tạo thành một hỗn hợp. Sau đó đắp lên da mặt và để trong 10 – 15 phút. Cuối cùng là rửa sạch bằng nước mát, thực hiện 2-3 lần/tuần để cải thiện tình trạng mụn nhanh nhất cho da nhạy cảm.

Mặt nạ mật ong và cà rốt – bí quyết trị mụn trắng da cho da nhạy cảm

Mặt nạ mật ong và cà rốt mang lại sự an toàn cho da nhạy cảm

Bạn hãy lấy 2/3 củ cà rốt hấp chín và 2 muỗng canh mật ong trộn đều. Vệ sinh da mặt sạch sẽ rồi thoa hỗn hợp lên da và để chừng 10 – 15 phút. Khi hỗn hợp đã bắt đầu khô lại thì rửa sạch mặt lại với nước.

Mật ong sẽ nhanh chóng tiêu diệt vi khuẩn, làm sạch nhờn và những chất tích tụ trong lỗ chân lông, để đẩy ra ngoài, đồng thời làm mềm da, không gây kích ứng. Còn cà rốt cung cấp lượng vitamin A và các chất chống oxy giúp bảo vệ da nhạy cảm tránh khỏi sự tấn công của vi khuẩn gây mụn, duy trì sự khỏe mạnh của làn da. Do đó, sự kết hợp mật ong với cà rốt là loại mặt nạ trị mụn tuyệt vời dành cho da nhạy cảm.

Dầu dừa, tinh dầu oải hương và mật ong – mặt nạ trị mụn cho da nhạy cảm hiệu quả

Bạn hãy lấy 2 muỗng canh dầu dừa, với 1 muỗng canh mật ong nguyên chất cùng với 2 hoặc 3 giọt tinh dầu oải hương trộn đều để trị mụn cho da nhạy cảm. Sau khi vệ sinh da sạch sẽ, bạn hãy thoa đều hỗn hợp lên mặt và massage nhẹ nhàng theo hình xoáy ốc. Thư giãn chừng 15 – 20 phút rồi rửa sạch mặt với nước ấm. Sở dĩ, loại mặt nạ có tác dụng trị mụn và làm trắng da hiệu quả cho da nhạy cảm là do dầu dừa giàu chất béo bão hòa giúp nuôi dưỡng làn da mà không làm cho da trở nên dầu. Nó cũng chứa chất kháng khuẩn để ngăn ngừa mụn và nhiễm trùng trên da. Kết hợp với tinh dầu oải hương chống viêm, kết hợp với mật ong để làm lành tổn thương, nuôi dưỡng da trở nên mềm mịn hơn.

Mặt nạ trị mụn cho da khô

Da khô dễ bị bong tróc, nứt nẻ, khô sần kèm theo tình trạng ngứa rát, khó chịu. Nếu chăm sóc da không đúng cách thì da càng dễ bị mụn tấn công khiến nhan sắc bị xuống cấp trầm trọng. Đắp mặt nạ trị mụn trắng da là một trong những sự lựa chọn của các cô nàng thông minh để “cứu sinh” cho làn da khô. Bởi sự kết hợp giữa các nguyên liệu thiên nhiên sẽ giúp cải tạo làn da một cách an toàn và cho hiệu quả tốt.

Cách làm mặt nạ trị mụn trắng da từ mật ong, dầu dừa và sữa chua

Mật ong, dầu dừa và sữa chua là loại mặt nạ trị mụn cho da khô rất hiệu quả. Bởi trong sữa chua chứa thành phần quan trọng là axit lactic giúp làm sạch da, kháng khuẩn và tăng cường sản xuất collagen để cải thiện cấu trúc da. Còn mật ong và dầu dừa lại là những chất dưỡng ẩm tuyệt vời, cung cấp nhiều vitamin A, B, C, D, E và các khoáng chất giúp tăng sức đề kháng và phòng chống mụn.

Bạn hãy lấy 1 thìa mật ong, 2 thìa sữa chua không có đường và 1 thìa dầu dừa trộn đều với nhau. Sau đó thoa đều hỗn hợp lên mặt và masage nhẹ nhàng để máu lưu thông đưa các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong. Thực hiện đắp mặt nạ này liên tục khoảng 1-2 tháng bạn sẽ sở hữu làn da đẹp hoàn hảo mà không thua kém gì việc dùng mỹ phẩm đắt tiền.

Cám gạo + lòng đỏ trứng + sữa tươi – mặt nạ trị mụn an toàn cho da khô

Cám gạo, lòng đỏ trứng gà và sữa tươi là loại mặt dưỡng da khô hiệu quả

Đây là loại mặt nạ trị mụn trắng da từ thiên nhiên cho da khô rất hiệu quả. Nếu như cám gạo rất dồi dào vitamin B1, E và các loại axit amin, hoạt động như một loại thuốc kháng khuẩn, làm mềm da và đẩy nhanh tốc độ phục hồi của các tổn thương trên da, thì sữa tươi giúp bổ sung nước cấp ẩm cho da, xoa dịu vùng da bị mụn. Còn lòng đỏ trứng gà bổ sung thêm vitamin A giúp ngừa mụn, khắc phục tình trạng da khô, xỉn màu cho da hiệu quả. Chính vì vậy, mặt nạ cám gạo + lòng đỏ trứng + sữa tươi là sự kết hợp hoàn hảo để trị mụn cho da khô.

Bạn hãy lấy 1 lòng đỏ trứng gà với 3-4 thìa cám gạo cộng thêm 2 thìa sữa tươi không đường, trộn đều, sau đó thoa lên da mặt. Đắp khoảng 30 phút rồi rửa cho thật sạch. Thực hiện 2-3 lần/tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Trên đây là những loại mặt nạ trị mụn trắng da từ thiên nhiên an toàn và cho hiệu quả cao. Tùy vào tính chất của làn da mà bạn lựa chọn loại mặt nạ trị mụn cho phù hợp. Chúc bạn sớm loại bỏ mụn thành công.