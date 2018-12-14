Các kiểu tóc đẹp cho phụ nữ tuổi 50 giúp bạn trẻ ra cả chục tuổi

Làm đẹp 14/12/2018 15:57

Dưới đây là một vài gợi ý về các kiểu tóc đẹp cho phụ nữ tuổi 50, giúp các quý bà thêm trẻ trung và thanh lịch.

Bước vào tuổi 50, lúc này cơ thể người phụ nữ sẽ có nhiều thay đổi, nội tiết tố bắt đầu giảm, làn da, mái tóc và vóc dáng xuống cấp trầm trọng. Nếu không được chăm chút, các quý bà sẽ nhanh chóng tàn phai xuân sắc. Đặc biệt, sẽ càng già nua trông thấy nếu như để kiểu tóc không phù hợp.

Phụ nữ ở độ tuổi 50, muốn chọn cho mình một kiểu tóc đứng đắn nhưng vẫn hợp với dáng mặt và cá tính, ăn gian tuổi là chuyện không hề đơn giản. Chính vì vậy, bài viết này sẽ gợi ý một số kiểu tóc đẹp cho phụ nữ 50 tuổi trở nên trẻ trung và xinh đẹp hơn.

Tóc bob dài ngang vai uốn xoăn

Kiểu tóc bob dài uốn xoăn ngang vai nhìn chị em rất trẻ trung
Kiểu tóc bob dài uốn xoăn ngang vai nhìn chị em rất trẻ trung

Với kiểu tóc bob dài ngang vai uốn xoăn sẽ nhẹ nhàng ôm lấy đường nét khuôn mặt, không chỉ mang đến sự trẻ trung, mà còn hợp xu hướng thịnh hành, mang đến vẻ thời thượng cuốn hút cho các chị em.

Hơn nữa, kiểu tóc này lại khá đơn giản, nhẹ nhàng và vô cùng tinh tế. Đặc biệt là dễ chăm sóc, chính vì vậy nếu là một người bận rộn thì kiểu tóc này chính là một sự lựa chọn phù hợp cho các quý cô. Sau mỗi lần gội đầu, hãy dùng lược tròn cuộn phần chân tóc vào phía trong và sấy nhẹ, như vậy là đã có một mái tóc đẹp, bồng bềnh, giúp các chị em thêm tự tin, trẻ trung hơn.

Tóc ngắn Pixie

Với những chị em năng động, thành đạt và cũng khá bận rộn trong công việc thì sẽ rất hợp với kiểu tóc pixie. Kiểu tóc này, giúp chị em trẻ ra vài tuổi, giấu đi được tuổi tác thật, đồng thời làm gương mặt “bừng sáng”. Vì là kiểu tóc ngắn nên dù có di chuyển nhiều thì cũng không bị rối, chỉ cần vuốt nhẹ một cái là sẽ vào nếp ngay.

Khi chọn kiểu tóc này cần lưu ý một số điều nhỏ là nếu mặt dài thì nên để tóc mái phía trước, còn mặt tròn sẽ phù hợp với kiểu pixie vuốt nhọn.

Tóc thẳng uốn đuôi

Kiểu tóc thằng uốn đuôi nhẹ trông các chị em dịu dàng, đằm thắm
Kiểu tóc thẳng uốn đuôi nhẹ trông các chị em dịu dàng, đằm thắm

Kiểu tóc thẳng uốn đuôi sẽ tạo cảm giác bồng bềnh, tự nhiên, khiến các ông chồng say mê. Những kiểu tóc này thích hợp với những quý bà thùy mị, nhẹ nhàng. Nếu như kết hợp với những chiếc váy đơn giản, tinh tế thì sẽ giúp con người trở nên đằm thắm, quyến rũ. Vì thế, kiểu tóc này cũng là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời cho các quý bà tuổi 50.

Tóc duỗi tự nhiên

Với kiểu tóc duỗi tự nhiên này phù hợp với rất nhiều khuôn mặt. Vì thế, các ngôi sao truyền hình gạo cội thường rất yêu thích kiểu tóc duỗi tự nhiên này. Để làm mới mình thì kiểu tóc này các chị em có thể nhuộm vàng hoặc nâu hạt dẻ, tỉa nhẹ phần đuôi, sẽ rất đẹp. Tóc duỗi tự nhiên trông nhẹ nhàng, thanh lịch, đơn giản, không mất công tạo kiểu, sấy gội cầu kỳ, chỉ cần chú ý giữ cho tóc không bị khô bằng cách sử dụng dầu gội, xả chứa nhiều tinh chất dưỡng là được.

Tóc ngắn tỉa tầng

Tóc ngắn tỉa tầng mang đến sự cá tính cho phái đẹp
Tóc ngắn tỉa tầng mang đến sự cá tính cho phái đẹp

Kiểu tóc ngắn tỉa tầng sẽ tạo ra vẻ ngoài tươi tắn và năng động, phù hợp với phụ nữ cá tính và phong cách. Tóc được tỉa tầng và uốn tạo kiểu hướng ra phía sau, giúp người phụ nữ thêm trẻ trung, che đi được phần nào tuổi tác. Kiểu tóc này cũng phù hợp với nhiều kiểu mặt, sẽ là lựa chọn không tồi đối với chị em nào thích sự thoải mái từ kiểu tóc ngắn mang lại.

Tóc mái bằng

Tóc mái bằng sẽ làm gương mặt có phần tươi tắn, trẻ trung và có một chút hơi “ngố” nhưng không làm mất đi sự quý phái của quý bà. Vì thế, các chị em có thể chọn bất kì kiểu tóc duỗi thẳng tự nhiên, hoặc tóc xoăn lọn dày, tóc gợn sóng để phối hợp với phần mái bằng, tôn lên sự mặn mà của độ tuổi 50.

Trên đây là những kiểu tóc cho phụ nữ tuổi 50, các chị em hãy dựa vào khuôn mặt, vóc dáng để lựa chọn cho mình những kiểu tóc phù hợp nhất nhé.

Bật mí cách làm đẹp với nhụy hoa nghệ tây giúp làn da trẻ thêm vài tuổi

Bật mí cách làm đẹp với nhụy hoa nghệ tây giúp làn da trẻ thêm vài tuổi

Cách làm đẹp với nhụy hoa nghệ tây đang được các tín đồ làm đẹp “săn lùng” ráo riết, cũng bởi nhụy hoa nghệ tây có tác dụng cải thiện tình trạng nám, tàn nhang rất tốt, giúp trẻ hóa làn da như tuổi đôi mươi…

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ 50 tuổi làm đẹp kiểu tóc đẹp cho phụ nữ tuổi 50 tóc ngắn pixie tóc thẳng uốn đuôi tóc duỗi tự nhiên tóc ngắn tỉa tầng tóc mái bằng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 50 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 25 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 51 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 7 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới