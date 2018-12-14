Các kiểu tóc đẹp cho phụ nữ tuổi 50 giúp bạn trẻ ra cả chục tuổi

Phụ nữ ở độ tuổi 50, muốn chọn cho mình một kiểu tóc đứng đắn nhưng vẫn hợp với dáng mặt và cá tính, ăn gian tuổi là chuyện không hề đơn giản. Chính vì vậy, bài viết này sẽ gợi ý một số kiểu tóc đẹp cho phụ nữ 50 tuổi trở nên trẻ trung và xinh đẹp hơn.

Bước vào tuổi 50, lúc này cơ thể người phụ nữ sẽ có nhiều thay đổi, nội tiết tố bắt đầu giảm, làn da, mái tóc và vóc dáng xuống cấp trầm trọng. Nếu không được chăm chút, các quý bà sẽ nhanh chóng tàn phai xuân sắc. Đặc biệt, sẽ càng già nua trông thấy nếu như để kiểu tóc không phù hợp.

Hơn nữa, kiểu tóc này lại khá đơn giản, nhẹ nhàng và vô cùng tinh tế. Đặc biệt là dễ chăm sóc, chính vì vậy nếu là một người bận rộn thì kiểu tóc này chính là một sự lựa chọn phù hợp cho các quý cô. Sau mỗi lần gội đầu, hãy dùng lược tròn cuộn phần chân tóc vào phía trong và sấy nhẹ, như vậy là đã có một mái tóc đẹp, bồng bềnh, giúp các chị em thêm tự tin, trẻ trung hơn.

Với kiểu tóc bob dài ngang vai uốn xoăn sẽ nhẹ nhàng ôm lấy đường nét khuôn mặt, không chỉ mang đến sự trẻ trung, mà còn hợp xu hướng thịnh hành, mang đến vẻ thời thượng cuốn hút cho các chị em.

Tóc ngắn Pixie

Với những chị em năng động, thành đạt và cũng khá bận rộn trong công việc thì sẽ rất hợp với kiểu tóc pixie. Kiểu tóc này, giúp chị em trẻ ra vài tuổi, giấu đi được tuổi tác thật, đồng thời làm gương mặt “bừng sáng”. Vì là kiểu tóc ngắn nên dù có di chuyển nhiều thì cũng không bị rối, chỉ cần vuốt nhẹ một cái là sẽ vào nếp ngay.

Khi chọn kiểu tóc này cần lưu ý một số điều nhỏ là nếu mặt dài thì nên để tóc mái phía trước, còn mặt tròn sẽ phù hợp với kiểu pixie vuốt nhọn.

Tóc thẳng uốn đuôi

Kiểu tóc thẳng uốn đuôi nhẹ trông các chị em dịu dàng, đằm thắm

Kiểu tóc thẳng uốn đuôi sẽ tạo cảm giác bồng bềnh, tự nhiên, khiến các ông chồng say mê. Những kiểu tóc này thích hợp với những quý bà thùy mị, nhẹ nhàng. Nếu như kết hợp với những chiếc váy đơn giản, tinh tế thì sẽ giúp con người trở nên đằm thắm, quyến rũ. Vì thế, kiểu tóc này cũng là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời cho các quý bà tuổi 50.

Tóc duỗi tự nhiên

Với kiểu tóc duỗi tự nhiên này phù hợp với rất nhiều khuôn mặt. Vì thế, các ngôi sao truyền hình gạo cội thường rất yêu thích kiểu tóc duỗi tự nhiên này. Để làm mới mình thì kiểu tóc này các chị em có thể nhuộm vàng hoặc nâu hạt dẻ, tỉa nhẹ phần đuôi, sẽ rất đẹp. Tóc duỗi tự nhiên trông nhẹ nhàng, thanh lịch, đơn giản, không mất công tạo kiểu, sấy gội cầu kỳ, chỉ cần chú ý giữ cho tóc không bị khô bằng cách sử dụng dầu gội, xả chứa nhiều tinh chất dưỡng là được.

Tóc ngắn tỉa tầng

Tóc ngắn tỉa tầng mang đến sự cá tính cho phái đẹp

Kiểu tóc ngắn tỉa tầng sẽ tạo ra vẻ ngoài tươi tắn và năng động, phù hợp với phụ nữ cá tính và phong cách. Tóc được tỉa tầng và uốn tạo kiểu hướng ra phía sau, giúp người phụ nữ thêm trẻ trung, che đi được phần nào tuổi tác. Kiểu tóc này cũng phù hợp với nhiều kiểu mặt, sẽ là lựa chọn không tồi đối với chị em nào thích sự thoải mái từ kiểu tóc ngắn mang lại.

Tóc mái bằng

Tóc mái bằng sẽ làm gương mặt có phần tươi tắn, trẻ trung và có một chút hơi “ngố” nhưng không làm mất đi sự quý phái của quý bà. Vì thế, các chị em có thể chọn bất kì kiểu tóc duỗi thẳng tự nhiên, hoặc tóc xoăn lọn dày, tóc gợn sóng để phối hợp với phần mái bằng, tôn lên sự mặn mà của độ tuổi 50.

Trên đây là những kiểu tóc cho phụ nữ tuổi 50, các chị em hãy dựa vào khuôn mặt, vóc dáng để lựa chọn cho mình những kiểu tóc phù hợp nhất nhé.