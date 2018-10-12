Cách vuốt tóc undercut không cần sáp vẫn đẹp mê hồn

Nhưng với kiểu tóc undercut sẽ rất khó để vào nếp và thường xuyên ở trạng thái mỗi sợi một nơi, nếu không muốn dùng sáp để vuốt thì bạn hãy thay thế bằng cách:

Nhược điểm của việc dùng gel, keo… để giữ nếp tóc là thường làm cho tóc bị cứng và nhanh bết. Hơn nữa, nếu nam giới có chất tóc tơ, khi dùng sáp vuốt tóc sẽ dễ bị bóng nhờn như thoa dầu nhìn rất xấu và khiến tóc lẫn da đầu bị tổn thương. Bởi khi các hóa chất có trong sáp tạo kiểu gặp mồ hôi sẽ chảy ra có thể sẽ gây kích ứng, dẫn đến tình trạng viêm da đầu, tổn thương chân tóc và tạo thành gàu.

Cách vuốt tóc undercut không dùng sáp này mang lại hiệu quả hơn rất nhiều so với việc dùng khăn mặt. Các này thực hiện khá đơn giản như sau: khi mới gội đầu xong, bạn hãy dùng khăn lau tóc, khô khoảng 50 đến 60% thì bạn cắt một nửa quả chanh rồi chà lên tóc để tạo kiểu. Nước chanh có tác dụng giữ nếp tốt thay cho các loại keo tạo kiểu, sáp vuốt tóc thông thường.

Cách này nghe có vẻ khá kì cục, như vô cùng hiệu quả đấy. Các bạn thử đi sẽ thấy bất ngờ với hiệu quả mà nó mang lại cho mà xem. Khi ở nhà, nam giới hãy quấn khăn mặt hơi ẩm quanh đầu để cố định nếp tóc, làm như vậy tóc sẽ không bị khô và sẽ được vào nếp theo ý muốn.

Dùng máy sấy tóc để tạo nếp cho kiểu tóc undercut

Dùng máy sấy tạo kiểu, giúp tóc vào nếp hiệu quả

Để tóc vô nếp theo ý muốn thì cánh mày râu có thể sử dụng máy sấy tóc. Cách này rất hiệu quả, thông thường các thợ cắt tóc thường dùng để tạo kiểu cho khách. Đối với cách này thì bạn cần khéo léo một chút, sau khi gội đầu xong, đợi tóc ráo nước, sau đó chải cho tóc vào nếp. Sau đó dùng máy sấy tóc sấy khô, trong quá trình sấy thì không động tay hay chải lại tóc nữa. Khi tóc khô, tóc sẽ vào nếp đúng theo ý của các bạn.

Tuy nhiên, đôi khi dù đã dùng các cách trên nhưng kiểu tóc undercut của bạn vẫn khó vào nếp. Điều này có thể là do bạn chưa chăm sóc tóc đúng cách, khiến cho mái tóc bị hư tổn và khô cứng, làm cho việc tóc lên nếp trở nên khó khăn và thậm chí còn gây rụng tóc.

Vì thế, để việc tạo nếp tóc trở nên dễ dàng hơn thì bạn cần chăm sóc mái tóc thường xuyên, luôn cung cấp đủ những dưỡng chất cần thiết để đảm bảo mái tóc phát triển một cách ổn định. Đồng thời hãy tránh xa những tác nhân xấu như bụi bẩn, nhiệt độ, độ ẩm quá cao khiến cho tóc bị hư tổn và xuống cấp.

Bên cạnh đó, bạn hãy chọn bộ gội và xả thích hợp. Dầu gội làm sạch tóc còn dầu xả giúp làm mềm mượt tóc, phục hồi những tổn thương và nuôi dưỡng tóc. Để chọn được bộ dầu gội và xả phù hợp với tóc của mình bạn cũng có thể nhờ thợ cắt tóc ở salon tư vấn. Ngoài ra, trước khi đi ngủ, bạn hãy chải tóc lại một lần nữa để tóc mượt hơn và vào nếp.

Cánh mày râu cũng phải dưỡng tóc thì mới vào nếp hiệu quả

Hiện nay kiểu tóc undercut có rất nhiều biến thể, cả các kiểu undercut ngắn và undercut dài. Dù là kiểu nào chúng cũng có ưu điểm là giúp bạn trở nên lãng tử, thu hút hơn nhưng lại khá khó giữ nếp, tạo kiểu. Vì vậy để không mất quá nhiều thời gian mà tóc vẫn luôn vào nếp thì bạn hãy thực hiện cách vuốt tóc undercut không cần sáp ở trên và thường xuyên chăm sóc hàng ngày để có mái tóc khỏe mạnh.