Bật mí các kiểu tóc cho mặt trái tim đẹp hoàn hảo và nổi bật hơn

Xem những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng chọn được kiểu tóc vừa che được khuyết điểm vừa có thể làm nổi bật nét đẹp tự nhiên của gương mặt trái tim.
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Khuôn mặt trái tim là khuôn mặt có gò má đầy đặn, vầng trán rộng, thu hẹp dần và đỉnh điểm là chiếc cằm thon gọn. Hầu hết các cô gái sở hữu kiểu gương mặt này trông rất ưa nhìn và "gợi cảm" và có thể phù hợp với nhiều kiểu tóc.
Với khuôn mặt này, kiểu tóc gọi là phù hợp cần đảm bảo sao cho nổi bật đường viền hàm dưới và cằm. Đồng thời cần đảm bảo sao cho che được khoảng trống trên trán và mở rộng không gian bên dưới. Nếu còn phân vân thì hãy xem ngay những kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt trái tim sau đây:
1. Tóc bob ngắn hiện đại
Kiểu tóc bob ngắn với độ dài kết thúc tại cằm sẽ giúp tôn lên gò má đầy đặn của khuôn mặt trái tim.
Kiểu tóc ngắn này mang lại phong cách năng động, trẻ trung. Nàng sẽ không cần trang điểm cầu kì mà vẫn thật nổi bật và thu hút sự chú ý.
2. Tóc xoăn lọn to
Mái tóc xoăn lọn to là một trong các kiểu tóc cho mặt trái tim đẹp được yêu thích. Kiểu tóc xoăn này rất hợp với những người sở hữu mái tóc dài chấm vai.
Phần đuôi tóc uốn xoăn sẽ tạo độ bồng bềnh, ôm và hài hòa gương mặt. Các đường nét trên gương mặt sẽ như mềm mại hơn.
Để che khuyết điểm trán rộng của mặt hình trái tim, bạn nên kết hợp với kiểu tóc mái dài rẽ lệch. Chính kiểu tóc này sẽ tôn lên vẻ quyến rũ tiềm ẩn của nàng.
3. Tóc ngắn
Tóc ngắn là kiểu tóc cá tính phù hợp dành cho khuôn mặt hình trái tim. Kiểu tóc táo bạo này giúp khuôn mặt cân bằng hơn, nó tạo độ rộng cho má ngoài của bạn, tạo nét quyến rũ mà thật đầy phong cách.
Để định hình lại dáng mặt hơn, bạn nên rẽ ngôi lệch và để mái chéo một chút.
4. Tóc xoăn đuôi
Mái tóc xoăn đuôi sẽ tạo điểm nhấn cho chiếc cằm nhỏ có độ rộng vừa đủ giúp bạn gái xinh và quyến rũ.
Đồng thời, đây là kiểu tóc tạo nên sự "thăng hoa" về style hiện đại, phá cách cho khuôn mặt hình trái tim.
5. Kiểu tóc lob dài
Kiểu tóc lob lài là lựa chọn tuyệt vời giúp cô nàng có khuôn mặt trái tim tăng thêm nét quyến rũ, mềm mại mà đậm chất cá tính.
Kiểu tóc lod dài giúp giấu đi bề ngang của cả trán và gò má, như tóc lob của Jennifer Aniston chẳng hạn. Hai bên gò má của bạn sẽ trông mềm mại hơn và giảm bớt độ rộng của phần trán.
Jenifer Aniston với kiểu tóc lob đẹp giúp giấu đi bề ngang của trán và gò má
Một kiểu tóc lob dài sẽ làm mềm hai bên gò má của bạn. Rẽ phần tóc mai sang một bên sẽ làm giảm độ rộng cho phần trán của bạn đấy!
6. Tóc xoăn dài, rẽ ngôi
Kết hợp tóc xoăn dài với rẽ ngôi trên đỉnh đầu là cách giúp gương mặt trông hài hòa tổng thể, xuất hiện đối xứng và ấn tượng hơn.
Bên cạnh đó, các lớp sóng mềm mại hai bên má sẽ giúp khuôn mặt trông rộng hơn. Bạn sẽ thật quyến rũ, thu hút với mái tóc cổ điển này.
7. Kiểu tóc búi rối
Kiểu tóc búi rối là style sang trọng sẽ tôn lên những ưu điểm của khuôn mặt trái tim. Đồng thời, những lọn tóc xoăn sẽ làm mềm các góc cạnh của khuôn mặt và giúp gương mặt thêm mềm mại và nữ tính. Để tăng độ sáng cho diện mạo hơn, bạn có thể nhuộm tóc với những tông sáng (màu vàng, màu đồng).
Để tạo điểm nhấn cho mắt và xương gò má hơn bạn nên để kiểu tóc mái uốn nhẹ phía đuôi và thu hẹp trên trán, với phong cách này cô nàng sở hữu khuôn mặt trái tim tha hồ lên đồ trong những dịp đặc biệt và cả khi đi làm, đi chơi.
Lựa chọn kiểu tóc nào để phù hợp khuôn mặt trái tim và giúp xinh hơn, trông mới lạ hơn là điều mà nhiều chị em bận tâm. Với những style vừa chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp bạn chọn được kiểu tóc đẹp nhất cho mình.