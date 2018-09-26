Bật mí các kiểu tóc cho mặt trái tim đẹp hoàn hảo và nổi bật hơn

Với khuôn mặt này, kiểu tóc gọi là phù hợp cần đảm bảo sao cho nổi bật đường viền hàm dưới và cằm. Đồng thời cần đảm bảo sao cho che được khoảng trống trên trán và mở rộng không gian bên dưới. Nếu còn phân vân thì hãy xem ngay những kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt trái tim sau đây:

Khuôn mặt trái tim là khuôn mặt có gò má đầy đặn, vầng trán rộng, thu hẹp dần và đỉnh điểm là chiếc cằm thon gọn. Hầu hết các cô gái sở hữu kiểu gương mặt này trông rất ưa nhìn và "gợi cảm" và có thể phù hợp với nhiều kiểu tóc.

Kiểu tóc bob ngắn với độ dài kết thúc tại cằm sẽ giúp tôn lên gò má đầy đặn của khuôn mặt trái tim.

Tóc bob ngắn là kiểu tóc đẹp phù hợp với nàng sở hữu khuôn mặt trái tim

Kiểu tóc ngắn này mang lại phong cách năng động, trẻ trung. Nàng sẽ không cần trang điểm cầu kì mà vẫn thật nổi bật và thu hút sự chú ý.

Hotgirl Midu trẻ trung, năng động và thu hút với mái tóc bob ngắn

2. Tóc xoăn lọn to

Mái tóc xoăn lọn to là một trong các kiểu tóc cho mặt trái tim đẹp được yêu thích. Kiểu tóc xoăn này rất hợp với những người sở hữu mái tóc dài chấm vai.

Tóc xoăn lọn to đẹp cho mặt trái tim

Phần đuôi tóc uốn xoăn sẽ tạo độ bồng bềnh, ôm và hài hòa gương mặt. Các đường nét trên gương mặt sẽ như mềm mại hơn.

Tóc xoăn lọn to kết hợp với kiểu tóc mái dài rẽ lệch

Để che khuyết điểm trán rộng của mặt hình trái tim, bạn nên kết hợp với kiểu tóc mái dài rẽ lệch. Chính kiểu tóc này sẽ tôn lên vẻ quyến rũ tiềm ẩn của nàng.

Phần đuôi tóc uốn xoăn tạo độ bồng bềnh trông rất quyến rũ

3. Tóc ngắn

Mái tóc ngắn đầy quyến rũ của Tóc Tiên

Tóc ngắn là kiểu tóc cá tính phù hợp dành cho khuôn mặt hình trái tim. Kiểu tóc táo bạo này giúp khuôn mặt cân bằng hơn, nó tạo độ rộng cho má ngoài của bạn, tạo nét quyến rũ mà thật đầy phong cách.

Kiểu tóc ngắn đầy phong cách

Để định hình lại dáng mặt hơn, bạn nên rẽ ngôi lệch và để mái chéo một chút.

4. Tóc xoăn đuôi

Mái tóc xoăn đuôi sẽ tạo điểm nhấn cho chiếc cằm nhỏ có độ rộng vừa đủ giúp bạn gái xinh và quyến rũ.

Tóc xoăn đuôi giúp tôn lên chiếc cằm thon gọn tuyệt đẹp

Đồng thời, đây là kiểu tóc tạo nên sự "thăng hoa" về style hiện đại, phá cách cho khuôn mặt hình trái tim.

Tóc xoăn đuôi nhẹ nhàng

5. Kiểu tóc lob dài

Kiểu tóc lob lài là lựa chọn tuyệt vời giúp cô nàng có khuôn mặt trái tim tăng thêm nét quyến rũ, mềm mại mà đậm chất cá tính.

Kiểu tóc lob quyến rũ, mềm mại mà đậm chất cá tính

Kiểu tóc lod dài giúp giấu đi bề ngang của cả trán và gò má, như tóc lob của Jennifer Aniston chẳng hạn. Hai bên gò má của bạn sẽ trông mềm mại hơn và giảm bớt độ rộng của phần trán.





Jenifer Aniston với kiểu tóc lob đẹp giúp giấu đi bề ngang của trán và gò má

Một kiểu tóc lob dài sẽ làm mềm hai bên gò má của bạn. Rẽ phần tóc mai sang một bên sẽ làm giảm độ rộng cho phần trán của bạn đấy!

Tỉa đuôi tóc thành nhiều lớp ôm

6. Tóc xoăn dài, rẽ ngôi

Kết hợp tóc xoăn dài với rẽ ngôi trên đỉnh đầu là cách giúp gương mặt trông hài hòa tổng thể, xuất hiện đối xứng và ấn tượng hơn.

Tóc xoăn dài kết hợp rẽ ngôi trên đỉnh đầu giúp khuôn mặt trái tim cân đối, hài hòa

Bên cạnh đó, các lớp sóng mềm mại hai bên má sẽ giúp khuôn mặt trông rộng hơn. Bạn sẽ thật quyến rũ, thu hút với mái tóc cổ điển này.

7. Kiểu tóc búi rối

Kiểu tóc búi rối là style sang trọng sẽ tôn lên những ưu điểm của khuôn mặt trái tim. Đồng thời, những lọn tóc xoăn sẽ làm mềm các góc cạnh của khuôn mặt và giúp gương mặt thêm mềm mại và nữ tính. Để tăng độ sáng cho diện mạo hơn, bạn có thể nhuộm tóc với những tông sáng (màu vàng, màu đồng).

Kiểu tóc búi rối đẹp

Để tạo điểm nhấn cho mắt và xương gò má hơn bạn nên để kiểu tóc mái uốn nhẹ phía đuôi và thu hẹp trên trán, với phong cách này cô nàng sở hữu khuôn mặt trái tim tha hồ lên đồ trong những dịp đặc biệt và cả khi đi làm, đi chơi.

Lựa chọn kiểu tóc nào để phù hợp khuôn mặt trái tim và giúp xinh hơn, trông mới lạ hơn là điều mà nhiều chị em bận tâm. Với những style vừa chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp bạn chọn được kiểu tóc đẹp nhất cho mình.