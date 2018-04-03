Chuyên gia hướng dẫn chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn, nàng mũm mĩm xem ngay kẻo lỡ

Những lời khuyên từ chuyên gia sẽ giúp bạn gái sở hữu khuôn mặt tròn chọn được kiểu tóc phù hợp nhất, nhờ đó trở nên xinh xắn, trẻ trung hơn rất nhiều.
- Chuyên gia hướng dẫn cách chăm sóc tóc nhuộm bền màu, không xơ rối, gãy rụng
- Loạt minh chứng cho thấy: nhẹ nhàng hay sang chảnh, cá tính hay điệu đà thì tóc mái để dài vẫn là đẹp nhất
Khuôn mặt tròn luôn khiến các bạn gái cảm thấy tự ti và e ngại xuất hiện trước đám đông. Đừng lo lắng, vì đã có kiểu tóc phù hợp dưới đây giúp bạn giấu đi khuyết điểm này, đồng thời tăng thêm vẻ đáng yêu, xinh xắn.
Kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn
Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chuyên gia tạo mẫu tóc Dương Hồng Thái Phụng chia sẻ: "Bạn gái sở hữu khuôn mặt tròn nên cắt mái, đặc biệt là mái thưa. Kiểu tóc này giúp che đi một phần nào khuôn mặt, đồng thời tạo vẻ ngoài trẻ trung, đáng yêu cho người diện".
Tuy nhiên, chuyên gia tạo mẫu Thái Phụng chia ra thành hai nhóm là người bị cận và không bị cận. Theo đó, chị chia sẻ: "Đối với bạn gái không cận, nên cắt tóc mái để làm giảm độ tròn trịa, bầu bĩnh của khuôn mặt. Ngược lại, bạn gái đeo kính không nên để tóc mái quá dày, vì phần mái cộng thêm đôi kính sẽ làm gương mặt tối đi. Cách tuyệt vời nhất để giải quyết trường hợp này là kiểu tóc mái thưa rẽ ngôi".
Kiểu tóc hợp với mái thưa cho mặt tròn
Tóc mái thưa phù hợp với rất nhiều cách tạo kiểu khác nhau, tuy nhiên, để áp dụng cho khuôn mặt tròn, chọn cách càng đơn giản, nhẹ nhàng càng tốt.
Chỉ cần khéo léo trong việc chọn lựa kiểu tóc phù hợp, khuôn mặt tròn, bầu bĩnh sẽ trông thon gọn, nhỏ nhắn hơn hẳn.