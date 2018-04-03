Chuyên gia hướng dẫn chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn, nàng mũm mĩm xem ngay kẻo lỡ

Làm đẹp cùng chuyên gia 03/04/2018 14:42

Những lời khuyên từ chuyên gia sẽ giúp bạn gái sở hữu khuôn mặt tròn chọn được kiểu tóc phù hợp nhất, nhờ đó trở nên xinh xắn, trẻ trung hơn rất nhiều.

Khuôn mặt tròn luôn khiến các bạn gái cảm thấy tự ti và e ngại xuất hiện trước đám đông. Đừng lo lắng, vì đã có kiểu tóc phù hợp dưới đây giúp bạn giấu đi khuyết điểm này, đồng thời tăng thêm vẻ đáng yêu, xinh xắn. 

Kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chuyên gia tạo mẫu tóc Dương Hồng Thái Phụng chia sẻ: "Bạn gái sở hữu khuôn mặt tròn nên cắt mái, đặc biệt là mái thưa. Kiểu tóc này giúp che đi một phần nào khuôn mặt, đồng thời tạo vẻ ngoài trẻ trung, đáng yêu cho người diện".

Chuyên gia hướng dẫn chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn, nàng mũm mĩm xem ngay kẻo lỡ - Ảnh 1
Chuyên gia tạo mẫu tóc Dương Hồng Thái Phụng (bên phải) khuyên các bạn gái sở hữu khuôn mặt tròn nên cắt mái thưa. Đây là kiểu tóc phù hợp nhất để gương mặt trông nhỏ nhắn, thon gọn hơn - Ảnh: Internet
Chuyên gia hướng dẫn chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn, nàng mũm mĩm xem ngay kẻo lỡ - Ảnh 2
Theo chuyên gia Thái Phụng, tóc mái thưa là kiểu phù hợp nhất với người sở hữu khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chuyên gia tạo mẫu Thái Phụng chia ra thành hai nhóm là người bị cận và không bị cận. Theo đó, chị chia sẻ: "Đối với bạn gái không cận, nên cắt tóc mái để làm giảm độ tròn trịa, bầu bĩnh của khuôn mặt. Ngược lại, bạn gái đeo kính không nên để tóc mái quá dày, vì phần mái cộng thêm đôi kính sẽ làm gương mặt tối đi. Cách tuyệt vời nhất để giải quyết trường hợp này là kiểu tóc mái thưa rẽ ngôi".

Chuyên gia hướng dẫn chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn, nàng mũm mĩm xem ngay kẻo lỡ - Ảnh 3
Có thể thấy rõ, tóc mái thưa cực kỳ phù hợp với bạn gái sở hữu khuôn mặt tròn. Kiểu mái này giúp khắc phục triệt để khuôn mặt bầu bĩnh, tròn trịa - Ảnh: Internet
Chuyên gia hướng dẫn chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn, nàng mũm mĩm xem ngay kẻo lỡ - Ảnh 4
Kiểu tóc mái thưa rẽ ngôi là lựa chọn phù hợp nhất với bạn gái sở hữu khuôn mặt tròn, thường đeo kính cận - Ảnh: Internet

Kiểu tóc hợp với mái thưa cho mặt tròn

Tóc mái thưa phù hợp với rất nhiều cách tạo kiểu khác nhau, tuy nhiên, để áp dụng cho khuôn mặt tròn, chọn cách càng đơn giản, nhẹ nhàng càng tốt. 

Chuyên gia hướng dẫn chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn, nàng mũm mĩm xem ngay kẻo lỡ - Ảnh 5
Chuyên gia Thái Phụng khuyên rằng, các bạn nữ sở hữu khuôn mặt tròn hãy chọn những kiểu tóc tạo kiểu đơn giản, nhẹ nhàng - Ảnh: Internet
Chuyên gia hướng dẫn chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn, nàng mũm mĩm xem ngay kẻo lỡ - Ảnh 6
Tóc lá cắt tầng, uốn xoăn nhẹ, kết hợp với mái thưa được xem là kiểu phù hợp nhất cho khuôn mặt tròn - Ảnh: Internet
Chuyên gia hướng dẫn chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn, nàng mũm mĩm xem ngay kẻo lỡ - Ảnh 7
Bạn sở hữu khuôn mặt tròn nhưng nhỏ, hãy chọn kiểu tóc ngắn ngang vai uốn lọn nhẹ kết hợp với mái thưa - Ảnh: Internet
Chuyên gia hướng dẫn chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn, nàng mũm mĩm xem ngay kẻo lỡ - Ảnh 8
Ngoài ra, để trông xinh xắn và hợp mốt hơn, bạn gái sở hữu khuôn mặt tròn có thể chọn kiểu tóc ngắn mái thưa duỗi thẳng tự nhiên - Ảnh: Internet
Chuyên gia hướng dẫn chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn, nàng mũm mĩm xem ngay kẻo lỡ - Ảnh 9
Ngoài khả năng giấu khuyết điểm mặt tròn hiệu nghiệm, tóc ngắn kết hợp với mái thưa còn giúp bạn trẻ trung, thời thượng hơn - Ảnh: Internet

Chỉ cần khéo léo trong việc chọn lựa kiểu tóc phù hợp, khuôn mặt tròn, bầu bĩnh sẽ trông thon gọn, nhỏ nhắn hơn hẳn. 

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