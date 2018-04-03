Chuyên gia hướng dẫn chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn, nàng mũm mĩm xem ngay kẻo lỡ

Khuôn mặt tròn luôn khiến các bạn gái cảm thấy tự ti và e ngại xuất hiện trước đám đông. Đừng lo lắng, vì đã có kiểu tóc phù hợp dưới đây giúp bạn giấu đi khuyết điểm này, đồng thời tăng thêm vẻ đáng yêu, xinh xắn.

Kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chuyên gia tạo mẫu tóc Dương Hồng Thái Phụng chia sẻ: "Bạn gái sở hữu khuôn mặt tròn nên cắt mái, đặc biệt là mái thưa. Kiểu tóc này giúp che đi một phần nào khuôn mặt, đồng thời tạo vẻ ngoài trẻ trung, đáng yêu cho người diện".