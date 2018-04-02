Muốn trẻ trung, tươi tắn hơn tuổi, phụ nữ U40 chỉ cần cắt 3 kiểu tóc uốn thời thượng này

Thời trang 02/04/2018 16:11

Để có vẻ ngoài xinh xắn, trẻ trung hơn tuổi, phụ nữ U40 nên cắt ngay các kiểu tóc uốn vừa hợp mốt vừa quyến rũ này.

Tóc uốn là một trong những kiểu mang đến vẻ quyến rũ, thu hút, điệu đà cho phái đẹp. Hơn nữa, xu hướng tạo kiểu tóc này còn giúp phụ nữ U40 trẻ trung, năng động và tươi tắn hơn tuổi thật rất nhiều. 

Kiểu tóc ngắn ngang vai uốn đuôi

Đây là một trong những cách thay đổi diện mạo an toàn nhưng mang lại hiệu quả cực kỳ cao trong việc ăn gian tuổi tác, giúp phụ nữ U40 sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn.

Muốn trẻ trung, tươi tắn hơn tuổi, phụ nữ U40 chỉ cần cắt 3 kiểu tóc uốn thời thượng này - Ảnh 1
Tóc ngắn ngang vai uốn đuôi hơi rối, mái rẽ ngôi, nhuộm màu nâu đỏ mang đến vẻ cá tính, quyến rũ - Ảnh: Internet
Muốn trẻ trung, tươi tắn hơn tuổi, phụ nữ U40 chỉ cần cắt 3 kiểu tóc uốn thời thượng này - Ảnh 2
Tóc ngắn ngang vai uốn cúp dạng chữ C, nhuộm màu nâu socola cực quý phái, sang chảnh - Ảnh: Internet
Muốn trẻ trung, tươi tắn hơn tuổi, phụ nữ U40 chỉ cần cắt 3 kiểu tóc uốn thời thượng này - Ảnh 3
Một dạng khác của tóc ngắn ngang vai uốn đuôi, nhưng nhờ nhuộm màu nâu sáng nên trông trẻ trung và thời thượng hơn - Ảnh: Internet
Muốn trẻ trung, tươi tắn hơn tuổi, phụ nữ U40 chỉ cần cắt 3 kiểu tóc uốn thời thượng này - Ảnh 4
Tóc ngắn ngang vai cắt tầng kiểu layer, uốn lọn cũng là một lựa chọn tuyệt vời để phụ nữ U40 trông trẻ trung hơn - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngắn thẳng, mái phồng

Mái tóc thẳng tự nhiên luôn mang đến vẻ thuần khiết, trẻ trung và tinh nghịch, do đó, nếu muốn ăn gian tuổi hiệu quả, đây là một trong những lựa chọn mà phụ nữ U40 không nên bỏ qua.

Muốn trẻ trung, tươi tắn hơn tuổi, phụ nữ U40 chỉ cần cắt 3 kiểu tóc uốn thời thượng này - Ảnh 5
Trẻ trung, thùy mị và có một chút quyến rũ là những vẻ đẹp mà kiểu tóc ngắn duỗi thẳng, mái rẽ ngôi bồng bềnh mang đến - Ảnh: Internet
Muốn trẻ trung, tươi tắn hơn tuổi, phụ nữ U40 chỉ cần cắt 3 kiểu tóc uốn thời thượng này - Ảnh 6
Tóc ngang vai tỉa tầng nhẹ, duỗi thẳng nhuộm màu nâu đỏ cũng giúp phụ nữ U40 trông trẻ trung, sành điệu hơn rất nhiều - Ảnh: Internet
Muốn trẻ trung, tươi tắn hơn tuổi, phụ nữ U40 chỉ cần cắt 3 kiểu tóc uốn thời thượng này - Ảnh 7
Tóc ngắn ngang vai duỗi thẳng tự nhiên vừa trẻ trung vừa nữ tính - Ảnh: Internet
Muốn trẻ trung, tươi tắn hơn tuổi, phụ nữ U40 chỉ cần cắt 3 kiểu tóc uốn thời thượng này - Ảnh 8
Nếu không thích sở hữu mái tóc quá ngắn, kiểu dài qua vai cũng là lựa chọn giúp phái đẹp U40 trông trẻ trung hơn - Ảnh: Internet

Kiểu tóc pixie 

Nếu mong muốn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, đồng thời thay đổi diện mạo một cách "ngoạn mục", kiểu tóc pixie chính là lựa chọn tuyệt vời dành cho phụ nữ U40. 

Muốn trẻ trung, tươi tắn hơn tuổi, phụ nữ U40 chỉ cần cắt 3 kiểu tóc uốn thời thượng này - Ảnh 9
Bạn sẽ trở nên cực kỳ thời thượng và trẻ trung khi cắt kiểu tóc ngắn pixie nhuộm màu nâu sáng - Ảnh: Internet
Muốn trẻ trung, tươi tắn hơn tuổi, phụ nữ U40 chỉ cần cắt 3 kiểu tóc uốn thời thượng này - Ảnh 10
Năng động, trẻ trung với tóc pixie duỗi thẳng tự nhiên - Ảnh: Internet
Muốn trẻ trung, tươi tắn hơn tuổi, phụ nữ U40 chỉ cần cắt 3 kiểu tóc uốn thời thượng này - Ảnh 11
Phụ nữ U40 sở hữu mái tóc mỏng nên bấm phồng chân để kiểu pixie này thêm xinh xắn - Ảnh: Internet
Muốn trẻ trung, tươi tắn hơn tuổi, phụ nữ U40 chỉ cần cắt 3 kiểu tóc uốn thời thượng này - Ảnh 12
Bạn trông sẽ cực kỳ trẻ trung, đáng yêu khi cắt kiểu tóc ngắn pixie kết hợp cùng mái ngang - Ảnh: Internet
Muốn trẻ trung, tươi tắn hơn tuổi, phụ nữ U40 chỉ cần cắt 3 kiểu tóc uốn thời thượng này - Ảnh 13
Tóc pixie tỉa layer tầng, nhuộm màu nâu trầm, kết hợp với mái xéo cực kỳ cá tính và trẻ trung - Ảnh: Internet

Sau khi thay đổi theo các kiểu tóc uốn trên, phụ nữ U40 không chỉ sở hữu diện mạo trẻ trung mà còn trông thời thượng, sành điệu hết nấc. Ngoài ra, nhuộm tóc với màu cá tính nào đó cũng là cách ăn gian tuổi tác cực kỳ hiệu nghiệm.

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