Muốn trẻ trung, tươi tắn hơn tuổi, phụ nữ U40 chỉ cần cắt 3 kiểu tóc uốn thời thượng này

Tóc uốn là một trong những kiểu mang đến vẻ quyến rũ, thu hút, điệu đà cho phái đẹp. Hơn nữa, xu hướng tạo kiểu tóc này còn giúp phụ nữ U40 trẻ trung, năng động và tươi tắn hơn tuổi thật rất nhiều.

Kiểu tóc ngắn ngang vai uốn đuôi

Đây là một trong những cách thay đổi diện mạo an toàn nhưng mang lại hiệu quả cực kỳ cao trong việc ăn gian tuổi tác, giúp phụ nữ U40 sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn.