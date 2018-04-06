Chuyên gia tiết lộ 'bí kíp' chọn kiểu tóc phù hợp nhất cho khuôn mặt vuông, cắt là thon gọn ngay

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chuyên gia tạo mẫu Dương Hồng Thái Phụng chia sẻ: “Những cô gái sở hữu khuôn mặt vuông, chữ điền đừng nên quá tự ti về khung xương hàm của mình. Cũng không nên lạm dụng các kiểu tóc che lấp khuôn cằm, điều này làm mặt bạn trông tối đi và không thể hiện được những đường nét thanh tú khác”.

Cách chọn kiểu tóc cho khuôn mặt vuông

Nhắc về vấn đề chọn kiểu tóc phù hợp cho khuôn mặt vuông, chị Thái Phụng cho biết: “Để bạn gái sở hữu khuôn mặt nam tính này trông dịu dàng, điệu đà hơn, hãy đánh lạc hướng người đối diện bằng một mái tóc bồng bềnh, suôn mượt và quyến rũ. Do đó, hãy chọn các kiểu tóc uốn bồng bềnh, duỗi thẳng tự nhiên và nên xõa một cách tự nhiên là tốt nhất".