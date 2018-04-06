Chuyên gia tiết lộ 'bí kíp' chọn kiểu tóc phù hợp nhất cho khuôn mặt vuông, cắt là thon gọn ngay

Thời trang 06/04/2018 11:54

Khuôn mặt vuông, chữ điền tạo nên vẻ ngoài cá tính và không thùy mị cho bạn gái. Để khắc phục nhược điểm này, dưới đây là những lời khuyên từ chuyên gia.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chuyên gia tạo mẫu Dương Hồng Thái Phụng chia sẻ: “Những cô gái sở hữu khuôn mặt vuông, chữ điền đừng nên quá tự ti về khung xương hàm của mình. Cũng không nên lạm dụng các kiểu tóc che lấp khuôn cằm, điều này làm mặt bạn trông tối đi và không thể hiện được những đường nét thanh tú khác”.

Cách chọn kiểu tóc cho khuôn mặt vuông

Nhắc về vấn đề chọn kiểu tóc phù hợp cho khuôn mặt vuông, chị Thái Phụng cho biết: “Để bạn gái sở hữu khuôn mặt nam tính này trông dịu dàng, điệu đà hơn, hãy đánh lạc hướng người đối diện bằng một mái tóc bồng bềnh, suôn mượt và quyến rũ. Do đó, hãy chọn các kiểu tóc uốn bồng bềnh, duỗi thẳng tự nhiên và nên xõa một cách tự nhiên là tốt nhất".

Chuyên gia tiết lộ 'bí kíp' chọn kiểu tóc phù hợp nhất cho khuôn mặt vuông, cắt là thon gọn ngay - Ảnh 1
Chuyên gia Thái Phụng chia sẻ, đừng nên tự ti về khuôn mặt vuông và lạm dụng các kiểu tóc che lấp đi hai bên mặt - Ảnh: Trinh Nguyễn
Chuyên gia tiết lộ 'bí kíp' chọn kiểu tóc phù hợp nhất cho khuôn mặt vuông, cắt là thon gọn ngay - Ảnh 2
Tóc che khuất hai bên mặt quá nhiều khiến khuôn mặt trông tối đi và mất đi sự tự nhiên - Ảnh: Internet
Chuyên gia tiết lộ 'bí kíp' chọn kiểu tóc phù hợp nhất cho khuôn mặt vuông, cắt là thon gọn ngay - Ảnh 3
Một mái tóc bồng bềnh, tự nhiên sẽ thu hút hết mọi ánh nhìn và che lấp đi toàn bộ khuyết điểm cho khuôn mặt vuông - Ảnh: Internet

Các kiểu tóc dành cho khuôn mặt vuông

Như chia sẻ của chuyên gia Thái Phụng ở trên, những bạn gái sở hữu khuôn mặt vuông nên ưu tiện chọn các kiểu tóc bồng bềnh, xoăn nhẹ tự nhiên. 

Tóc uốn sóng bồng bềnh

Chuyên gia tiết lộ 'bí kíp' chọn kiểu tóc phù hợp nhất cho khuôn mặt vuông, cắt là thon gọn ngay - Ảnh 4
Kiểu tóc uốn xoăn gợn sóng bồng bềnh, vào nếp này cực kỳ phù hợp dành cho khuôn mặt vuông - Ảnh: Internet
Chuyên gia tiết lộ 'bí kíp' chọn kiểu tóc phù hợp nhất cho khuôn mặt vuông, cắt là thon gọn ngay - Ảnh 5
Bạn gái sở hữu khuôn mặt vuông có thể kết hợp tóc uốn xoăn sóng với mái thưa - Ảnh: Internet
Chuyên gia tiết lộ 'bí kíp' chọn kiểu tóc phù hợp nhất cho khuôn mặt vuông, cắt là thon gọn ngay - Ảnh 6
Mái tóc ngắn ngang vai uốn xoăn sóng vừa khắc phục nhược điểm cho khuôn mặt vuông vừa tạo vẻ trẻ trung, năng động - Ảnh: Internet

Tóc ngắn bồng bềnh, tự nhiên

Chuyên gia tiết lộ 'bí kíp' chọn kiểu tóc phù hợp nhất cho khuôn mặt vuông, cắt là thon gọn ngay - Ảnh 7
Tóc ngắn ngang vai, thẳng tự nhiên, bấm phồng chân bồng bềnh khắc phục hoàn toàn nhược điểm của khuôn mặt vuông - Ảnh: Internet
Chuyên gia tiết lộ 'bí kíp' chọn kiểu tóc phù hợp nhất cho khuôn mặt vuông, cắt là thon gọn ngay - Ảnh 8
Để trông quý phái, thời thượng hơn, bạn gái sở hữu khuôn mặt vuông nên tạo kiểu xoăn nhẹ đuôi này - Ảnh: Internet
Chuyên gia tiết lộ 'bí kíp' chọn kiểu tóc phù hợp nhất cho khuôn mặt vuông, cắt là thon gọn ngay - Ảnh 9
Ngoài ra, kiểu tóc ngắn ngang vai, xoăn nhẹ, đánh rối tạo nên sự cá tính, bụi bặm cho bạn gái sở hữu khuôn mặt vuông - Ảnh: Internet
Chuyên gia tiết lộ 'bí kíp' chọn kiểu tóc phù hợp nhất cho khuôn mặt vuông, cắt là thon gọn ngay - Ảnh 10
Một trong những lựa chọn tuyệt vời nhất dành cho bạn gái có khuôn mặt vuông là kiểu tóc ngắn tỉa layer, tạo độ bồng bềnh - Ảnh: Internet

Tóc ngắn pixie duỗi tự nhiên

Chuyên gia tiết lộ 'bí kíp' chọn kiểu tóc phù hợp nhất cho khuôn mặt vuông, cắt là thon gọn ngay - Ảnh 11
Tóc ngắn pixie duỗi tự nhiên tạo cảm giác khuôn mặt vuông trong nhỏ nhắn, xinh xắn hơn 
Chuyên gia tiết lộ 'bí kíp' chọn kiểu tóc phù hợp nhất cho khuôn mặt vuông, cắt là thon gọn ngay - Ảnh 12
Kiểu tóc pixie này sẽ cực kỳ đẹp và phù hợp với bạn gái sở hữu khuôn mặt vuông có cá tính - Ảnh: Internet
Chuyên gia tiết lộ 'bí kíp' chọn kiểu tóc phù hợp nhất cho khuôn mặt vuông, cắt là thon gọn ngay - Ảnh 13
Kiểu tóc pixie tỉa layer duỗi tự nhiên, đánh hơi rối kết hợp cùng mái xéo cũng cực kỳ phù hợp với khuôn mặt vuông - Ảnh: Internet

Khéo léo trong việc chọn kiểu tóc phù hợp, khuyết điểm về khuôn mặt vuông, chữ điền mang vẻ nam tính sẽ được khắc phục hoàn toàn.

Muốn trẻ trung, tươi tắn hơn tuổi, phụ nữ U40 chỉ cần cắt 3 kiểu tóc uốn thời thượng này

Muốn trẻ trung, tươi tắn hơn tuổi, phụ nữ U40 chỉ cần cắt 3 kiểu tóc uốn thời thượng này

Để có vẻ ngoài xinh xắn, trẻ trung hơn tuổi, phụ nữ U40 nên cắt ngay các kiểu tóc uốn vừa hợp mốt vừa quyến rũ này.

Xem thêm
Từ khóa:   chọn kiểu tóc cho khuôn mặt vuông mặt vuông nên cắt tóc gì

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 22 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 34 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 39 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt