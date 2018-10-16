Viên uống trắng da có thực sự an toàn như bạn nghĩ?

Một số ý kiến cho rằng, viên uống trắng da có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe . Số khác lại cảm thấy hài lòng và tiếp tục sử dụng lâu dài để duy trì làn da khỏe đẹp. Vậy thực sự viên uống trắng da có an toàn như những lời quảng cáo.

Làm đẹp luôn là nhu cầu không có giới hạn của các chị em, đặc biệt là trong lĩnh vực làm đẹp da. Sở hữu một làn da trắng hồng sẽ giúp phụ nữ trông trẻ hơn so với tuổi. Chính vì vậy, với mong muốn có được làn da trắng hồng nhiều chị em đã sử dụng viên uống trắng da. Nhưng việc sử dụng viên uống trắng da có an toàn không thì còn xuất hiện rất nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại viên uống trắng da không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hàng trôi nổi, kém chất lượng, tiềm ẩn các nguy hại khôn lường cho sức khỏe, gây tiêu chảy, nổi mụn…thậm chí nặng có thể dẫn đến tử vong.

Theo các chuyên gia da liễu, làn da được quy định bởi hai yếu tố là melanin và oxyhemoglobin. Khi muốn có làn da trắng thì cần phải ức chế tổng hợp melanin. Đa số, các loại viên uống trắng da hiện nay đều có thành phần chính là các chất chống oxy hóa, các vitamin C, B, glutathion, L-cystine… giúp ngăn chặn sản sinh sắc tố melanin trong cơ thể mang đến làn da trắng sáng hơn, đồng thời nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ bên trong.

Do đó, không phải dòng sản phẩm viên uống trắng da nào cũng tốt. Hơn nữa, viên uống trắng thường chứa hàm lượng các loại dưỡng chất, vitamin, nếu người dùng thiếu kiến thức chuyên môn dễ dẫn đến việc sử dụng quá liều khiến da màu vàng nhạt, mặt cảm giác bị phù, mệt mỏi, đau đầu…

Cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng viên uống trắng da

Đặc biệt, làn da của người Việt mang đặc thù của làn da Chấu Á là vàng, nâu, dễ bắt nắng. Do đó, việc buộc một làn da người châu Á trở nên trắng hơn là đi ngược lại cơ chế tự nhiên của cơ thể. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn các chị em cần suy xét thật kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi quyết định mua cũng như sử dụng viên uống trắng da, để tránh hậu quả không mong muốn.

Làm cách nào để sở hữu làn da trắng hồng an toàn?

Màu da của chúng ta trước hết là do yếu tố di truyền quyết định. Nếu da có bệnh lý tăng sắc tố thì mới cần phải điều trị, còn không thì các chị em không nên thay đổi màu da mình đang có, chỉ cần giữ làn da khỏe, mịn để chống lại các xâm nhập có hại từ thiên nhiên là được.

Tuy nhiên, nếu các chị em mong muốn có một làn da sáng hơn thì biện pháp an toàn nhất là phải dưỡng da từ từ, cần phải tránh nắng, ngủ sớm và cung cấp đủ chất dinh dưỡng để da chậm lão hóa. Bởi dù có sử dụng các loại kem dưỡng da thì cũng chỉ có thể giúp một phần nào đó chứ khó có thể biến một người da sạm thành da trắng tinh.

Nên chăm sóc da thường xuyên để có làn da đẹp

Bên cạnh đó, nên ưu tiên các cách chăm sóc da từ thiên nhiên để dưỡng ẩm và bổ sung các chất chống oxy hóa cũng giúp da sáng hơn. Các chị em tuyệt đối không nên lạm dụng các sản phẩm hóa học nhiều vì sẽ cho phản ứng đảo nghịch về sau, da sẽ sạm màu và dễ bắt nắng hơn.