Bật mí cách làm đẹp với nhụy hoa nghệ tây giúp làn da trẻ thêm vài tuổi

Làm đẹp 16/11/2018 16:07

Cách làm đẹp với nhụy hoa nghệ tây đang được các tín đồ làm đẹp “săn lùng” ráo riết, cũng bởi nhụy hoa nghệ tây có tác dụng cải thiện tình trạng nám, tàn nhang rất tốt, giúp trẻ hóa làn da như tuổi đôi mươi…

Nhụy hoa nghệ tây hay còn gọi là Saffron thường được trồng vào mùa hè và thu hoạch vào mùa thu – khoảng tháng 10, 11 hàng năm và để có 1 kg nhụy hoa nghệ tây Saffron người ta cần đến 200.000 bông hoa.

Nhụy hoa nghệ tây cũng được xem là “vàng đỏ”, đắt hơn nhiều thứ kim loại quý, giá có khi lên đến 65 usd/gr tương đương khoảng 1,4 triệu vnđ. Sở dĩ nó đắt như vậy là do hoạt động thu hoạch phức tạp và số lượng nhụy trên mỗi hoa rất ít. Mặc dù đắt, nhưng nhụy hoa nghệ tây lại có sức hút đặc biệt vì có tác dụng rất tốt cho việc chăm sóc sức khỏe, làm đẹp nên loại gia vị này chưa bao giờ mất đi vị thế của mình.

Có nhiều cách làm đẹp với nhụy hoa nghệ tây, dưới đây là những cách dùng đơn giản các chị em có thể áp dụng nếu có điều kiện:

Uống nhụy hoa nghệ tây

Nhụy hoa nghệ tây có thể sử dụng như một thức uống hàng ngày để thay thế cho các loại trà hoặc bạn cũng có thể pha cùng với bất cứ loại trà nào để uống. Trà nhụy hoa nghệ tây có tác dụng tốt giúp ngủ ngon, giảm sự mệt mỏi cho làn da.

Trà nhụy hoa nghệ tây giúp làm đẹp da
Trà nhụy hoa nghệ tây giúp làm đẹp da

Cách pha trà nhụy hoa nghệ tây:

Sử dụng 4-5 sợi cho vào 200ml nước, chờ nhụy hoa nghệ tây tan đều màu thì uống. Bạn có thể pha thêm với đường phèn hoặc mật ong thì uống sẽ ngon hơn. Nếu bạn thích uống kèm với 1 số loại trà như trà gừng, trà sen, trà cúc… thì chỉ cần cho thêm vài sợi nhụy hoa nghệ tây vào là sẽ có ngay một cốc trà để thưởng thức, vừa thơm lừng vừa tốt cho sức khỏe và sắc đẹp.

Lưu ý:

+ Chỉ nên pha nhụy hoa nghệ tây với nước ấm khoảng 70-80 độc C thì trà sẽ tan đều và thơm hơn.

+ Không nên pha quá 0.1gram/ lần, 0.3gram/ ngày, 9gr/ tháng, để tránh gây ngộ độc cho cơ thể.

Nhụy hoa nghệ tây dùng làm gia vị cho món ăn

Nhụy hoa nghệ tây là một loại gia vị giúp món ăn thêm hấp dẫn hơn. Với màu vàng tự nhiên, nhụy hoa nghệ tây sẽ làm cho món ăn bắt mắt hơn.

Các chị em có thể nấu cơm với nhụy hoa nghệ tây:

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 10 đến 15 sợi hoa nhụy tây, 1 chén gạo.

Cơm nhụy hoa nghệ tây
Cơm nhụy hoa nghệ tây

Đầu tiên, các chị em cho sợi nhụy hoa nghệ tây ngâm vào 1 bát nước ấm 70-80 độ C để hòa tan đều. Sau đó vo gạo, để ráo nước rồi cho gạo và nước hoa nhụy tây đã ngâm sẵn vào nồi cơm điện. Sau đó, nấu cơm như bình thường, chờ cơm chín và thưởng thức cùng với các món ăn khác. Cơm sẽ có màu vàng tươi đẹp mắt, mùi thơm của nhụy hoa rất hấp dẫn.

Ăn cơm nấu với nhụy hoa nghệ tây rất tốt cho sức khỏe, cung cấp đủ các vitamin cho cơ thể, đặc biệt là làn da.

Lưu ý: Không nên lấy bã của nhụy hoa nghệ tây để nấu cơm vì có thể bị đắng. Đồng thời, thêm đủ nước để cơm không bị sống.

Mặt nạ nhụy hoa nghệ tây

Ngoài uống và làm gia vị cho món ăn, nhụy hoa nghệ tây còn có thể sử dụng để đắp mặt nạ cung cấp ẩm và các thành phần tốt giúp cho da hồng hào, tươi mới.

Đắp mặt nạ nhụy hoa nghệ tây giúp làm đẹp da
Đắp mặt nạ nhụy hoa nghệ tây giúp làm đẹp da

Có thể dùng 10-15 sợi saffron thả vào nước hoa hồng ngâm khoảng 1 đến 2 tiếng. Sau khi nhụy hoa tan đều thì cho mặt nạ giấy thả vào, ngấm ướt thì đắt lên mặt.

Trước khi đắp mặt nạ, cần vệ sinh làn da sạch sẽ, để các dưỡng chất có thể thẩm thấu sau, giúp phục hồi làn da, giảm bớt thâm mụn và tàng nhan. Đắp khoảng 20-30 phút thì lột mặt nạ giấy, các chị em không cần rửa mặt lại cũng được, đắp loại mặt nạ này từ 2-3 lần/tuần để có làn da đẹp như mong muốn.

Vậy là bạn vừa biết thêm cách làm đẹp với nhụy hoa nghệ tây rồi nhé, còn một tác dụng rất hay nữa của nhụy hoa nghệ tây dành cho chồng bạn trong bài viết này: Tác dụng của nhụy hoa nghệ tây với đàn ông trong "chuyện ấy".

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