Các cách dùng vitamin C hiệu quả

Làm đẹp 25/11/2022 08:00

3 cách để sử dụng vitamin C hiệu quả hơn

 Chọn nồng độ serum vitamin C phù hợp

Nguyên tắc đầu tiên, đó là bạn hãy chọn 1 loại serum vitamin C có nồng độ % acid ascorbic tối thiểu là 10%, để da thẩm thấu được hết hiệu quả từ serum. (Theo Christine Dreher, một chuyên gia về dinh dưỡng, nhà thực vật và là tác giả của cuốn "The Cleanse Cookbook")

Không nên chọn nồng độ % quá thấp, bởi vì nó nhẹ và không mang lại hiểu quả rõ rệt. Cũng như không nên chọn nồng độ % quá cao, vì tính acid trong serum sẽ làm kích ứng da nếu da bạn chưa quen với nồng độ acid, từ đó gây đỏ, cảm giác cháy da, dị ứng,...

Sử dụng serum vitamin C trong khung giờ nhất định

Trên các sản phẩm serum vitamin C thường khuyến cáo người dùng nên sử dụng serum 2 lần/ 1 ngày để da có hiệu quả nhanh.

Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý về cách sử dụng để phù hợp với từng loại da, cũng như giờ giấc sử dụng như:

  • Nếu da bạn thuộc về da nhạy cảm, dễ bị kích ứng thì chỉ nên sử dụng serum vitamin C vào 1 lần trong ngày và sử dụng vào ban đêm, để nếu xảy ra kích ứng thì sáng hôm sau nó sẽ dịu lại và không ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài của bạn.
  • Khung giờ để sử dụng serum vitamin C là sáng sớm sau bước dưỡng da và trước bước kem chống nắng, sau đó bạn nên ở trong nhà tầm 10 - 15 phút rồi mới ra đường. Còn ban đêm thì sau khi làm sạch ra, sủ dụng toner, bạn sử dụng serum vitamin C, đợi cho serum thẩm thấu và ngủ sớm để các tinh chất hoạt động tốt.
  • Hãy ngưng lại ngay lập tức, nếu bạn bị kích ứng quá nặng và đi khám bác sĩ da liễu để có liệu trình chữa trị da cách tốt nhất.
  • Ngoài ra, bạn nên để ý tới chỗ để serum vitamin C, nên để serum ở nơi thoáng mát, có thể để trong ngăn mát tủ lạnh vì serum dễ bị hư hỏng nếu ở nhiệt độ quá nóng.
  • Bên cạnh đó, khi sử dụng serum, bạn nên cho ra tay để xem thử chất serum trước khi cho lên mặt, nếu serum đổi màu thì hãy ngưng sử dụng nhé.

Serum Vitamin C có thành phần bổ sung

Serum Vitamin C có nồng độ cao không hẳn là sẽ tuyệt đối tốt cho da của bạn. Ngày nay một số loại serum Vitamin C có bổ sung thêm các thành phần bổ trợ khác như Vitamin E, Vitamin B, AHA,... Những thành phần này có công dụng hỗ trợ cho Vitamin C hoạt động tốt hơn đồng thời chúng cũng cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho da.

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