Các cách dùng vitamin C hiệu quả

3 cách để sử dụng vitamin C hiệu quả hơn

Chọn nồng độ serum vitamin C phù hợp

Nguyên tắc đầu tiên, đó là bạn hãy chọn 1 loại serum vitamin C có nồng độ % acid ascorbic tối thiểu là 10%, để da thẩm thấu được hết hiệu quả từ serum. (Theo Christine Dreher, một chuyên gia về dinh dưỡng, nhà thực vật và là tác giả của cuốn "The Cleanse Cookbook")

Không nên chọn nồng độ % quá thấp, bởi vì nó nhẹ và không mang lại hiểu quả rõ rệt. Cũng như không nên chọn nồng độ % quá cao, vì tính acid trong serum sẽ làm kích ứng da nếu da bạn chưa quen với nồng độ acid, từ đó gây đỏ, cảm giác cháy da, dị ứng,...

Sử dụng serum vitamin C trong khung giờ nhất định

Trên các sản phẩm serum vitamin C thường khuyến cáo người dùng nên sử dụng serum 2 lần/ 1 ngày để da có hiệu quả nhanh.

Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý về cách sử dụng để phù hợp với từng loại da, cũng như giờ giấc sử dụng như:

Nếu da bạn thuộc về da nhạy cảm, dễ bị kích ứng thì chỉ nên sử dụng serum vitamin C vào 1 lần trong ngày và sử dụng vào ban đêm, để nếu xảy ra kích ứng thì sáng hôm sau nó sẽ dịu lại và không ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài của bạn.

Khung giờ để sử dụng serum vitamin C là sáng sớm sau bước dưỡng da và trước bước kem chống nắng, sau đó bạn nên ở trong nhà tầm 10 - 15 phút rồi mới ra đường. Còn ban đêm thì sau khi làm sạch ra, sủ dụng toner, bạn sử dụng serum vitamin C, đợi cho serum thẩm thấu và ngủ sớm để các tinh chất hoạt động tốt.

Hãy ngưng lại ngay lập tức, nếu bạn bị kích ứng quá nặng và đi khám bác sĩ da liễu để có liệu trình chữa trị da cách tốt nhất.

Ngoài ra, bạn nên để ý tới chỗ để serum vitamin C, nên để serum ở nơi thoáng mát, có thể để trong ngăn mát tủ lạnh vì serum dễ bị hư hỏng nếu ở nhiệt độ quá nóng.

Bên cạnh đó, khi sử dụng serum, bạn nên cho ra tay để xem thử chất serum trước khi cho lên mặt, nếu serum đổi màu thì hãy ngưng sử dụng nhé.

Serum Vitamin C có thành phần bổ sung

Serum Vitamin C có nồng độ cao không hẳn là sẽ tuyệt đối tốt cho da của bạn. Ngày nay một số loại serum Vitamin C có bổ sung thêm các thành phần bổ trợ khác như Vitamin E, Vitamin B, AHA,... Những thành phần này có công dụng hỗ trợ cho Vitamin C hoạt động tốt hơn đồng thời chúng cũng cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho da.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cac-cach-dung-vitamin-c-hieu-qua-487645.html