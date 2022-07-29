Vì sao luyện tập mãi lại không giảm được cân?

Chị em lưu ý những điều sau để không phải phí công sức tập luyện nhé.

Giữ nguyên một bài tập trong một thời gian dài



Trong thời gian đầu, bạn có thể giảm cân hiệu quả. Nhưng lâu dần thì tác dụng này không còn. Lý do là vì cơ thể sẽ dần thích nghi và đạt tới trạng thái ổn định. Não bộ sẽ không còn được kích thích và cơ thể cũng không đốt cháy calo như ban đầu.

Vì vậy dù bạn có đang tập luyện bộ môn nào, thì cũng nên thay đổi bài tập theo thời gian luyện tập. Để cơ thể nhận thấy sự tác động của luyện tập.

Uống nhiều nước ép

Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều nước ép trái cây cũng sẽ khiến bạn phải đối mặt với nguy cơ béo phì và bệnh tim mạch. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra trẻ em sử dụng nước trái cây đóng chai thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh béo phì cao hơn đến 60%.



Việc tiêu thụ các loại nước uống có chứa hàm lượng đường cao mỗi ngày sẽ đẩy mạnh nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở đàn ông. Các loại nước ép trái cây đóng chai đều được xếp vào danh sách các loại thức uống chứa nhiều đường.

Tập cardio quá nhiều

Ảnh minh họa: Internet

Cardio được nhiều người mách nhau như phương pháp 'thần thánh' giúp người béo giảm cân, đốt mỡ. Thực chất, nếu bạn chỉ tập cardio, thậm chí quá nhiều, cơ thể sẽ nhanh chóng thích nghi với chương trình tập này. Cùng chế độ ăn với mức calo quá thấp, cơ thể không có đủ thời gian và năng lượng để cơ thể phục hồi, bạn sẽ rơi vào trạng thái stress. Đây là nguyên nhân gây mất kiểm soát ăn uống, tạo cảm giác uể oải, thiếu tập trung, thèm ăn, và dễ tăng cân trở lại.

Ngủ Không đủ

Ngủ không đủ có liên quan đến sự đói khát và thèm ăn. Theo một nghiên cứu năm 2004, những người ngủ ít hơn 6 giờ/ngày tăng 30 % béo phì so với những người ngủ 7-9 giờ.

Thiếu ngủ cũng khiến cơ thể bạn tiết ra lượng insulin cao hơn sau khi ăn. insulin kiểm soát lượng đường trong máu của bạn. Mức insulin cao hơn thúc đẩy lưu trữ mỡ và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vi-sao-luyen-tap-mai-lai-khong-giam-duoc-can-486701.html