Cả Tết không cần tí son phấn nào da vẫn mịn như em bé nhờ bôi Vitamin E trộn với thứ này

Thay vì tốn rất nhiều tiền cho các biện pháp chăm sóc da xa xỉ, đây là cách bạn sở hữu làn da đẹp chỉ với vài nghìn đồng.

Lão hóa là một hiện tượng sinh lý bình thường khi chúng ta bước vào độ tuổi trung niên. Tuy nhiên hiện nay khi môi trường ô nhiễm, công việc căng thẳng cộng với chế độc chăm sóc da không đúng cách, nhiều phụ nữ đã phải đối mặt với các nếp nhăn khi chỉ mới 25 đến 30 tuổi. Khi đó, da mất đi độ đàn hồi và khả năng sản sinh collagen mới. Do đó, bạn cần có các giải pháp nhằm hạn chế tính trạng lão hóa sớm nga từ khi còn trẻ. Trên thị trường, có rất nhiều loại kem chống lão hóa có giá từ vài trăm đến hàng chục triệu. Thế nhưng, việc bỏ ra một chi phí quá lớn như vậy không phải ai cũng làm được. Thậm chí, chúng còn chưa chắc có kết quả tốt mà mức giá trên chỉ bị thổi phồng bởi những chi phí dành cho PR, quảng cáo. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng một nguyên liệu rất dễ tìm và phổ biến tại các hiệu thuốc, đó là Vitamin E.

Vitamin E có chứa alpha - tocopherol, đây là chất giúp giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Ngoài ra, nó còn giúp chống oxy hóa tế bào, bảo vệ da khỏi tia UV và các tác nhân bên ngoài, hỗ trợ sản sinh collagen cho các tế bào da mới. 2 cách sử dụng Vitamin E phổ biến nhất là dùng theo đường uống và dùng đắp ngoài da. Bạn có thể tham khảo các công thức sau đây để có làn da đẹp mỹ mãn mà không cần dùng các biện pháp can thiệp thẫm mỹ đắt tiền.

1. Dùng viên Vitamin E trực tiếp Đầu tiên, bạn cần rửa mặt thật sạch với nước và sữa rửa mặt. Cắt 2 viên nang Vitamin E, bóp phần dầu ra lòng bàn tay và thoa đều lên mặt theo chuyển động tròn trong 5p cho Vitamin thẩm thấu vào da. Để trên da qua đêm và rửa mặt sạch vào sáng hôm sau. Lặp lại liệu trình ít nhất 2 lần mỗi tuần để có làn da đẹp như ý muốn. Ngoài ra, bạn có thể dùng cách này để giảm nếp nhăn nơi mắt và miệng vời cách làm tương tự như trên. Khi dùng Vitamin E, nên tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. 2. Vitamin E và gel nha đam Nha đam là một nguyên liệu làm đẹp quen thuộc. Khi kết hợp nó với Vitamin E, bạn sẽ có được hỗn hợp dưỡng da tuyệt vời hơn bất cứ mỹ phẩm nào. Bạn có thể mua gel nha đam có sẵn hoặc tự làm bằng cách xay nhuyễn phần thịt nha đam. Sau đó, trộn 2 thìa nha đam với 2 viên Vitamin E lấy phần dầu, đắp lên da sạch 15 phút rồi rửa lại với nước ấm. 3. Vitamin E, mật ong, chanh và sữa chua Mật ong vừa có tác dụng kháng khuẩn, tốt cho da đang có vấn đề về mụn nhọt, viêm ngứa. Ngoài ra nó còn dưỡng ẩm da rất tốt nhờ tính chất hút nước bên ngoài không khí và đẩy vào da. Chanh tẩy tế bào chết nhẹ nhờ axit citric và làm se lỗ chân lông. Sữa chua làm mát và làm dịu da. Bạn chỉ cần cắt viên nang Vitamin E và lấy phần dầu, tiếp theo, cho thêm mật ong, vài giọt chanh và sữa chua khuấy thật đều. Dùng cọ quét lên da mặt sạch, để 15 phút rồi rửa lại. Bạn sẽ có làn da mềm mại và căng mướt hoàn hảo. (Nguồn: Beauty Home)

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